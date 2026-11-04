BUSADCO có tên trong danh sách xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

Phát biểu tại họp báo thường kỳ Bộ Khoa học và Công nghệ tháng 10/2026, bà Nguyễn Thị Huệ - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, ngày 12-13/10/2026, tại Hà Nội, Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 7 đã họp xem xét, đánh giá các công trình, cụm công trình và tác giả, đồng tác giả đề nghị tặng giải thưởng.

Bà Nguyễn Thị Huệ - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Khoa học và Công nghệ),

Căn cứ kết quả làm việc và quy định tại Nghị định số 18/2024/NĐ-CP ngày 21/02/2024 của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chính thức công bố kết quả xét tặng. Theo đó, có 11 công trình/cụm công trình đủ điều kiện được Hội đồng cấp Nhà nước đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và 1 cụm công trình được đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước.

Nằm trong danh sách 11 công trình được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt này có công trình "Công nghệ mới BUSADCO bảo vệ bờ hồ Hoàn Kiếm - Di tích quốc gia đặc biệt".

Theo bà Nguyễn Thị Huệ, đợt xét tặng lần này ghi nhận tổng cộng 404 tác giả và đồng tác giả thuộc 11 công trình đề nghị Giải thưởng Hồ Chí Minh. Trong đó, công trình “Công nghệ mới BUSADCO bảo vệ bờ hồ Hoàn Kiếm - Di tích quốc gia đặc biệt” có điểm hết sức đặc biệt bởi đây là công trình duy nhất chỉ có 1 tác giả. Điều này tạo nên sự khác biệt so với nhiều cụm công trình, công trình khác trong danh sách vốn có số lượng đồng tác giả rất lớn. Tiêu biểu như công trình Nền tảng công nghệ và thiết kế, chế tạo hạ tầng mạng viễn thông 5G phục vụ lưỡng dụng cho hạ tầng số quốc gia và quốc phòng an ninh” có tới 153 đồng tác giả.

Giải thưởng Hồ Chí Minh là giải thưởng cao quý được Đảng và Nhà nước trao tặng cho các tác giả, đồng tác giả của những công trình KH&CN đặc biệt xuất sắc, có đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước. Tính từ đợt đầu tiên tổ chức năm 1996 đến nay qua 6 đợt xét tặng, toàn quốc mới chỉ có 107 công trình vinh dự được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh.

Công tác xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 7 đã được Bộ KH&CN lập kế hoạch từ năm 2024. Trong năm 2025, Bộ KH&CN đã tổ chức hai hội thảo tại miền Bắc và miền Nam để giới thiệu và hướng dẫn các nhà khoa học, các tổ chức khoa học, công nghệ chuẩn bị hồ sơ giải thưởng.

Quá trình xét tặng được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, từ tiếp nhận, rà soát hồ sơ đến công khai danh sách tác giả, đồng tác giả và báo cáo tóm tắt của các công trình. Bộ Khoa học và Công nghệ đã thực hiện ba đợt công khai thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ: sau khi tiếp nhận hồ sơ, sau khi xem xét, đánh giá tại Hội đồng chuyên ngành và sau khi xem xét, đánh giá tại Hội đồng cấp Nhà nước.

Theo đại diện VụTổ chức cán bộ, trong thời gian công khai thông tin về kết quả họp Hội đồng Giải thưởng cấp Nhà nước, Bộ chưa nhận được khiếu nại, kiến nghị liên quan đến quy trình xét tặng cũng như đóng góp của các tác giả đối với những công trình được đề nghị xét thưởng.

Tất cả 11 công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đều đủ điều kiện để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét trình Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng.