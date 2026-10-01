Buồng lái như phim hành động, phi công chặn thảm kịch cơ phó lao máy bay xuống đất

​Vụ việc chấn động vừa xảy ra trên chuyến bay của hãng hàng không Flydubai khởi hành từ Dubai (UAE) tới Tel Aviv (Israel). Cơ trưởng Ấn Độ Smit Machchhar đã dũng cảm chặn đứng âm mưu lao máy bay xuống đất của cơ phó.

​Theo hãng tin Reuters, khi máy bay đang trong hành trình, cơ phó (được Israel xác định là công dân Oman) đã bất ngờ rút dao đâm nhiều nhát vào cơ trưởng Machchhar. Kẻ tấn công rắp tâm chiếm quyền kiểm soát, định lao chiếc phi cơ chở khoảng 180 hành khách xuống mặt đất để tạo ra một vụ thảm sát.

Ông Netanyahu ca ngợi phi công người Ấn Độ Smit Machchhar là anh hùng vì lòng dũng cảm sau vụ tấn công buồng lái của hãng flydubai. (Ảnh: Reuters/X)

Chiếc máy bay đã rơi tự do hơn 5.000m chỉ trong 1 phút, khiến toàn bộ khoang hành khách chìm trong sự hoảng loạn tột độ. ​Dù bị thương rất nặng và mất nhiều máu, cơ trưởng Smit Machchhar không hề bỏ cuộc. Bằng bản lĩnh phi thường, viên phi công Ấn Độ giằng co với cơ phó để giữ vững cần lái. Trong khoảnh khắc sinh tử, anh đã cố gắng vươn người mở khóa cửa buồng lái từ bên trong, tạo cơ hội để các hành khách lao vào khống chế cơ phó. ​

Nhờ sự dũng cảm của cơ trưởng Machchhar và sự phối hợp của hành khách, chuyến bay đã được chuyển hướng an toàn và hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Tabuk tại Saudi Arabia. Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đều sống sót.

Lực lượng an ninh Ả Rập Xê Út đã ngay lập tức bao vây phi cơ, phong tỏa hiện trường và đưa kẻ tấn công đi thẩm vấn. ​Trong tuyên bố chính thức sau sự việc, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cơ trưởng Smit Machchhar. Ông ca ngợi sự dũng cảm xuất chúng của viên phi công Ấn Độ, gọi anh là người hùng đích thực đã ngăn chặn một thảm kịch hàng không tồi tệ.

“Một sự cố an ninh đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra, kẻ tấn công định lao máy bay xuống đất cùng mọi người, nhưng chúng ta đã ngăn chặn được. Tôi bày tỏ sự kính trọng đối với phi công Ấn Độ Smit Machchhar, vì lòng dũng cảm phi thường của anh ấy”,ông Netanyahu nói.

Ông cho biết, mặc dù bị đâm trọng thương, cơ trưởng Machchhar “đã chống trả, mở cửa buồng lái và giúp hành khách cùng phi hành đoàn khống chế kẻ tấn công - ngăn chặn một thảm họa kinh hoàng trên không”.

Ông Netanyahu nói: “Anh ấy đã cứu sống 174 người, bao gồm công dân Israel và các quốc tịch khác”, đồng thời bày tỏ mong muốn phi công “sớm bình phục hoàn toàn”. “Anh ấy là một anh hùng thực sự”, Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh.

Những hình ảnh ghi lại tại hiện trường cho thấy chiếc áo của cơ trưởng Machchhar bê bết máu nhưng anh vẫn cố gắng gượng dậy sau cuộc chiến sinh tử.

Hình ảnh cơ trưởng Ấn Độ sau khi ngăn cơ phó tấn công khủng bố.

Reuters dẫn lời bà Yasmin Abukasi cho biết con gái bà kể lại rằng mọi người nghe thấy tiếng la hét và một người đàn ông cầm dao, vật phi công xuống sàn, máu vương vãi khắp nơi.

“Máy bay bắt đầu mất kiểm soát nên tất cả mọi người đều la hét, họ nghĩ rằng mình sắp chết. Vài phút sau, hai phi công khác đã giành lại được quyền điều khiển. Vài hành khách người Israel đã chạy tới chỗ kẻ cầm dao định sát hại cơ trưởng. Họ giữ tay lại và quật ngã hắn xuống sàn máy bay. Có rất nhiều máu vương vãi khắp nơi”, bà Abukasi nhắc lại lời kể của con gái.

Theo nguồn tin từ Channel 12, có hai phi công khác đi cùng chuyến bay với tư cách hành khách và mặc thường phục. Hai người này hỗ trợ ngăn cơ phó giành quyền kiểm soát máy bay, đồng thời xông vào can thiệp ngay trong lúc xô xát.

Hành khách Yaniv Hayoun tham gia khống chế cơ phó, được chào đón tại sân bay quốc tế Ben Gurion ngày 30/9. (Ảnh: AP)

Trên mạng xã hội đang lan truyền những bức ảnh dường như được chụp trên chuyến bay của Flydubai, trong đó cho thấy một nam hành khách mặc áo phông và quần jean dính đầy máu. Tuy nhiên, người này không bị thương.

Nhiều nhân chứng có mặt trên chuyến bay đã chia sẻ với truyền thông Israel rằng kẻ tấn công đã bị các hành khách khống chế sau khi đâm cơ trưởng.