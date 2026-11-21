Năm 2016, khi đang là một trong những nữ ca sĩ nổi bật của làng nhạc Việt, Thủy Tiên khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh với bộ phim Vợ Ơi... Em Ở Đâu?. Không chỉ đơn thuần thử sức ở một vai trò mới, Thủy Tiên còn đảm nhận vị trí nhà sản xuất, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và tham vọng của nữ ca sĩ đối với bộ môn nghệ thuật thứ bảy.

Thủy Tiên từng lấn sân sang điện ảnh vào năm 2016.

Ở thời điểm đó, quyết định của Thủy Tiên nhận được nhiều sự quan tâm. Bởi khi đã có chỗ đứng nhất định trong lĩnh vực âm nhạc, việc chấp nhận bước sang một môi trường hoàn toàn mới, đối diện với những áp lực về kinh phí, doanh thu lẫn phản ứng của khán giả là lựa chọn không hề dễ dàng.

Đáng chú ý, đồng hành cùng Thủy Tiên trong lần thử sức với điện ảnh còn có ông xã Lê Công Vinh. Cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam góp mặt trong Vợ Ơi... Em Ở Đâu? với một vai khách mời đặc biệt. Công Vinh từng chia sẻ việc nhận lời xuất hiện trong phim chủ yếu xuất phát từ mong muốn động viên tinh thần bà xã trong lần đầu đảm nhận vai trò nhà sản xuất điện ảnh.

Thủy Tiên và Công Vinh trên poster Vợ Ơi... Em Ở Đâu?.

Dù không đảm nhận vai diễn có thời lượng lớn, sự xuất hiện của Công Vinh vẫn trở thành một điểm nhấn thú vị. Màn kết hợp cũng từng mở ra kỳ vọng về khả năng vợ chồng Thủy Tiên và Công Vinh sẽ tiếp tục đồng hành trong những dự án điện ảnh khác.

Thế nhưng, sau Vợ Ơi... Em Ở Đâu?, điều khán giả chờ đợi đã không xảy ra. Thủy Tiên không tiếp tục thực hiện thêm dự án điện ảnh nào với vai trò nhà sản xuất, còn Công Vinh cũng không trở lại màn ảnh rộng. Mối duyên giữa hai vợ chồng với điện ảnh vì thế chỉ dừng lại ở một tác phẩm duy nhất.

Tính đến năm 2026, đã tròn 10 năm kể từ lần kết hợp ấy. Nhìn lại quyết định chia tay điện ảnh của Thủy Tiên và Công Vinh, cảm giác tiếc nuối càng lớn hơn khi chứng kiến những thay đổi của thị trường phim Việt trong suốt một thập kỷ qua.

Nhìn lại quyết định chia tay điện ảnh của Thủy Tiên và Công Vinh, nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối.

Từ một thị trường mà những bộ phim đạt doanh thu trăm tỷ đồng từng được xem là hiện tượng, điện ảnh Việt hiện chứng kiến sự xuất hiện ngày càng nhiều của các tác phẩm có doanh thu hàng trăm tỷ đồng. Không ít nghệ sĩ xuất thân từ những lĩnh vực khác cũng mạnh dạn lấn sân, từng bước khẳng định năng lực ở vai trò diễn viên, nhà sản xuất hay đạo diễn.

Trong bối cảnh ấy, khó tránh khỏi câu hỏi rằng nếu Thủy Tiên kiên trì theo đuổi điện ảnh sau dự án đầu tay, liệu nữ ca sĩ có thể xây dựng thêm một dấu ấn đáng nhớ bên cạnh sự nghiệp âm nhạc hay không?

Thủy Tiên từng có những lợi thế nhất định khi bước vào lĩnh vực này. Ngoài danh tiếng và lượng khán giả đông đảo, nữ ca sĩ còn có kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật, khả năng sáng tạo cùng sự đồng hành của ông xã. Tất nhiên, những yếu tố đó không bảo đảm thành công, nhưng hoàn toàn có thể trở thành nền tảng để cô tiếp tục tích lũy kinh nghiệm qua từng dự án.

Ở hiện tại, cả Thủy Tiên và Công Vinh đều lựa chọn cuộc sống tương đối kín tiếng. Nữ ca sĩ không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi như thời kỳ đỉnh cao, thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện của đồng nghiệp thân thiết hoặc phát hành sản phẩm âm nhạc. Trong khi đó, khả năng cả hai tái hợp trong một dự án điện ảnh vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Ở hiện tại, cả Thủy Tiên và Công Vinh đều lựa chọn cuộc sống tương đối kín tiếng.

Dĩ nhiên, mỗi người đều có quyền lựa chọn hướng đi phù hợp với những ưu tiên của mình. Việc Thủy Tiên và Công Vinh không tiếp tục theo đuổi điện ảnh không đồng nghĩa với một quyết định sai lầm. Song từ góc độ khán giả, cuộc chia tay với màn ảnh rộng ấy vẫn để lại nhiều tiếc nuối. Điều đáng buồn không phải là Thủy Tiên và Công Vinh không thể thành công trong lĩnh vực điện ảnh, mà là cả hai đã không có thêm cơ hội để khám phá những khả năng khác của bản thân sau lần thử sức đầu tiên.

Sau tròn 10 năm, Vợ Ơi... Em Ở Đâu? vẫn là dấu mốc đặc biệt trong hành trình nghệ thuật của vợ chồng Thủy Tiên và Công Vinh. Giữa lúc điện ảnh Việt đang bước vào giai đoạn bùng nổ, sự dang dở của mối duyên ấy càng khiến những khán giả từng kỳ vọng vào màn kết hợp của cả hai cảm thấy chạnh lòng.