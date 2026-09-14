📊 Xem thống kê chi tiết trận Al-Ahli Jeddah 1-1 Pakhtakor: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Al-Ahli Jeddah1 - 1PakhtakorKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Al-Ahli Jeddah tiếp đón Pakhtakor.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

46'Al-Ahli Jeddah điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Al-Ahli Jeddah quyết định làm mới đội hình khi tung E. Spertsyan vào sân thế chỗ cho N. Masoud. Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm đột biến nhằm khai thông thế bế tắc khi tỷ số vẫn đang là 0-0 trước Pakhtakor.

46'Pakhtakor điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai

Ngay sau giờ nghỉ ở phút 46', Pakhtakor quyết định làm mới đội hình khi tung M. Pouraliganji vào sân thay thế cho Z. Tahseen. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm sự đột biến nhằm phá vỡ thế bế tắc 0-0 trước chủ nhà Al-Ahli Jeddah.

53'Al-Ahli Jeddah thay người sớm ở hiệp hai

Phút 53, Al-Ahli Jeddah quyết định làm mới nhân sự khi rút Galeno rời sân để nhường chỗ cho M. Al Mutairi. Trong thế trận vẫn đang hòa 0-0 trước Pakhtakor, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà tạo ra đột biến nhằm tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số.

62'Al-Ahli Jeddah điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 62, Al-Ahli Jeddah thực hiện quyền thay đổi cầu thủ khi rút I. Diaby ra nghỉ để nhường chỗ cho V. Atangana. Đội chủ nhà trên sân King Abdullah Sports City kỳ vọng sự xuất hiện của Atangana sẽ mang lại làn gió mới cho lối chơi trong hiệp hai.

63'Ibrokhimov nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 63, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo I. Ibrokhimov bên phía Pakhtakor sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu trên sân King Abdullah Sports City vẫn đang giằng co quyết liệt khi tỷ số vẫn là 0-0.

64'Thẻ vàng cho S. Abu Al Shamat

Phút 64, cầu thủ S. Abu Al Shamat bên phía Al-Ahli Jeddah phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu trên sân King Abdullah Sports City đang diễn ra căng thẳng với tỷ số vẫn giữ nguyên 0-0.

68'Al-Ahli Jeddah làm mới hàng công

Phút 68, Al-Ahli Jeddah quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự khi rút I. Toney ra nghỉ để nhường chỗ cho F. Al Buraikan. Đội chủ nhà kỳ vọng sự xuất hiện của tiền đạo này sẽ mang lại làn gió mới cho các đợt tấn công.

68'Al-Ahli Jeddah thay đổi nhân sự ở hàng phòng ngự

Phút 68, Al-Ahli Jeddah quyết định làm mới đội hình khi rút M. Demiral rời sân để nhường chỗ cho M. Sulaiman. Sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà duy trì sự chắc chắn và nền tảng thể lực nơi tuyến dưới trong phần còn lại của trận đấu.

69'Pakhtakor làm mới hàng công với Flamarion

Phút 69, ban huấn luyện Pakhtakor quyết định rút D. Khamdamov ra nghỉ để nhường chỗ cho Flamarion. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0 trên sân King Abdullah Sports City, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ mang lại đột biến nhằm khai thông thế bế tắc.

69'Pakhtakor làm mới hàng công

Phút 69, ban huấn luyện Pakhtakor quyết định có sự thay đổi nhân sự khi S. Chinedu được tung vào sân thế chỗ A. Hussein. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0, đội khách kỳ vọng sự tươi mới này có thể tạo nên bước ngoặt trên hàng công.

78'Pakhtakor làm mới đội hình ở cuối trận

Phút 78, Pakhtakor thực hiện điều chỉnh nhân sự khi K. Alizhonov được tung vào sân thế chỗ cho S. Nasrullaev. Đội khách đang nỗ lực duy trì thế trận cân bằng khi tỷ số trên sân King Abdullah Sports City vẫn đang là 0-0.

86'Flamarion ghi bàn quý giá mở tỷ số cho Pakhtakor

Bất ngờ xảy ra ở phút 86 khi Flamarion dứt điểm chính xác đưa Pakhtakor vươn lên dẫn trước 0-1 sau đường kiến tạo của S. Chinedu. Bàn mở tỷ số muộn màng này mang lại lợi thế cực lớn cho đội khách ngay trên sân King Abdullah Sports City.

87'Pakhtakor củng cố đội hình ở những phút cuối

Phút 87, Pakhtakor thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi M. Dilshodbekov được tung vào sân thế chỗ A. Mozgovoy. Ngay sau khi mở tỷ số 0-1 ở phút 86, đại diện Uzbekistan chủ động làm mới lực lượng nhằm bảo toàn lợi thế quý giá trong thời gian ít ỏi còn lại.

90+3'F. Al Buraikan gỡ hòa quý giá ở phút bù giờ

Phút 90+3, F. Al Buraikan tỏa sáng đúng lúc để mang về bàn gỡ hòa 1-1 nghẹt thở cho Al-Ahli Jeddah. Pha lập công muộn màng này giúp đội chủ nhà giật lại 1 điểm đầy cảm xúc ngay trước khi trận đấu khép lại.

90+6'E. Spertsyan nhận thẻ vàng cuối trận

Phút 90+6', E. Spertsyan bên phía Al-Ahli Jeddah phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi. Trận đấu đang trôi về những giây bù giờ căng thẳng sau khi đội chủ nhà vừa kịp gỡ hòa 1-1 ở phút 90+3'.

KTKết thúc: Al-Ahli Jeddah 1-1 Pakhtakor

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 03:14 15/09/2026

Pakhtakor đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và chuyến hành quân đến sân King Abdullah Sports City chạm trán Al-Ahli Jeddah vào lúc 01h15 ngày 15/09/2026 được xem là bài kiểm tra bản lĩnh then chốt. Cả hai đội bóng đều bước vào màn đối đầu này với khát khao khẳng định vị thế và xây dựng lợi thế ngay giai đoạn khởi đầu.

Bối cảnh bảng đấu và quyết tâm của Pakhtakor

Mục tiêu duy trì thế bám đuổi với nhóm cạnh tranh suất tham dự đấu trường châu lục đang là động lực lớn nhất đối với Pakhtakor. Đại diện Uzbekistan hiểu rằng mỗi trận đấu ở thời điểm hiện tại đều mang ý nghĩa then chốt đối với kế hoạch dài hơi của toàn đội.

Trên bảng xếp hạng, Al-Ahli Jeddah tạm xếp ở vị trí thứ 1 với 0 điểm, trong khi Pakhtakor đang đứng ở vị trí thứ 16 với 0 điểm. Dù giải đấu mới ở vạch xuất phát và các con số chưa tạo ra khoảng cách rõ rệt, tính chất cạnh tranh giữa đôi bên vẫn vô cùng quyết liệt để hướng đến mục tiêu bứt phá.

Phong độ thăng hoa và điểm tựa sân bãi

Về mặt phong độ, Pakhtakor đang có được đà hưng phấn cần thiết khi giành chiến thắng ở trận đấu gần nhất. Trận thắng này mang lại sự tự tin rất lớn cho các cầu thủ, giúp họ giải tỏa áp lực tâm lý trước khi bước vào chuyến làm khách dự báo nhiều chông gai.

Bên kia chiến tuyến, Al-Ahli Jeddah sở hữu ưu thế rõ rệt khi được chơi trên mặt cỏ quen thuộc King Abdullah Sports City. Điểm tựa sân nhà luôn tạo ra nguồn năng lượng dồi dào, đòi hỏi đối thủ phải giữ cự ly đội hình thật sự chặt chẽ nếu muốn rời sân với kết quả khả quan.

Tương quan cân bằng trong các lần chạm trán gần đây

Các cuộc so tài giữa hai câu lạc bộ luôn chứng kiến sự giằng co căng thẳng. Trong 2 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, kết quả đang ở trạng thái cân bằng tuyệt đối khi mỗi bên giành được 1 chiến thắng và không xuất hiện trận hòa nào.

Sự cân bằng này phản ánh sự tương đồng về trình độ cũng như sự thận trọng mà đôi bên dành cho nhau. Cả Al-Ahli Jeddah lẫn Pakhtakor đều nắm bắt rõ điểm mạnh của đối phương, tạo tiền đề cho một trận cầu giàu tính toan tính chiến thuật.

Nhận định thế trận và toan tính chiến thuật

Pakhtakor nhiều khả năng sẽ tiếp tục triển khai lối chơi kỷ luật và ưu tiên sự chắc chắn ở khu trung tuyến. Khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh sẽ là thứ vũ khí lợi hại nhất để đội khách đe dọa khung thành đối phương.

Trong khi đó, Al-Ahli Jeddah nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt quyền kiểm soát nhờ điểm tựa khán giả nhà. Khi đôi bên đều sở hữu những điểm tựa vững chắc cùng khát khao tích lũy điểm số, 90 phút sắp tới hứa hẹn diễn ra giằng co nghẹt thở với những đòn đấu trí căng thẳng trên từng mét vuông sân cỏ.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)