'Bút bi' Thiên Long trước bước ngoặt đổi chủ: Nhà sáng lập Cô Gia Thọ cùng gia đình gửi đơn rời HĐQT

Toàn bộ người nhà họ 'Cô' nộp đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT

Tập đoàn Thiên Long (Mã: TLG) – đơn vị sở hữu thương hiệu bút bi ‘quốc dân’ cùng tên vừa công bố tài liệu cho cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường dự kiến tổ chức vào tháng ngày 7/12 tới đây.

Theo Tập đoàn, nhằm đáp ứng tình hình quản trị và định hướng của công ty, đại hội sẽ xem xét và thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Thiên Long cho biết, ngày 3/11, công ty đã nhận được đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2025 – 2028 của 5 trong tổng số 9 thành viên.

Danh sách gửi đơn từ nhiệm gồm ông Cô Gia Thọ, Chủ tịch HĐQT và là nhà sáng lập Thiên Long; bà Cô Cẩm Nguyệt, em gái ông Thọ; hai người con ông Thọ là ông Cô Trần Cơ Nguyên và bà Cô Trần Dinh Dinh.

Bên cạnh đó ông Nguyễn Đình Tâm, cựu Tổng Giám đốc Thiên Long cũng nộp đơn từ nhiệm. Các cá nhân này đều nêu lý do từ nhiệm là vì lý do cá nhân.

Ngay sau đó, phía công ty cũng đã ban hành quyết định tiếp nhận các đơn từ nhiệm trên, thống nhất trình tại ĐHĐCĐ bất thường sắp tới.

HĐQT Tập đoàn Thiên Long cũng đã ban hành Nghị quyết thông qua Hợp đồng tư vấn giữa công ty và ông Cô Gia Thọ.

Theo đó, ông Cô Gia Thọ được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Danh dự của Công ty trong vòng 3 năm, với vai trò tư vấn, đại diện công ty tại các sự kiện theo đề nghị của HĐQT, đồng thời hỗ trợ củng cố uy tín và quan hệ với cổ đông, đối tác. Ông Thọ sẽ không có quyền biểu quyết tại HĐQT và không tham gia điều hành.

Hợp đồng quy định ông Thọ không phải làm việc toàn thời gian, chỉ tham gia các cuộc họp khi công ty có yêu cầu hợp lý. Mức thù lao tư vấn chi trả cố định là 120 triệu đồng/năm, tương đương 10 triệu đồng/tháng. Trong thời hạn hợp đồng 3 năm, tổng thù lao dự kiến là 360 triệu đồng.

Công ty sẽ thanh toán theo hàng năm và ngoài khoản này, ông không được nhận thêm tiền thưởng hay thù lao nào khác từ hợp đồng.

Ông Cô Gia Thọ là nhà sáng lập Tập đoàn Thiên Long. Ảnh: Thiên Long.

Việc ông Thọ cùng những người thân muốn rời khỏi vị trí trong HĐQT của Thiên Long không phải là không có lý do.

Trước đó cuối 2025, Tập đoàn Kokuyo (Nhật Bản) công bố ý định thâu tóm Tập đoàn Thiên Long.

Theo lộ trình, Kokuyo mua toàn bộ 46,82% cổ phần do Công ty Thiên Long An Thịnh – cổ đông lớn nhất của Thiên Long nắm, sau đó chào mua công khai thêm 18,19% trong tháng 10–11/2026. Tổng giá trị thương vụ khoảng 27,6 tỷ yên, tương đương 4.500–4.700 tỷ đồng.

Nếu hoàn tất 2 giao dịch, tập đoàn Nhật Bản sẽ sở hữu trực tiếp và gián tiếp tối đa 65,01% vốn của Tập đoàn Thiên Long và trở thành công ty mẹ của doanh nghiệp văn phòng phẩm Việt Nam. Con số này giúp phía Nhật Bản nắm quyền phủ quyết các hoạt động của cổ đông.

Vì sao ông Cô Gia Thọ an tâm trao Thiên Long cho Kokuyo?

Tại ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 4/2026, ông Cô Gia Thọ - Chủ tịch HĐQT CTCP Thiên Long, đồng thời cũng là nhà sáng lập, đã cho biết bản thân cảm thấy an tâm khi giao công ty cho một tập đoàn như Kokuyo.

Kokuyo là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn phòng phẩm với lịch sử hơn 100 năm. Ông Thọ kỳ vọng sự hợp tác này sẽ giúp Thiên Long trở thành một thương hiệu có tuổi đời lâu dài tương tự.

Bên cạnh đó, qua việc xem xét các thương vụ trong quá khứ của đối tác, ông Thọ nhận thấy phong cách đầu tư của Kokuyo là luôn tìm cách giữ vững thương hiệu địa phương, thay vì chỉ hướng đến mục đích thâu tóm thông thường. Trên thực tế, hai bên đã có sự thấu hiểu từ quá trình hợp tác lâu năm khi Thiên Long từng gia công sản phẩm theo thiết kế của phía Nhật Bản.

Đặc biệt, thương vụ được ban lãnh đạo đánh giá là bước tiến quan trọng cho chiến lược "glocalization" của doanh nghiệp, tức lấy thế mạnh ở thị trường nội địa (local) áp dụng ra quốc tế (global) và ngược lại.

Sự tham gia của Kokuyo cùng hệ thống mạng lưới toàn cầu sẽ tạo điều kiện để Thiên Long học hỏi mô hình quản trị, cải tiến sản phẩm và mở rộng thị trường ra khu vực ASEAN, tiếp tục đưa các sản phẩm "Made in Vietnam" tiếp cận sâu rộng hơn với người tiêu dùng thế giới.

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Thiên Long đạt 3.621 tỷ đồng, tăng 12%. Trừ các chi phí, công ty lãi sau thuế 423 tỷ đồng, tăng gần 13%.