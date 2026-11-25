Ngày 25/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.V.S. (trú tại phường Phú Xuân, TP Huế), quản trị viên chính nhóm Facebook “Garage Sale in Huế”.

Lực lượng chức năng Công an TP. Huế làm việc với quản trị viên hội, nhóm mạng xã hội. Ảnh CATP Huế

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook có tên “Mỹ Thuận Lê” đăng tải lên nhóm này đoạn video dài 7 phút 32 giây, ghi lại cảnh bắt ghen liên quan đến một đôi nam nữ có hành vi nhạy cảm trên ô tô VF3.

Sau khi xuất hiện, đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Xác định nội dung video có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Phòng An ninh mạng Công an TP. Huế đã tiến hành xác minh và làm việc với quản trị viên nhóm Facebook nơi đăng tải video.

Tại cơ quan công an, ông N.V.S. thừa nhận đã buông lỏng công tác kiểm duyệt, không triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và gỡ bỏ những video, hình ảnh vi phạm trên nhóm do mình quản lý.

Căn cứ kết quả xác minh, cơ quan công an quyết định xử phạt ông S. số tiền 15 triệu đồng về hành vi quản lý, điều hành nhóm nhưng không triển khai biện pháp nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin có nội dung vi phạm pháp luật.

Hành vi này được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định số 330/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Liên quan vụ việc, trước đó, vào đầu tháng 11, Phòng An ninh mạng Công an TP. Huế cũng đã làm rõ hai chủ tài khoản Facebook đăng tải bài viết kèm hình ảnh nhạy cảm của đôi nam nữ trong ô tô VF3. Những người này đã được mời làm việc và thừa nhận hành vi vi phạm.

Qua vụ việc, Công an TP. Huế khuyến cáo quản trị viên, kiểm duyệt viên các trang, hội, nhóm trên mạng xã hội cần chủ động kiểm soát nội dung bài viết, bình luận; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật.

Trách nhiệm pháp lý không chỉ đặt ra đối với người trực tiếp đăng tải nội dung vi phạm, mà còn có thể phát sinh đối với người quản lý, điều hành hội, nhóm khi không thực hiện đầy đủ trách nhiệm kiểm duyệt theo quy định.