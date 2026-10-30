Burnley bổ nhiệm HLV mới sau chuỗi kết quả đáng thất vọng

Mới đây, Burnley xác nhận bổ nhiệm Fabio Celestini thay thế Nicky Hayen, người bị sa thải sau thất bại 1-4 trước Lincoln City.

Trận thua này tiếp tục kéo dài giai đoạn khó khăn của đội bóng sau khi họ xuống hạng từ Ngoại hạng Anh ở mùa giải trước.

Hayen chỉ dẫn dắt Burnley trong 14 trận trước khi phải rời ghế. Kết quả không đáp ứng kỳ vọng khiến ban lãnh đạo quyết định thay đổi nhân sự trên băng ghế huấn luyện, nhằm tìm kiếm hướng đi mới cho phần còn lại của mùa giải.

Celestini 50 tuổi từng thi đấu ở vị trí tiền vệ và có nhiều năm làm công tác huấn luyện tại Thụy Sĩ. Ông từng dẫn dắt Lausanne-Sport, Lugano, Luzern, Sion và Basel.

Thành tích đáng chú ý nhất của nhà cầm quân này là giúp Basel giành chức vô địch giải VĐQG Thụy Sĩ và Cúp quốc gia trong mùa giải 2024-2025.

Burnley xác nhận bổ nhiệm Fabio Celestini thay thế Nicky Hayen, người bị sa thải sau thất bại 1-4 trước Lincoln City. Ảnh: kursiv

Năm 2025, Celestini chuyển sang Nga dẫn dắt CSKA Moscow. Trong thời gian làm việc tại đây, ông chỉ đạo đội bóng thi đấu 40 trận và giành Siêu cúp Nga trước khi rời câu lạc bộ vào tháng 5/2026.

Burnley kỳ vọng kinh nghiệm của Celestini sẽ giúp đội bóng tìm lại sự ổn định và cải thiện tinh thần thi đấu.

Trong thông báo bổ nhiệm, nhà cầm quân người Thụy Sĩ đánh giá Burnley có tiềm năng phát triển cùng những cầu thủ đủ chất lượng để đáp ứng tham vọng của người hâm mộ.

Ông cũng thừa nhận đội bóng đang ở trong tình thế khó khăn, nhưng cho biết bản thân từng trải qua những hoàn cảnh tương tự.

Celestini nhấn mạnh mong muốn xây dựng một tập thể thi đấu tự tin ngay từ những phút đầu tiên của mỗi trận.

Giám đốc phụ trách bóng đá Diego López cho biết Celestini sở hữu nhiệt huyết, kinh nghiệm và kiến thức mà câu lạc bộ tìm kiếm. Ban lãnh đạo cũng đánh giá cao quyết tâm của ông khi nhận lời dẫn dắt đội bóng trong giai đoạn đầy thách thức.

Trận đấu đầu tiên của Celestini trên cương vị HLV trưởng Burnley dự kiến là cuộc tiếp đón Portsmouth vào ngày 31/10.

Đây sẽ là cơ hội để ông bắt đầu điều chỉnh lối chơi và giúp đội bóng tìm kiếm chiến thắng, qua đó cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng Championship.

Với việc thay tướng giữa mùa, Burnley đang đặt kỳ vọng vào khả năng xoay chuyển tình thế của Celestini.

Tuy nhiên, nhà cầm quân mới sẽ phải nhanh chóng chứng minh năng lực trong bối cảnh đội bóng cần điểm số để tránh tiếp tục lún sâu vào nhóm cuối bảng.