'Búp măng non' làm chiếc xe đạp chạy ra giữa đường, diễn biến tiếp đó gây chú ý

Mới đây, mạng xã hội đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của một bé trai. Theo đó, cậu bé chơi một mình trước nhà, không may chiếc xe đạp quá trớn, chạy ra giữa đường.

(Video ghi lại sự việc. Nguồn: Thanh Sơn)

Khi thấy chiếc xe chạy ra giữa đường, cậu bé dù rất muốn lấy lại nhưng cậu bé sợ, nên chỉ đứng tại chỗ và liên tục nhìn chiếc xe của mình.

May mắn, đúng lúc này một tài xế xe tải đi tới, thấy chiếc giữa đường nên quyết định dừng xe, xuống mang xe đạp vào cho cậu bé. Trước khi rời đi, tài xế còn dặn cậu bé rằng: "Đừng ra đường chơi nha con".

Chưa dừng lại, tài xế cũng không quên giải thích với bố cậu bé ở bên trong rằng, "xe của cháu chạy ra đường". Lúc này, ông bố mới vội quát lớn cậu con trai nhỏ để cậu bé vào nơi an toàn vui chơi.

Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện lập tức nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Ai nấy đều ngợi khen trước sự tốt bụng của nam tài xế xe tải.

Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng nhắc nhở phụ huynh phải chú ý hơn nữa bởi theo hình ảnh từ camera, căn nhà cạnh mặt đường nhưng lại không có rào chắn, hay cửa cổng; trong khi đó nhà có con nhỏ, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Do đó, phụ huynh cần tính toán lại các phương án để đảm bảo sự an toàn cho con trai.