Bứt phá nhờ chuyển đổi số và chính sách thu hút nhân tài

Kết nối trí thức, khơi thông nguồn lực đổi mới sáng tạo

Năm 2026, Hải Phòng xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong hoạt động của cả hệ thống chính trị. Kết quả thực hiện được gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của tập thể, cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu. Thành phố dự kiến bố trí nguồn kinh phí hàng trăm tỷ đồng cho các nhiệm vụ chuyển đổi số mới, thể hiện quyết tâm đầu tư cho phát triển kinh tế số và xã hội số.

Ông Nguyễn Cao Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng. Ảnh: Thành Huế

Theo ông Nguyễn Cao Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng, với vị thế là trung tâm công nghiệp, dịch vụ logistics và kinh tế biển của cả nước, thành phố cần phát huy nguồn lực trí tuệ để tạo động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh.

Trước đó, Hải Phòng đã ban hành các nghị quyết về cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài và chính sách phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo giai đoạn 2025-2030. Đáng chú ý, cơ chế đặt hàng chuyên gia với mức kinh phí từ 30 đến 100 triệu đồng/tháng tạo điều kiện để các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành trực tiếp tham gia tư vấn, nghiên cứu, giải quyết những vấn đề lớn của thành phố.

Hải Phòng có lợi thế về nguồn nhân lực chất lượng cao với nhiều giáo sư, phó giáo sư, nhà khoa học, chuyên gia và trí thức trẻ đang làm việc, nghiên cứu trong và ngoài nước. Do đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là thu hút nhân tài trở về quê hương mà còn phải xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo cơ chế kết nối hiệu quả giữa chuyên gia với cơ quan quản lý, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp.

Trong năm 2026, thành phố đẩy mạnh tổ chức các hội thảo, hội nghị chuyên đề về thu hút, giữ chân nhân tài, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phát huy vai trò của quỹ đầu tư mạo hiểm và tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp.

Tại các diễn đàn, nhiều chuyên gia đã đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp phát triển logistics xanh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị đô thị thông minh, phát triển công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và kinh tế biển. Đây đều là những lĩnh vực gắn với lợi thế và định hướng phát triển của Hải Phòng.

Đặc biệt, thành phố đã ban hành danh mục các bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tập trung vào các lĩnh vực như điều hành vĩ mô, chống ngập đô thị, logistics thông minh, công nghiệp thiết bị bay không người lái (UAV), an toàn thực phẩm và xây dựng bản đồ số công nghiệp, đầu tư.

Trên cơ sở đó, Sở Khoa học và Công nghệ định hướng cụ thể hóa các đề xuất thành nhiệm vụ tư vấn chính sách, chuyển giao công nghệ, cố vấn doanh nghiệp và chương trình giải quyết bài toán phát triển. Các sáng kiến được lựa chọn theo tính cấp thiết, nguồn lực và khả năng ứng dụng, đồng thời đánh giá bằng những sản phẩm, dự án và công nghệ được triển khai thực tế.

Các diễn giả tham gia hội thảo chuyển đổi số do Sở Khoa học Công nghệ Hải Phòng tổ chức. Ảnh: Thành Huế

Thông qua việc kết nối mạng lưới trí thức trong nước và quốc tế, Hải Phòng kỳ vọng chuyển lợi thế về con người thành năng lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Xây dựng chính quyền số hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp

Cùng với phát triển nguồn nhân lực và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Hải Phòng đặt mục tiêu xây dựng chính quyền số hiện đại, hạ tầng số đồng bộ, dữ liệu số được khai thác hiệu quả, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Năm 2026, thành phố phấn đấu nâng chỉ số chuyển đổi số (DTI) lên mức từ 0,786 trở lên, duy trì tỷ lệ hài lòng của người dân trên 99%. Trong đó, hạ tầng viễn thông tiếp tục được đầu tư, mở rộng vùng phủ sóng 5G tại các khu đô thị, khu công nghiệp, cảng biển, trung tâm logistics và khu du lịch, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số.

Đối với chính quyền số, thành phố hướng tới cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các khâu phù hợp nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, nâng cao chất lượng phục vụ. Hồ sơ công việc từ cấp thành phố đến cấp xã được xử lý trên môi trường mạng, trừ hồ sơ thuộc phạm vi bí mật nhà nước.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là phát triển dữ liệu số, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý. Thành phố hướng tới thực hiện nguyên tắc người dân chỉ cần cung cấp thông tin, giấy tờ một lần khi thực hiện thủ tục hành chính; hạn chế tình trạng yêu cầu khai báo lại những dữ liệu mà cơ quan nhà nước đã có.

Sở Khoa học và Công nghệ ra mắt Mạng lưới trí thức “1 giờ cho Hải Phòng”. Ảnh: Thành Huế

Để thực hiện mục tiêu này, Hải Phòng tập trung tích hợp dữ liệu của các sở, ban, ngành với nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu LGSP và Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) thành phố. Qua đó, hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành, phân tích, dự báo và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Bên cạnh đầu tư hạ tầng, thành phố chú trọng nâng cao kỹ năng số cho người dân thông qua chiến dịch “Bình dân học vụ số” và hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng. Trọng tâm là hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, khai thác các tiện ích trên ứng dụng Smart Hải Phòng và tiếp cận các dịch vụ số thiết yếu.

Trí tuệ nhân tạo cũng được định hướng ứng dụng sâu hơn trong hoạt động hành chính. Thành phố triển khai các trợ lý ảo hỗ trợ cán bộ, công chức kiểm tra văn bản, tra cứu thông tin và quản lý, điều hành công việc, góp phần nâng cao năng suất lao động và chất lượng tham mưu.

Trong các lĩnh vực chuyên ngành, Hải Phòng đẩy mạnh triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở y tế, nâng cao năng lực điều hành giao thông thông minh và đầu tư hạ tầng phục vụ các cuộc họp trực tuyến quốc tế. Đây là những nhiệm vụ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công và năng lực kết nối, hội nhập của thành phố.

Song song với phát triển các nền tảng số, công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng được chú trọng. Thành phố tiếp tục duy trì mô hình bảo vệ bốn lớp, hoàn thiện hồ sơ cấp độ cho các hệ thống thông tin và tổ chức diễn tập thực chiến nhằm nâng cao khả năng phát hiện, ứng phó, xử lý sự cố.

Với định hướng lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực, Hải Phòng từng bước hình thành nền tảng phát triển mới. Việc kết hợp đầu tư hạ tầng, thu hút nhân tài, kết nối trí thức và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng quản trị, tạo thêm dư địa để thành phố phát triển nhanh và bền vững.