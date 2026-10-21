Busan chào đón văn hóa Việt Nam trong sắc Thu rực rỡ

Hội thảo xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam. (Nguồn: BTC)

Mở màn bằng tiếng cười ở Busan ASEAN Week

Hành trình bắt đầu từ ngày 6/10, khi Busan ASEAN Week 2026 khai mạc tại Arena, tầng 9 Lotte Department Store Busan Main Branch (quận Busanjin). Sáu ngày liền, từ 6-11/10, không gian ấy trở thành một “chuyến du thuyền” đúng như chủ đề năm nay “Cruise ASEAN” đưa người xem đi qua ba chặng “Khởi hành, Khám phá, Giao lưu” để gặp 11 nền văn hóa Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Ở gian Việt Nam, điều níu chân khách không phải là những tấm panô, mà là tiếng cười. Người lớn lẫn trẻ nhỏ Busan tụm lại bên những trò chơi dân gian, vốn tưởng chỉ còn trong ký ức làng quê, bỗng sống lại giữa lòng một trung tâm thương mại hiện đại. Bên cạnh đó là góc trưng bày truyền thuyết biển, danh thắng và nét văn hóa truyền thống Việt Nam, hòa cùng xưởng nhuộm chàm tự nhiên của nghệ nhân Thái Lan Kamon Indigo, màn vẽ tranh cát về những huyền thoại biển ASEAN và trò ký họa chân dung pha màu sắc các nước thành viên.

Busan ASEAN Week được tổ chức thường niên từ năm 2020 sau Hội nghị cấp cao ASEAN Hàn Quốc 2019 tại Busan. Sự kiện mở cửa miễn phí cho công chúng và năm nay, góc Việt Nam là một trong những nơi thu hút người dân đến tham quan.

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu và nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc xướng tên tác phẩm đạt giải tại Bế mạc Liên hoan phim quốc tế Busan. (Nguồn: BTC)

Những thước phim Việt sáng đèn ở Liên hoan phim Busan lần thứ 31

Cũng từ ngày 6-15/10, Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 31 chào đón điện ảnh Việt Nam với các tác phẩm, lần đầu tiên góp mặt cùng lúc ở bốn hạng mục phim truyện khác nhau. Nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc còn ngồi ghế Ban giám khảo hạng mục tranh giải chính, do đạo diễn Trương Nghệ Mưu làm Chủ tịch.

“1982” là một lời tự sự. Hơn mười hai năm sau “Đập cánh giữa không trung”, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp trở lại Busan với “1982”, tranh giải ở hạng mục Vision Asia. Lấy bối cảnh một mùa Đông Hà Nội, phim kể về Yến (Đỗ Thị Hải Yến), một nữ đạo diễn độc lập sắp phá sản, cùng hai em chăm sóc người mẹ mắc chứng đãng trí (NSƯT Chiều Xuân). Đúng ngày giỗ đầu của cha, người mẹ bỗng biến mất. Hành trình đi tìm mẹ phơi bày những khúc mắc về tiền bạc, giấc mơ dang dở và cả tình thân. Trong buổi giao lưu sau buổi chiếu, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp chia sẻ, bộ phim cũng là bức thư tình gửi người mẹ ngoài đời của chị. Giới phê bình gọi “1982” là một tác phẩm vừa riêng tư vừa mê hoặc, đi trên lằn ranh mong manh giữa sáng tạo và hủy hoại.

“Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, sau buổi ra mắt thế giới tại Gala Presentations của Liên hoan phim Toronto, tiếp tục đến Busan ở hạng mục A Window on Asian Cinema. Bộ phim huyền sử, phiêu lưu dựa trên giai thoại 99 chiếc quan tài hộ tống linh cữu vua Đinh Tiên Hoàng, mang những trận đánh, binh khí và truyền thuyết rất Việt đặt giữa một chương trình quốc tế.

“Thính giác” (Hearing) tác phẩm thứ ba trong chuỗi phim “giác quan” của đạo diễn Lê Bảo, từng ra mắt tại Liên hoan phim Locarno cũng góp mặt ở A Window on Asian Cinema. Phim theo chân Ninh, một người thợ lắp đặt máy đo tiếng ồn, càng đo đạc sự ồn ào bên ngoài lại càng phải đối diện với những khoảng lặng đang ám ảnh gia đình mình. Một bức thư trầm mặc, đậm chất thơ, với chín quốc gia và vùng lãnh thổ đồng sản xuất.

Phim tài liệu “Em bé đồng bóng, em bé ngạo nghễ và em bé đau lòng” của đạo diễn Nông Nhật Quang, sau giải Đặc biệt của Ban giám khảo tại Visions du Réel và hành trình đến Hot Docs, lần đầu “đổ bộ” châu Á ở hạng mục Documentary Showcase. Bảy năm chắp vá băng ghi âm, ảnh cũ và nhật ký gia đình, đạo diễn đặt câu hỏi giản dị mà khó trả lời: Một gia đình Việt Nam đương đại thực sự trông như thế nào? Bộ phim tài liệu đã được khán giả Hàn Quốc chào đón nồng nhiệt khi người xem xếp hàng dài xin chữ ký của chính những nhân vật trong phim.

Từ chính kịch, sử thi đến tài liệu, những gương mặt ấy vẽ nên một điện ảnh Việt không còn bó mình trong một công thức chung và khán giả Busan đã được xem Việt Nam ở nhiều cung bậc nhất từ trước đến nay.

Tổng Lãnh sự Đoàn Phương Lan và đoàn làm phim “1982”, đoàn làm phim “Em bé ngạo nghễ, em bé đồng bóng, em bé đau lòng”. (Nguồn: BTC)

Bên lề Liên hoan phim Busan: Gian hàng, Tọa đàm và một Đêm Việt Nam thăng hoa

Nếu những suất chiếu là nơi điện ảnh Việt cất tiếng, thì chuỗi hoạt động của Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) là nơi tiếng nói ấy được lắng nghe. Sáng 10/10, Gian hàng Điện ảnh Việt Nam khai trương tại Chợ Nội dung và Phim châu Á (ACFM) ở BEXCO, do TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA, chủ trì, với sự có mặt của bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng và bà Đoàn Phương Lan, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan. Gian hàng giới thiệu toàn cảnh điện ảnh Việt, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) và những bối cảnh quay từ Hà Nội đến Đà Nẵng; ngay ngày đầu đã đón đạo diễn Brillante Ma Mendoza (Philippines), Dastan Zhapar Ryskeldi (Kyrgyzstan) và Chủ tịch Liên hoan phim Busan, ông Park Kwang Su ghé thăm.

Chiều 11/10, tại khách sạn Westin Josun Busan, Tọa đàm “Liên hoan phim - Cầu nối điện ảnh Việt Nam với thế giới” với sự có mặt của Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan Đoàn Phương Lan, nhà sáng lập Liên hoan phim Busan, ông Kim Dong-ho cùng nhiều nhà sản xuất Hàn Quốc, Italy và Việt Nam đã đưa câu chuyện vượt khỏi khuôn khổ giao lưu văn hóa để đi vào những điều cụ thể: Đồng sản xuất, đào tạo tài năng, phát triển Liên hoan phim Đà Nẵng (DANAFF) và Bộ chỉ số thu hút đoàn làm phim (PAI) nhằm mời các đoàn phim quốc tế đến Việt Nam.

Và tối cùng ngày, sự kiện “Viet Nam Night” sáng đèn với hơn 600 đại biểu, nghệ sĩ, nhà sản xuất và đối tác quốc tế, trong đó có ông Park Kwang Su, Chủ tịch BIFF và bà Ellen Kim, Giám đốc ACFM. Trên thảm đỏ, diễn viên Đỗ Thị Hải Yến xuất hiện cùng gia đình để giới thiệu “1982” và “Hộ linh tráng sĩ”, đại diện Hà Nội và Đà Nẵng gửi lời mời các nhà làm phim quốc tế đến khảo sát bối cảnh. Những tiết mục giao lưu nghệ thuật Việt - Hàn khiến đêm hội không chỉ là nơi bàn chuyện hợp tác, mà còn là một buổi tối ấm áp giữa mùa thu Busan.

Tổng Lãnh sự Đoàn Phương Lan cùng đoàn kịch “Ảo quan”. (Nguồn: BTC)

“Ảo quan” - sân khấu thể nghiệm Việt lần đầu lên sàn diễn Busan

Khép lại tuần văn hóa là một giọng kể khác: Sân khấu. Theo lời mời của ông Lee Jung-nam, Chủ tịch Hiệp hội Sân khấu Busan, từ ngày 12-19/10, Hội Sân khấu TP. Hồ Chí Minh cử đoàn nghệ sĩ Nhà hát Kịch Sân khấu Nhỏ mang vở nhạc kịch đương đại “Ảo quan” sang Hàn Quốc, với một suất diễn tại Liên hoan Sân khấu quốc tế Chữa lành Daegu và hai suất diễn tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Baekyang, Busan, trong khuôn khổ Liên hoan Nghệ thuật Busan lần thứ 64.

Nhạc kịch “Ảo quan” trình chiếu tại Daegu và Busan. (Nguồn: BTC)

“Ảo quan” là cách tác giả, đạo diễn Chinh Ba gọi tên một căn bệnh của thời đại: Apophenia, thói quen con người cố tìm ý nghĩa trong những điều vốn vô nghĩa. Vở nhạc kịch đương đại do Nhà hát Kịch Sân khấu Nhỏ và TheaFter dàn dựng không kể một câu chuyện để khán giả theo dõi, mà đặt họ vào vị trí của những người ở lại sau một mất mát không lời giải thích, nơi nỗi đau riêng tư bị kéo ra giữa đám đông, bị dán nhãn, bị mổ xẻ. Bằng một ngôn ngữ sân khấu giàu biểu tượng: Dàn đồng ca kiểu kịch Hy Lạp, sắp đặt video, livestream, cùng âm nhạc của Douglas Dare, Heiðrik và Handel, vở diễn chạm vào những bi kịch và đời sống tinh thần của người đô thị hiện đại, gắn với chủ đề sức khoẻ tâm thần nhân Ngày Sức khoẻ Tâm thần Thế giới 10/10. Đây cũng là vở đưa NSND Mỹ Uyên và Sân khấu Nhỏ trở lại với dòng kịch thể nghiệm sau gần một thập kỷ và là lần đầu một tiếng nói sân khấu Việt về sức khỏe tinh thần được cất lên cùng khán giả quốc tế.

Trên sân khấu Baekyang, khán giả Busan không cần hiểu hết tiếng Việt để cảm nhận: Nỗi cô đơn, những vết thương chưa gọi tên và khát khao được lắng nghe vốn là thứ ngôn ngữ chung của mọi đô thị. Và đó cũng là lý do một tác phẩm sân khấu thể nghiệm từ TP. Hồ Chí Minh có thể bước lên sàn diễn xứ kim chi bằng chính ngôn ngữ nghệ thuật đương đại của mình.

Sự kiện Vietnam Night được tổ chức tại thành phố Busan. (Nguồn: BTC)

Busan - một nhịp cầu dịu dàng

Từ trò chơi dân gian rộn ràng ở Lotte, những suất chiếu lặng người ở Busan Cinema Center, một đêm hội sáng đèn bên bờ Haeundae, đến những tràng vỗ tay ở Baekyang, văn hóa Việt Nam đã đến với người dân Hàn Quốc và bạn bè quốc tế trong hơn một tuần lễ không có khoảng lặng. Không ồn ào, không phô trương, mỗi hoạt động là một nhịp cầu nhỏ: Để một em bé Busan học cách rải quân ô ăn quan, để một khán giả Hàn Quốc khóc cùng câu chuyện của “1982”, để một nhà sản xuất Italy tìm biên kịch Việt cho dự án của mình.

Với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam vừa ra mắt tại Busan hơn một năm trước, với những Vietnam Night ngày càng cuốn hút và với các nghệ sĩ sẵn sàng mang tác phẩm của mình đi xa, thành phố cảng này đang dần trở thành một điểm hẹn quen thuộc để Việt Nam kể chuyện của mình với thế giới. Mùa Thu Busan năm nay, bởi thế, rực rỡ hơn một chút và cũng gần gũi hơn một chút với những ai mang trong tim một mảnh hồn Việt.