Buông hai tay 'múa quạt' khi lái xe, nam thanh niên bị tịch thu phương tiện

Nam thanh niên vừa lái xe vừa buông hai tay để thực hiện động tác “múa quạt”. (Video: Cục CSGT, Bộ Công an)

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an, lực lượng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã xác minh, xử lý hai nam thanh niên có hành vi vi phạm giao thông trên Quốc lộ 4C sau khi video ghi lại sự việc xuất hiện trên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Đội CSGT đường bộ 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Công an xã Cán Tỷ và Công an xã Bạch Đích xác minh video ghi lại cảnh một nam thanh niên buông cả hai tay khỏi tay lái, lạng lách, đánh võng trên Quốc lộ 4C, đoạn qua xã Cán Tỷ.

Đáng nói, trong đoạn video trên, nam thanh niên còn vừa lái xe vừa buông hai tay để thực hiện động tác “múa quạt” trong thời gian dài.

Nam thanh niên vừa lái xe vừa buông hai tay để thực hiện động tác “múa quạt”. (Ảnh: Chụp màn hình)

Kết quả xác minh xác định, C.T.V. (SN 2010, trú tại Phú Tỷ, xã Bạch Đích, tỉnh Tuyên Quang), người lái xe gắn máy biển số 22AA-728.XX. Nam thanh niên này có hành vi buông cả hai tay khỏi tay lái khi xe đang di chuyển và bị tịch thu phương tiện.

Theo lực lượng chức năng, Quốc lộ 4C có nhiều đoạn đường đèo quanh co, địa hình hiểm trở, đồng thời thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chụp ảnh. Hành vi buông hai tay khỏi tay lái, lạng lách, đánh võng trên tuyến đường này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đe dọa tính mạng của người vi phạm và những người đi đường.