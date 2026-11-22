Phương Oanh đã có màn trở lại phim truyền hình sau thời gian dài vắng bóng, nhưng năm 2026 lại không có thêm dự án mới. Sự gián đoạn đáng tiếc khiến khán giả tiếc nuối, nhất là khi nữ diễn viên vẫn nhận được sự quan tâm lớn trên mạng xã hội.

Năm 2025, Phương Oanh trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh, đánh dấu sự tái xuất sau nhiều năm tập trung cho cuộc sống riêng. Đây là tín hiệu vui với khán giả yêu mến nữ diễn viên, bởi cô là gương mặt từng tạo được dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình ăn khách. Tuy nhiên, sau dự án này, Phương Oanh chưa có thêm bộ phim mới trong năm 2026, khiến hành trình trở lại màn ảnh của cô bị gián đoạn.

Phương Oanh từng trở lại màn ảnh năm ngoái, nhưng suốt năm 2026 chưa có phim mới, khiến khán giả tiếc nuối. Ảnh: FBNV

Điều đáng tiếc là Phương Oanh từng có một vị trí khá nổi bật trên màn ảnh nhỏ. Nữ diễn viên được khán giả biết đến qua nhiều vai diễn trong Quỳnh búp bê, Hương vị tình thân, Lặng yên dưới vực sâu… Đặc biệt, vai Quỳnh trong Quỳnh búp bê từng giúp tên tuổi Phương Oanh trở nên phổ biến, đưa cô đến gần hơn với đông đảo khán giả truyền hình.

Phương Oanh có khả năng đảm nhận những nhân vật nhiều số phận, giàu cảm xúc và đòi hỏi sự chuyển biến tâm lý. Cô từng tạo được dấu ấn với những vai diễn có hoàn cảnh khó khăn, chịu nhiều tổn thương nhưng vẫn mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh. Vì thế, việc nữ diễn viên không có dự án phim mới trong năm nay khiến nhiều người tiếc nuối, nhất là khi khán giả vẫn mong được nhìn thấy cô tiếp tục phát huy khả năng diễn xuất.

Dù không xuất hiện trên phim truyền hình, sức hút của Phương Oanh chưa có dấu hiệu biến mất. Những hình ảnh, hoạt động được nữ diễn viên chia sẻ trên mạng xã hội vẫn nhận được sự quan tâm, nhiều bình luận và tương tác từ người hâm mộ. Điều đó cho thấy khán giả vẫn dành tình cảm cho cô, đồng thời chờ đợi ngày Phương Oanh trở lại với một vai diễn mới.

Sự nghiệp diễn xuất vốn cần những dự án nối tiếp để duy trì sức nóng và tạo thêm dấu ấn. Với Phương Oanh, quãng nghỉ trong năm 2026 là điều đáng tiếc, nhưng không đồng nghĩa cô đã khép lại con đường nghệ thuật. Người hâm mộ vẫn mong nữ diễn viên sớm trở lại màn ảnh, có thêm vai diễn xứng đáng với khả năng và tiếp tục khẳng định tên tuổi sau những dấu ấn từng tạo dựng.