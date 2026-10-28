'Búp bê Phú Thọ' từng giành Á quân Giọng hát Việt, nay tuổi 28 ngày càng gợi cảm, diện bikini khoe dáng hút mắt

“Búp bê Phú Thọ” từng là thủ khoa thanh nhạc, Á quân Giọng hát Việt

MaiQuinn tên thật là Nguyễn Hiền Mai, sinh năm 1998, quê Phú Thọ. Cô từng là thủ khoa đầu vào khoa Thanh nhạc của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Năm 2017, người đẹp tham gia chương trình Giọng hát Việt, trở thành học trò của ca sĩ Noo Phước Thịnh và giành ngôi Á quân. Thời điểm đó, cô ghi dấu ấn với gương mặt thanh tú, vẻ đẹp trong trẻo cùng giọng hát giàu cảm xúc.

Sau cuộc thi, Hiền Mai tiếp tục trau dồi chuyên môn, phát triển sự nghiệp âm nhạc và trở lại với nghệ danh MaiQuinn. Nữ ca sĩ còn thử sức ở lĩnh vực sáng tác, đồng thời thu hút sự quan tâm khi góp mặt trong chương trình Em xinh Say Hi.

Không chỉ có những thay đổi trong âm nhạc, MaiQuinn còn làm mới hình ảnh cá nhân. Từ phong cách nữ tính, nhẹ nhàng trong những năm đầu hoạt động, cô dần chuyển sang hình tượng trưởng thành, cá tính và quyến rũ hơn.

Nhan sắc tuổi 28 và gu thời trang ngày càng gợi cảm

Trên sân khấu và tại các sự kiện, MaiQuinn thường lựa chọn những thiết kế ôm sát, cắt xẻ hoặc có chi tiết khoét sâu để tôn đường cong cơ thể.

Trong một lần xuất hiện, nữ ca sĩ gây chú ý khi diện đầm satin trắng cổ yếm, phần thân ôm sát kết hợp chi tiết hoa đen ở eo. Kiểu tóc búi cao cùng lối trang điểm sắc sảo giúp cô thêm nổi bật.

Ở những dịp khác, người đẹp sinh năm 1998 lại thử nghiệm phong cách Y2K với chân váy da ngắn, phụ kiện dây xích hoặc những bộ trang phục mang hơi hướng thời trang đường phố.

Không bó buộc trong một hình tượng, MaiQuinn cũng yêu thích váy lụa, đầm hai dây, trang phục hoa nhí và các thiết kế nữ tính. Trong đời thường, cô thường kết hợp áo ôm, crop top với chân váy ngắn hoặc quần jeans để tạo vẻ ngoài trẻ trung, năng động.

Đặc biệt, những chuyến du lịch là dịp nữ ca sĩ khoe vóc dáng với các mẫu bikini hai mảnh hoặc áo tắm một mảnh ôm sát. Lợi thế vòng eo thon gọn cùng hình thể cân đối giúp cô tự tin thử sức với nhiều kiểu trang phục.

Ở tuổi 28, MaiQuinn ngày càng cho thấy sự thay đổi trong phong cách cá nhân. Từ cô gái có vẻ đẹp ngọt ngào tại Giọng hát Việt, nữ ca sĩ đang xây dựng hình ảnh trưởng thành, hiện đại và đa dạng hơn cả trong âm nhạc lẫn thời trang.

Ảnh: FBNV