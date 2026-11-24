Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng thu hút lượng lớn khách du lịch. (Ảnh: HÀ AN)

Chỉ tính riêng hai đêm diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc BIGBANG tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội ngày 24 và 25/10 vừa qua, đã thu hút tới 90.000 lượt khán giả trong nước, quốc tế. Đáng chú ý, sức nóng từ chương trình không chỉ thể hiện qua số lượng người đến xem trực tiếp, mà còn phản ánh qua nhu cầu đi lại, lưu trú gia tăng.

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, lượng khách đến Thủ đô trong hai ngày 23 và 24/10 đạt khoảng 220.000 lượt, tăng 15,6% so với tuần trước (riêng khách quốc tế đạt khoảng 67.900 lượt). Lượng đặt vé máy bay đến Hà Nội trên nền tảng Trip.com ghi nhận tăng 74%, lượng tìm kiếm chuyến đi Hà Nội trên Traveloka cũng tăng gấp bốn lần. Công suất buồng phòng tại một số khách sạn 3 đến 5 sao đạt 75-100%; tổng thu từ du lịch của Thủ đô trong dịp diễn ra sự kiện ước đạt 750 tỷ đồng.

Trước đó, hai đêm diễn của ban nhạc BLACKPINK trong khuôn khổ Born Pink World Tour tại Hà Nội vào ngày 29-30/7/2023 cũng tạo hiệu ứng đáng chú ý khi thu hút khoảng 70.000 khán giả, trong đó có nhiều người hâm mộ từ các tỉnh, thành phố khác và khách quốc tế. Khi tour lưu diễn được công bố, số lượt tìm kiếm cơ sở lưu trú tại Hà Nội qua nền tảng Booking.com từ ngày 26/7-1/8 tăng 300% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi đêm nhạc chính thức mở bán vé, nền tảng Agoda cũng ghi nhận lượt tìm kiếm nơi lưu trú tại Thủ đô vào những ngày diễn ra đêm diễn tăng hơn 10 lần.

Những con số này cho thấy, sức hút và giá trị lan tỏa của những chương trình nghệ thuật quốc tế không đóng khung trong phạm vi sân khấu. Khi hàng chục nghìn người từ nhiều địa phương, quốc gia cùng đổ về điểm đến, kéo theo nhu cầu về vận chuyển, lưu trú, ăn uống, mua sắm, trải nghiệm du lịch cũng gia tăng, đóng góp đáng kể cho kinh tế địa phương.

Sức hấp dẫn của Việt Nam không chỉ đến từ các chương trình biểu diễn của nghệ sĩ nổi tiếng nước ngoài, mà còn qua các lễ hội nghệ thuật, sự kiện giao lưu văn hóa, thể thao quốc tế.

Sức hấp dẫn của Việt Nam không chỉ đến từ các chương trình biểu diễn của nghệ sĩ nổi tiếng nước ngoài, mà còn qua các lễ hội nghệ thuật, sự kiện giao lưu văn hóa, thể thao quốc tế. Tiêu biểu là Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF), gắn liền với thương hiệu du lịch thành phố; Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội, thu hút đông đảo du khách tham quan, trải nghiệm; các liên hoan âm nhạc quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của các nghệ sĩ, đoàn nghệ thuật nhiều quốc gia; cùng những giải đấu thể thao quốc tế được nhiều địa phương khai thác như một sản phẩm du lịch đặc biệt.

Bên cạnh đó, các hội chợ du lịch quốc tế như VITM Hà Nội, ITE HCMC cũng góp phần kết nối doanh nghiệp, mở rộng hợp tác và quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam tới thị trường quốc tế. Các sự kiện này đang góp phần khẳng định sức hút ngày càng lớn của Việt Nam trên bản đồ tổ chức sự kiện, tạo ra những cú huých về doanh thu cho điểm đến, đồng thời giúp mở rộng quan hệ hợp tác, thu hút đầu tư, tạo tiền đề để Việt Nam tiếp tục đăng cai những sự kiện quy mô, có tầm ảnh hưởng lớn hơn.

Hướng tới chủ động đưa các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao và giải trí tầm cỡ quốc tế về Việt Nam, mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã ký kết, công bố chương trình hợp tác “Việt Nam - Hơn cả một trải nghiệm” (Vietnam - Experience More) giai đoạn 2027-2031, ưu tiên tổ chức tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng cùng các trung tâm du lịch trọng điểm. Sự kiện mở đầu cho chuỗi hợp tác là Lễ trao giải âm nhạc The 41st Golden Disc Awards, dự kiến diễn ra ngày 9 và 10/1/2027 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, với quy mô khoảng 70.000 khán giả xem trực tiếp. Theo Tổng Giám đốc MB Phạm Như Ánh, mục tiêu của chương trình hợp tác là vừa đưa các sự kiện quốc tế đến Việt Nam, vừa tận dụng sức hút từ mỗi sự kiện để tạo thêm lý do thu hút du khách đến, ở lại lâu hơn, trải nghiệm sâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và mong muốn quay trở lại.

Đặc biệt, để tạo hiệu quả thực chất, biến mỗi sự kiện quốc tế trở thành động lực tăng trưởng cho ngành kinh tế xanh, cần có chiến lược khai thác khả năng kết nối và giá trị gia tăng quanh sự kiện. Phân tích dưới góc độ kinh tế sáng tạo, ông Phạm Hải Quỳnh, Viện trưởng Phát triển du lịch châu Á (ATI) nhìn nhận, nhóm du khách đến tham dự sự kiện thường có khả năng chi trả cao cho vé biểu diễn, hàng không, lưu trú, ẩm thực và mua sắm. Thay vì chỉ đón nhận lượng khách tăng đột biến một cách thụ động trong vài ngày diễn ra sự kiện, ngành du lịch cần chủ động bắt tay với các đơn vị tổ chức và doanh nghiệp dịch vụ để thiết kế những gói sản phẩm kết hợp vé tham dự, khách sạn, tour tham quan, trải nghiệm ẩm thực và nghỉ dưỡng.

Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần kết nối không gian sự kiện với hệ thống phố đi bộ, chợ đêm, hoạt động mua sắm và các sản phẩm du lịch đặc trưng nhằm kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu của du khách. Về dài hạn, ông Quỳnh cho rằng việc đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, nâng cao chất lượng dịch vụ, tiếp tục tạo thuận lợi về thị thực và thủ tục xuất nhập cảnh sẽ giữ vai trò then chốt để Việt Nam trở thành điểm hẹn thường xuyên của các sự kiện quốc tế lớn.

Ở góc nhìn của nhà tổ chức sự kiện quốc tế, ông Jeff Dickinson, Tổng Giám đốc dmg events nhận định: Việt Nam đang đứng trước “thời điểm vàng” để bứt phá thành trung tâm sự kiện của khu vực nhờ hội tụ hạ tầng hiện đại và tầm nhìn chiến lược của Nhà nước. Tuy nhiên, các sự kiện tầm cỡ toàn cầu không tự tìm tới, mà là kết quả của quá trình chuẩn bị bài bản, với sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà tổ chức, đơn vị vận hành hạ tầng và chính quyền địa phương. Yếu tố làm nên sức hút bền vững của một điểm đến sự kiện nằm ở chiều sâu nội dung. Khi Việt Nam kết hợp được không gian tổ chức đẳng cấp, chính sách cởi mở với những nội dung có chất lượng và bản sắc riêng, mỗi sự kiện sẽ tạo ra hiệu ứng thương mại mạnh mẽ, đưa Việt Nam lên đúng vị thế xứng đáng trên bản đồ sự kiện và du lịch thế giới.