Bứt phá 28 bậc trong một năm: TP.HCM vươn lên vị trí 67 trên bảng xếp hạng tài chính toàn cầu

Thành phố đã tăng 12 bậc trong chỉ số Fintech. Ảnh minh họa

Bước chuyển mình ấn tượng trên bản đồ tài chính quốc tế

Báo cáo GFCI 40 dựa trên việc phân tích 144 chỉ số định lượng từ các tổ chức uy tín như Ngân hàng Thế giới (WB), OECD, Liên Hợp Quốc cùng hàng chục nghìn đánh giá chuyên sâu từ cộng đồng tài chính quốc tế. Trong kỳ xếp hạng này, TP.HCM đã ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc với 27 điểm và 17 bậc so với kỳ GFCI 39 công bố vào tháng 3/2026.

Đáng chú ý, đà tăng trưởng 17 bậc của TP.HCM là mức bứt phá thứ hạng lớn thứ hai trên toàn cầu trong kỳ 40, chỉ đứng sau thủ đô Copenhagen của Đan Mạch (tăng 19 bậc).

Tại Đông Nam Á, TP HCM là trung tâm tài chính thăng hạng nhanh nhất kỳ đánh giá này, duy trì top 3 khu vực, sau Singapore (hạng 4) và Kuala Lumpur (hạng 39).

Nếu nhìn lại chặng đường từ đầu năm, tốc độ cải thiện vị thế của TP.HCM mang tính đột phá rõ rệt: Kỳ GFCI 39 (tháng 3/2026): TP.HCM tăng 11 bậc, từ vị trí 95 lên vị trí 84. Kỳ GFCI 40 (tháng 10/2026): TP.HCM tăng tiếp 17 bậc, từ vị trí 84 lên vị trí 67.

Như vậy, chỉ qua hai kỳ công bố liên tiếp trong cùng một năm, thành phố đã vươn lên tổng cộng 28 bậc. Mức tăng điểm tổng hợp của TP.HCM đạt khoảng 4,1%, cao hơn đáng kể so với mức tăng bình quân toàn cầu (0,8%) và mức tăng trung bình của khu vực châu Á - Thái Bình Dương (1,48%).

Dấu ấn đột phá trong lĩnh vực Fintech

Không chỉ bứt phá ở bảng xếp hạng tổng hợp, mảng công nghệ tài chính (Fintech) - một trong những trụ cột cốt lõi để xây dựng trung tâm tài chính hiện đại của TP.HCM cũng chứng kiến bước nhảy vọt đáng ghi nhận.

Thành phố đã tăng 12 bậc trong chỉ số Fintech, từ vị trí 83 lên xếp thứ 71 toàn cầu, đạt 645 điểm (tăng 11 điểm so với kỳ trước). Việc tích cực thử nghiệm các cơ chế quản lý tháo gỡ vướng mắc cùng việc hình thành các trụ cột công nghệ trong lĩnh vực tài chính đã giúp TP.HCM trở thành điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Một điểm sáng quan trọng khác là TP.HCM tiếp tục nằm trong nhóm 15 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới được các chuyên gia và nhà đầu tư quốc tế kỳ vọng sẽ gia tăng tầm quan trọng mạnh mẽ nhất trong 2 đến 3 năm tới.

Động lực bệ phóng

Đánh giá về kết quả thăng hạng vượt bậc này, các chuyên gia kinh tế và đại diện các cơ quan phát triển tài chính nhận định đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực cải thiện thể chế, hạ tầng và môi trường kinh doanh của Việt Nam.

Ông Richard D. McClellan, Giám đốc Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM VIFC-HCMC, nhấn mạnh rằng việc TP.HCM tiến lên vị trí thứ 67 là một tín hiệu rất đáng phấn khởi nhưng thành phố xem đây là mốc phát triển trên một chặng đường dài.

"Thứ hạng có thể biến động qua từng kỳ xếp hạng. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là những nền tảng thể chế được xây dựng, chất lượng hệ sinh thái tài chính và khả năng kết nối các dòng vốn thực chất trong nhiều năm tới. VIFC-HCMC đang được định hình như một động lực tài chính cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của Việt Nam, góp phần đưa thị trường vốn, hoạt động ngân hàng và quản lý tài sản tiệm cận các chuẩn mực quốc tế ngay tại nội địa", ông Richard D. McClellan, Giám đốc điều hành VIFC-HCMC cho biết.

Các chuyên gia kinh tế quốc tế nhận định, hành trình thăng hạng của TP.HCM kể từ khi lần đầu góp mặt trong GFCI năm 2022 ở vị trí 102 cho thấy niềm tin của cộng đồng tài chính toàn cầu vào tiềm năng phát triển của Việt Nam đang ngày càng gia tăng.

Dù vậy, giới phân tích cũng đưa ra những dự báo và cảnh báo quan trọng. Đó là thách thức chuyển hóa niềm tin thành dòng vốn thực tế. Thực chất, thứ hạng cao là lợi thế truyền thông và điểm cộng thể chế, nhưng thước đo thành công thực sự nằm ở việc chuyển hóa sự quan tâm của quốc tế thành các dòng vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp chảy vào nền kinh tế. Trong giai đoạn tiếp theo, TP.HCM cần tập trung hoàn thiện hạ tầng pháp lý, áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, nâng cao chất lượng nhân lực và mở rộng các sản phẩm tài chính mới để đáp ứng nhu cầu khắt khe của các nhà đầu tư lớn.

Sự bứt phá trên bảng xếp hạng GFCI 40 không chỉ khẳng định vị thế ngày càng tăng của TP.HCM mà còn tạo động lực mạnh mẽ để thành phố tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái tài chính, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế trong tương lai gần.

GFCI là chỉ số do Z/Yen Partners (Vương quốc Anh) phối hợp cùng China Development Institute (Trung Quốc) xây dựng và công bố định kỳ vào tháng 3 và tháng 9 hàng năm. GFCI 40 nghiên cứu 139 trung tâm tài chính trên thế giới, trong đó 117 trung tâm được đưa vào bảng xếp hạng chính thức.

GFCI kết hợp các dữ liệu định lượng với đánh giá của cộng đồng tài chính quốc tế. GFCI 40 sử dụng 144 yếu tố định lượng từ các nguồn dữ liệu bên thứ ba như Ngân hàng Thế giới, OECD và Liên hợp quốc, cùng 39.531 lượt đánh giá của 6.147 người tham gia khảo sát.