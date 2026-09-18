Búp bê Đà Nẵng khoe đường cong quyến rũ trong loạt ảnh bikini, cõi mạng 'đứng ngồi không yên'

Mới đây, DJ Mie, tên thật Trương Tiểu My, sinh năm 1995 tại Đà Nẵng, thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh diện bikini trên trang cá nhân. Nữ DJ khoe vóc dáng cân đối với vòng eo thon gọn cùng đường cong quyến rũ.

Bên cạnh hình thể nổi bật, nhan sắc trẻ trung, làn da trắng và vẻ ngoài rạng rỡ của mỹ nhân 9X cũng nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Loạt ảnh nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội.

DJ Mie được biết đến là một trong những nữ DJ nổi bật của làng giải trí Việt. Cô từng giành danh hiệu Miss DJ 2015 và tham gia nhiều chương trình, cuộc thi về âm nhạc như Tài năng DJ và The Remix 2017.

Tên tuổi của Mie được nhiều khán giả biết đến rộng rãi sau khi xuất hiện tại Rap Việt mùa 1. Với ngoại hình nổi bật cùng phong cách trình diễn cuốn hút, cô được người hâm mộ đặt cho biệt danh "búp bê DJ".

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, Mie còn tham gia một số phim điện ảnh và chương trình truyền hình như Sao Nhập Ngũ, Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ DJ duy trì hình ảnh trẻ trung, năng động và ngày càng được chú ý về phong cách thời trang. Lợi thế vóc dáng giúp cô tự tin lựa chọn những thiết kế nữ tính, gợi cảm.

Về cuộc sống, công việc của Mie được cho là ngày càng ổn định sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Cô từng sở hữu một chiếc Mercedes và có nhà riêng tại TP.HCM.