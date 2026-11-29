Một trong những thay đổi quan trọng nhất khi Kamov phát triển Ka-52 Alligator từ Ka-50 Black Shark là thiết kế lại buồng lái.

Thay vì bố trí một phi công như phiên bản tiền nhiệm, Ka-52 sử dụng cấu hình hai chỗ ngồi song song, cho phép cả hai thành viên tổ lái cùng quan sát và tham gia điều khiển máy bay.

Cách bố trí này tạo ra sự khác biệt đáng kể trong quá trình tác chiến. Một thành viên có thể tập trung điều khiển trực thăng, duy trì độ cao và hướng bay, trong khi người còn lại đảm nhiệm quan sát chiến trường, xác định mục tiêu và vận hành hệ thống vũ khí.

Việc phân chia nhiệm vụ giúp giảm áp lực xử lý thông tin, đặc biệt khi máy bay phải hoạt động trong môi trường có nhiều mối đe dọa.

Buồng lái Ka-52 được trang bị các màn hình hiển thị thông tin bay, dữ liệu động cơ, tình trạng hệ thống và thông tin chiến thuật.

Các thiết bị điều khiển được bố trí nhằm giúp phi công tiếp cận nhanh những chức năng quan trọng. Hệ thống điện tử hàng không hỗ trợ tổ lái theo dõi trạng thái máy bay và phối hợp các nhiệm vụ khác nhau.

Hai phi công ngồi cạnh nhau cũng có lợi thế trong việc trao đổi thông tin trực tiếp. Khi phát hiện mục tiêu, thành viên phụ trách quan sát có thể nhanh chóng thông báo vị trí, hướng di chuyển và đặc điểm của đối tượng cho người điều khiển máy bay.

Ka-52 còn được trang bị hệ thống ghế phóng thoát hiểm K-37-800M. Đây là một trong những đặc điểm đặc biệt nhất của dòng trực thăng này.

Khi kích hoạt hệ thống thoát hiểm, các cánh quạt chính được xử lý bằng cơ cấu phá hủy chuyên dụng, sau đó phần kính buồng lái được loại bỏ để tạo điều kiện cho phi công phóng khỏi máy bay.

Việc trang bị ghế phóng cho cả hai thành viên tổ lái thể hiện sự chú trọng đến khả năng sống sót trong tình huống khẩn cấp.

Tuy nhiên, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào độ cao, tốc độ bay và tình trạng của máy bay tại thời điểm xảy ra sự cố.

Với cấu hình hai phi công, buồng lái Ka-52 không chỉ là nơi điều khiển máy bay mà còn là trung tâm phối hợp giữa quan sát, xử lý thông tin và sử dụng vũ khí.