Bứt phá từ chuyển đổi sinh kế giúp giảm nghèo bền vững

Công tác chuyển đổi sinh kế đã giúp giảm nghèo bền vững tại xã Nam Đông, TP Huế.

Ông Cao Bé, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Đông cho biết, không còn dừng lại ở các chính sách hỗ trợ trực tiếp hay mang tính "cho không", địa phương đã chủ động chuyển dịch sang phương thức hỗ trợ sinh kế đa dạng, lấy hộ gia đình làm trung tâm và tận dụng tối đa tiềm năng đất đai, lao động tại chỗ.

Những mô hình phát triển kinh tế thiết thực từ chăn nuôi hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao cho đến du lịch sinh thái trải nghiệm đã và đang trở thành "bệ phóng" vững chắc giúp nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo tự tin vươn lên thoát nghèo bền vững.

Từ chăn nuôi hữu cơ, đặc sản đến nông nghiệp công nghệ cao

Xác định việc tạo sinh kế ổn định là chìa khóa then chốt để giải bài toán giảm nghèo, UBND xã Nam Đông đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã triển khai xây dựng các mô hình phát triển kinh tế phù hợp với năng lực và điều kiện thực tế của từng hộ dân.

Trong năm 2026, địa phương đã trực tiếp hỗ trợ hộ nghèo thực hiện 5 mô hình chăn nuôi sinh kế trọng điểm, gồm 2 mô hình nuôi gà, 1 mô hình nuôi vịt và 2 mô hình nuôi lợn. Các mô hình này bước đầu phát huy hiệu quả rõ rệt, không chỉ giúp các hộ gia đình có thêm tư liệu sản xuất mà còn gia tăng thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống.

Các mô hình chăn nuôi sinh kế trọng điểm như nuôi gà được triển khai đến các hộ nghèo ở xã Nam Đông.

Bên cạnh các mô hình hỗ trợ sinh kế quy mô nhỏ, xã Nam Đông tập trung định hướng người dân phát triển chăn nuôi theo hướng gia trại, nông hộ liên kết chuỗi giá trị và ứng dụng quy trình hữu cơ, an toàn sinh học. Đến nay, trên địa bàn xã đã duy trì 3 trang trại chăn nuôi lợn công nghiệp quy mô vừa, 7 hộ đăng ký chăn nuôi lợn hữu cơ liên kết chuỗi giá trị, 1 hộ chăn nuôi bò hữu cơ sinh sản và 2 hộ nuôi gà ri thương phẩm hữu cơ với quy mô từ 300 đến 500 con mỗi lứa.

Trang trại chăn nuôi lợn công nghiệp tại xã theo quy trình hữu cơ, an toàn sinh học.

Đặc biệt, địa phương đã xuất hiện các mô hình nuôi vật nuôi đặc sản có giá trị kinh tế cao, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng như mô hình nuôi 50 con chồn Hương và mô hình nuôi Dúi của 2 hộ dân tại thôn Hương Xuân với tổng đàn khoảng 300 con.

Song song với chăn nuôi, kinh tế vườn và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cũng ghi nhận những kết quả rất khả quan. Xã đã vận động và hướng dẫn người dân tiến hành chăm sóc, cải tạo 262,5 ha vườn trên tổng số 918 hộ có vườn, đồng thời hỗ trợ 19.000 cây cau giống cho các cộng đồng dân cư tham gia quản lý, bảo vệ rừng nhằm phát triển sinh kế dưới tán rừng.

Đáng chú ý, địa phương hiện có 8 nhà màng kỹ thuật cao, trong đó 7 nhà màng đang vận hành rất hiệu quả với các sản phẩm mang lại giá trị cao như hoa lan, dưa hoàng kim, dưa hấu và các loại cây màu phục vụ thị trường.

Sản phẩm cây ăn trái phát triển tại Nam Đông.

Không dừng lại ở đất liền, tận dụng lợi thế mặt nước, người dân xã Nam Đông còn duy trì 22,2 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, tích cực phát triển mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ Ta Rinh. Cùng với đó, xu hướng phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái trải nghiệm bắt đầu lan tỏa rộng rãi.

Địa phương hiện có 7 cơ sở lưu trú homestay với 27 phòng đang hoạt động tốt (tiêu biểu như mô hình homestay 3 phòng của hộ dân tại thôn Phú Thuận) cùng 2 mô hình du lịch trải nghiệm kết hợp sản xuất nông nghiệp. Sự kết hợp hài hòa giữa nông nghiệp và dịch vụ du lịch không chỉ đa dạng hóa nguồn thu nhập cho người dân mà còn góp phần quảng bá hình ảnh địa phương.

Đổi mới tư duy, tiếp sức nguồn vốn và ứng dụng công nghệ số

Theo ông Cao Bé, thực tế triển khai tại xã Nam Đông cho thấy, để các mô hình giảm nghèo phát huy hiệu quả lâu dài thì việc thay đổi nhận thức của người dân đóng vai trò quyết định.

Thông qua sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ xã đến các thôn, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh nhằm giúp hộ nghèo nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân, tự giác lựa chọn phương án sản xuất phù hợp, từng bước xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ trực tiếp của Nhà nước. Nội dung hỗ trợ được thiết kế sát hợp dựa trên kết quả rà soát, phân tích kỹ lưỡng nguyên nhân nghèo, điều kiện lao động và nhu cầu thực tế của từng hộ gia đình cụ thể.

Một trong những "trụ cột" quan trọng tiếp sức cho các mô hình phát triển kinh tế chính là nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi. Tính đến tháng 9/2026, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn xã đạt 385 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 128,5 tỷ đồng. Nguồn vốn ưu đãi này đã kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn sản xuất, mua sắm vật tư, con giống của các hộ nghèo và hộ cận nghèo.

Hộ nuôi gà ri thương phẩm hữu cơ với quy mô từ 300 đến 500 con mỗi lứa mang lại thu hoạch cao.

Đồng thời, các doanh nghiệp và hợp tác xã đóng trên địa bàn như Công ty TNHH Kimsora, Công ty Cổ phần Phú Hoàng Thừa Thiên Huế, HTX Lâm nghiệp bền vững Thượng Nhật... đã phát huy vai trò liên kết, tạo việc làm ổn định cho khoảng 155 lao động địa phương. Xã cũng đẩy mạnh công tác tư vấn, đưa 22 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tạo cơ hội gia tăng thu nhập vượt bậc cho nhiều gia đình.

Đặc biệt, trong bối cảnh kỷ nguyên số, xã Nam Đông đã chủ động đưa chuyển đổi số vào phục vụ phát triển kinh tế và giảm nghèo. Địa phương đã thành lập và duy trì 6 Tổ công nghệ số cộng đồng với 75 thành viên tại tất cả các thôn. Các lực lượng này tích cực triển khai các mô hình sáng tạo như “Bình dân học vụ số”, “Chợ số - Nông thôn số”, trực tiếp hướng dẫn người dân ứng dụng công nghệ thông tin, đưa sản phẩm nông sản lên các nền tảng số, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt.

“Việc ứng dụng công nghệ giúp bà con nông dân nhanh chóng nắm bắt thông tin thị trường, kỹ thuật canh tác tiên tiến và kết nối tiêu thụ sản phẩm thuận lợi hơn” – ông Cao Bé thông tin.

Sản phẩm của bà con miền núi xã Nam Đông được đưa lên nền tảng số giúp người dân tiêu thụ sản phẩm thuận lợi hơn.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hóa, Chủ tịch UBND xã Nam Đông cho hay, để tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng công tác giảm nghèo bền vững, trong thời gian tới, xã Nam Đông xác định tiếp tục theo dõi, hỗ trợ kỹ thuật, đánh giá hiệu quả để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các mô hình đã triển khai. Địa phương sẽ tập trung lồng ghép hiệu quả các nguồn lực từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy mạnh liên kết giữa doanh nghiệp và nông hộ, đồng thời nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả cao, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn cộng đồng.

Những mô hình tốt không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống mà còn củng cố niềm tin vững chắc vào các chủ trương của Đảng và Nhà nước, tạo tiền đề quan trọng để Nam Đông hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026–2030.