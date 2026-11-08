Busan hướng tới mốc 4 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026

Busan bứt phá, hướng tới kỷ lục 4 triệu khách quốc tế. Ảnh minh hoạ: AI

Sự gia tăng mạnh mẽ của du khách đến từ Mỹ và châu Âu đang góp phần đưa thành phố cảng lớn thứ hai Hàn Quốc trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách quốc tế, thay vì chỉ là điểm dừng chân trong hành trình khám phá Seoul.

Theo thông báo mới đây của chính quyền thành phố Busan, địa phương này đã đón 3,93 triệu lượt khách quốc tế trong 9 tháng đầu năm 2026, vượt xa con số 3,64 triệu lượt của cả năm 2025. Với kết quả này, Busan đang tiến sát mục tiêu thu hút 4 triệu lượt khách quốc tế trong năm sớm hơn dự kiến.

Đáng chú ý, trong khi lượng khách quốc tế đến Hàn Quốc tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước, Busan ghi nhận mức tăng tới 47%, cao hơn gấp đôi tốc độ tăng trưởng chung của cả nước. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của các điểm đến ngoài thủ đô Seoul, đồng thời phản ánh xu hướng đa dạng hóa hành trình của du khách quốc tế khi đến Hàn Quốc.

Một trong những yếu tố thúc đẩy tăng trưởng là sự mở rộng các chuyến bay quốc tế trực tiếp và hoạt động du lịch tàu biển. Thay vì nhập cảnh qua sân bay quốc tế Incheon rồi di chuyển về phía Nam bằng tàu cao tốc như trước đây, ngày càng nhiều du khách lựa chọn đến thẳng Busan.

Trong tháng 9.2026, gần 63% khách quốc tế đến thành phố này thông qua sân bay quốc tế Gimhae và cảng Busan, tăng đáng kể so với mức 50,4% hồi tháng 1. Riêng lượng khách đến bằng đường biển đạt 96.493 lượt, tăng gần 150% so với cùng kỳ năm trước, mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Trong khi đó, lượng khách đến qua sân bay quốc tế Gimhae đạt 218.049 lượt, tăng 48,1%.

Sự bùng nổ của lượng khách quốc tế cũng tạo động lực đáng kể cho kinh tế địa phương. Tính đến tháng 9.2026, tổng chi tiêu bằng thẻ tín dụng của du khách nước ngoài tại Busan đã vượt 1.010 tỉ won (khoảng 750 triệu USD), tăng 51,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài Seoul, Busan là địa phương duy nhất của Hàn Quốc ghi nhận mức chi tiêu của khách quốc tế vượt ngưỡng 1.000 tỉ won, chiếm hơn một nửa tổng chi tiêu của du khách nước ngoài tại các địa phương ngoài thủ đô.

Theo chính quyền thành phố, sự đa dạng hóa thị trường khách là một trong những động lực quan trọng của đà tăng trưởng này. Mặc dù lượng khách từ một số thị trường truyền thống ở Đông Á có dấu hiệu giảm nhẹ vào cuối mùa hè, sự gia tăng mạnh từ các thị trường phương Tây đã bù đắp xu hướng này.

Cụ thể, lượng khách Mỹ đến Busan đạt 324.816 lượt tính đến tháng 9, tăng 77,2%; khách Pháp tăng gấp đôi, lên 43.165 lượt, trong khi lượng khách Australia tăng gần 48%.

Hình ảnh và sức hấp dẫn du lịch của Busan cũng ngày càng được quảng bá rộng rãi trên các phương tiện truyền thông phương Tây và nền tảng du lịch quốc tế.

Theo các số liệu được công bố, thành phố đứng thứ 5 thế giới về tốc độ tăng trưởng lượt tìm kiếm điểm đến tiềm năng trên nền tảng Expedia. Trong khi đó, Airbnb ghi nhận số lượt tìm kiếm chỗ lưu trú tại Busan tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Trước triển vọng tích cực, chính quyền thành phố Busan đang lên kế hoạch tận dụng đà tăng trưởng để tiếp tục nâng cấp hạ tầng, cải thiện chất lượng dịch vụ và mở rộng kết nối du lịch với các địa phương lân cận ở miền Nam Hàn Quốc.

Thị trưởng Chun Jae-soo nhấn mạnh du khách quốc tế hiện không còn đơn thuần xem Busan là điểm ghé thăm trong hành trình đến Hàn Quốc mà ngày càng lựa chọn thành phố này làm điểm đến chính. Vì vậy, thành phố sẽ tập trung nâng cao chất lượng hạ tầng du lịch, khuyến khích du khách kéo dài thời gian lưu trú và quay trở lại trong những chuyến đi tiếp theo.

Đà tăng trưởng của Busan được đánh giá là tín hiệu tích cực đối với nỗ lực phát triển du lịch cân bằng hơn tại Hàn Quốc, giảm sự phụ thuộc vào Seoul, đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng của các trung tâm du lịch khu vực.