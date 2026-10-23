Buông bỏ đã giúp Thủy Tiên hạnh phúc ở tuổi 41

Cách đây chưa lâu, Thủy Tiên từng khiến mạng xã hội xôn xao khi bất ngờ đăng tải dòng trạng thái nói về chuyện buông bỏ. Nữ ca sĩ viết: “Nửa đời còn lại chỉ muốn buông bỏ... làm 1 người đơn giản, bớt vướng bận với người đời. Núi cao sông rộng... gió thoảng mây bay. Lấy bình thường làm an yên. Lấy biết đủ làm hạnh phúc. Nguyện cho mọi điều tốt đẹp trên thế gian này đều có phần của bạn”.

Thủy Tiên đăng đàn nói về chuyện buông bỏ cách đây chưa lâu.

Những dòng chia sẻ mang nhiều suy tư của Thủy Tiên nhanh chóng nhận được sự quan tâm. Không ít người tò mò về cuộc sống hiện tại cũng như lý do khiến nữ ca sĩ bất ngờ nhắc đến hai chữ “buông bỏ”. Tuy nhiên, nếu nhìn lại hành trình của Thủy Tiên trong những năm qua, có thể thấy đây không phải là một lựa chọn nhất thời.

Thực tế, Thủy Tiên đã bắt đầu hành trình rời xa ánh hào quang showbiz từ nhiều năm trước. Từng là một trong những giọng ca nổi bật của làng nhạc Việt, sở hữu nhiều bản hit được khán giả yêu thích, nữ ca sĩ dần thu hẹp các hoạt động nghệ thuật, hạn chế xuất hiện trên sân khấu và không còn duy trì tần suất phát hành sản phẩm như thời kỳ đỉnh cao.

Nếu trước đây, khán giả dễ dàng bắt gặp Thủy Tiên tại các chương trình ca nhạc, sự kiện giải trí hay những hoạt động nghệ thuật lớn nhỏ, thì hiện tại, mỗi lần cô xuất hiện đều trở thành điều tương đối hiếm hoi. Nữ ca sĩ chủ yếu góp mặt tại một số sự kiện của đồng nghiệp thân thiết, thay vì chạy theo lịch trình công việc dày đặc.

Những lần hiếm hoi Thủy Tiên dự sự kiện giải trí.

Ngay cả trên mạng xã hội, nơi từng giúp Thủy Tiên duy trì sự kết nối với hàng triệu người hâm mộ, cô cũng không còn hoạt động thường xuyên. Có những khoảng thời gian dài, trang cá nhân của nữ ca sĩ gần như không cập nhật hình ảnh mới. Thay vì chia sẻ liên tục về công việc, đời sống hay những hoạt động thường ngày, cô lựa chọn giữ lại nhiều điều cho riêng mình.

Đáng chú ý, dù vẫn còn tình yêu dành cho âm nhạc, Thủy Tiên cũng không đặt nặng việc phải liên tục cho ra mắt sản phẩm mới. Sự xuất hiện của ca khúc Chấp Niệm cách đây chưa lâu phần nào cho thấy nữ ca sĩ chưa hoàn toàn từ bỏ nghệ thuật. Tuy nhiên, cách cô trở lại tương đối lặng lẽ, không phô trương cũng phản ánh phần nào sự thay đổi trong cách làm nghề.

Có lẽ, chính việc không còn đặt bản thân vào guồng quay của showbiz đã giúp Thủy Tiên có thêm thời gian để tận hưởng cuộc sống theo cách mình mong muốn.

Có lẽ, việc không còn đặt bản thân vào guồng quay của showbiz đã giúp Thủy Tiên có thêm thời gian để tận hưởng cuộc sống.

Ở những lần hiếm hoi chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội hoặc xuất hiện tại sự kiện, nữ ca sĩ thường mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái. Không còn hình ảnh một nghệ sĩ liên tục tất bật với các dự án, Thủy Tiên của hiện tại dường như dành nhiều sự quan tâm hơn cho những điều giản dị trong cuộc sống.

Tất nhiên, không ai có thể khẳng định toàn bộ cảm xúc hay mức độ hạnh phúc của một người chỉ thông qua những bức ảnh. Song từ những gì Thủy Tiên lựa chọn chia sẻ, có thể cảm nhận cô đang hướng đến một cuộc sống ít ồn ào hơn, nơi sự bình yên và những khoảnh khắc bên gia đình được ưu tiên.

Sau hơn một thập kỷ kết hôn với cựu cầu thủ Lê Công Vinh, Thủy Tiên hiện có tổ ấm riêng và một cô con gái. Thay vì liên tục đưa cuộc sống gia đình lên mạng xã hội, nữ ca sĩ chọn cách giữ gìn sự riêng tư. Việc ít chia sẻ không đồng nghĩa với việc cuộc sống thiếu đi niềm vui, mà đôi khi chỉ đơn giản là mong muốn bảo vệ những điều quan trọng khỏi sự chú ý quá mức của công chúng.

Nhìn lại hành trình của Thủy Tiên, có lẽ điều đáng nói nhất không nằm ở việc cô đã rời xa showbiz bao lâu, hay sự nghiệp hiện tại còn giữ được sức nóng như trước hay không. Điều đáng chú ý là nữ ca sĩ dường như đã học được cách chấp nhận những thay đổi của cuộc sống, không nhất thiết phải níu giữ ánh hào quang từng có.

Hình ảnh Thủy Tiên trong các chuyến đi du lịch được nữ ca sĩ chia sẻ hiếm hoi.

Ở tuổi 41, Thủy Tiên có thể không còn là cái tên xuất hiện liên tục trên các bảng xếp hạng âm nhạc hay những sân khấu lớn. Nhưng đổi lại, cô có quyền lựa chọn một nhịp sống chậm hơn, dành thời gian cho gia đình, bản thân và chỉ trở lại với nghệ thuật khi thực sự có cảm hứng.

Bởi suy cho cùng, hạnh phúc không phải lúc nào cũng đến từ việc sở hữu thêm danh tiếng, thành công hay sự công nhận của số đông. Đôi khi, hạnh phúc lại bắt đầu từ khoảnh khắc một người đủ can đảm để buông xuống những điều từng khiến mình phải bận tâm.

Với Thủy Tiên, hai chữ “buông bỏ” vì thế có thể không mang ý nghĩa của sự từ bỏ hay thất bại. Ngược lại, đó dường như là cách cô tìm lại sự cân bằng sau nhiều năm sống dưới ánh đèn sân khấu.

Và biết đâu, ở tuổi 41, điều khiến Thủy Tiên hạnh phúc nhất không phải là được hàng triệu người dõi theo, mà là được sống những ngày bình thường, bên những người mình yêu thương, không còn quá bận lòng với ánh nhìn của người khác.