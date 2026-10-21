Bứt phá du lịch từ đổi mới sáng tạo và kinh tế di sản

Tham dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Quý Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh cùng lãnh đạo Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ; đại diện Sở KH&CN các tỉnh, thành phố Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Ninh Bình; nhà đầu tư, quỹ đầu tư; đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ, Hiệp hội Du lịch Cửa Lò, các HTX, chủ thể OCOP, cộng đồng du lịch.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Thành Cường

Năm 2025, du lịch Nghệ An đạt mốc ấn tượng với khoảng 9,9 triệu lượt khách, doanh thu đạt 11.921 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngành du lịch vẫn đối mặt với bài toán khắc phục tính mùa vụ, nâng cao tính khác biệt của sản phẩm và tối ưu hóa giá trị bản sắc văn hóa xứ Nghệ.

Tại hội thảo, các đại biểu và chuyên gia thống nhất nhận thức: Phát triển du lịch bền vững phải chuyển dịch mạnh mẽ từ khai thác tài nguyên sẵn có sang sáng tạo các sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong đó, trọng tâm là kết nối di sản văn hóa, cảnh quan sinh thái, sản phẩm OCOP và du lịch cộng đồng thành chuỗi trải nghiệm hoàn chỉnh.

Đồng chí Võ Trọng Phú - Phó Giám đốc Sở KH&CN phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thành Cường

Bên cạnh đó, việc chuyển đổi số cần đi vào thực chất. Việc ứng dụng dữ liệu số điểm đến, bản đồ số, thuyết minh tự động hay trí tuệ nhân tạo (AI) phải xuất phát từ nhu cầu thị trường và năng lực tiếp nhận của doanh nghiệp, tránh đầu tư hình thức, dàn trải.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham gia phiên đối thoại chính sách trực tiếp giữa lãnh đạo các sở, ngành, chuyên gia với cộng đồng doanh nghiệp, startup và nhà đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Văn Trúc - Trưởng phòng Ươm tạo Công nghệ, Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: Thành Cường

Hội thảo đã tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” về cơ chế huy động nguồn lực và phương thức vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Trọng tâm thảo luận là việc xây dựng tài liệu hướng dẫn triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox) theo Nghị quyết 16/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Đây được coi là “đòn bẩy” pháp lý quan trọng để thử nghiệm các mô hình kinh doanh mới như du lịch số, công nghệ nông nghiệp trước khi nhân rộng.

Đồng thời, hội thảo đề xuất phương án kết nối, hình thành các điểm giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm OCOP ngay tại các khu, điểm du lịch trọng điểm; rà soát lộ trình chuyển đổi Trung tâm Đổi mới sáng tạo Nghệ An sang mô hình vận hành xã hội hóa để thu hút nguồn lực tư nhân.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Thành Cường

Kết luận hội thảo, đại diện Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ cùng Sở KH&CN Nghệ An nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo chỉ thực sự phát huy giá trị khi được cụ thể hóa thành các mô hình, nhiệm vụ và kết quả đo lường được trong thực tế.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần khẩn trương ban hành hướng dẫn triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát theo Nghị quyết 16/2026/NQ-HĐND; đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với nhu cầu thực tiễn, ưu tiên số hóa dữ liệu điểm đến, bản đồ số, thuyết minh tự động; tăng cường liên kết giữa cơ quan nhà nước, viện - trường, doanh nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp.