Những ca khúc từng làm nên tên tuổi Hari Won bất ngờ được cộng đồng mạng chia sẻ trở lại, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Giữa thời điểm nữ ca sĩ gần như vắng bóng trên đường đua âm nhạc, loạt bản hit một thời không chỉ gợi nhắc về giai đoạn rực rỡ trong sự nghiệp mà còn khiến nhiều người tiếc nuối cho một giọng ca từng sở hữu sức hút đáng kể tại Vpop.

Hari Won là nữ ca sĩ Hàn Quốc có sự nghiệp thành công tại Việt Nam.

Thời gian gần đây, một số kênh âm nhạc và nền tảng chia sẻ video bất ngờ tổng hợp những ca khúc nổi bật gắn liền với tên tuổi Hari Won. Đáng chú ý, các sản phẩm như "Anh cứ đi đi", "Hương đêm bay xa", "Con gái có quyền điệu", "Love You Hate You", "Cuối cùng anh cũng đến" hay "Yêu không hối hận" tiếp tục nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Đây đều là những ca khúc từng tạo được dấu ấn nhất định trên thị trường nhạc Việt, góp phần định hình hình ảnh Hari Won trong vai trò ca sĩ. Việc chúng được nhắc lại sau nhiều năm cho thấy sức sống của những sản phẩm từng gắn bó với một thế hệ khán giả yêu nhạc trẻ.

Khán giả tổng hợp lại các bản hit của Hari Won từng làm mưa làm gió một thời.

Nhìn lại chặng đường hoạt động nghệ thuật, Hari Won từng có khoảng thời gian khá sôi nổi khi liên tục giới thiệu sản phẩm mới và tạo được sự chú ý mỗi lần trở lại. Trong bối cảnh Vpop có sự cạnh tranh ngày càng lớn, việc một nghệ sĩ sở hữu nhiều ca khúc được công chúng nhớ mặt, thuộc tên đã là thành quả không dễ đạt được. Hari Won thậm chí từng có một danh sách ca khúc được khán giả nhắc đến rộng rãi, thay vì chỉ được nhớ tới bởi một bản hit duy nhất.

Một trong những yếu tố tạo nên sự khác biệt của Hari Won là màu sắc âm nhạc mang đậm ảnh hưởng Kpop. Từ cách lựa chọn giai điệu, phong cách trình diễn đến hình ảnh xây dựng trong các sản phẩm, nữ ca sĩ mang đến một màu sắc tương đối riêng biệt so với nhiều giọng ca cùng thời. Điều này giúp cô tạo được dấu ấn trong lòng khán giả trẻ, đặc biệt ở giai đoạn làn sóng văn hóa Hàn Quốc ngày càng có sức ảnh hưởng tại Việt Nam.

Tuy nhiên, thành công của Hari Won không đơn thuần đến từ lợi thế xuất thân Hàn Quốc. Việc vượt qua rào cản ngôn ngữ, chủ động hòa nhập với môi trường văn hóa Việt Nam và xây dựng hình ảnh gần gũi đã giúp cô từng bước tiếp cận công chúng. Từ một gương mặt được chú ý qua các hoạt động giải trí, Hari Won dần khẳng định vị trí riêng trong lĩnh vực âm nhạc, đồng thời trở thành một trong những nghệ sĩ Hàn Quốc có sự nghiệp đáng chú ý tại Việt Nam.

Dù gây tranh cãi về khả năng hát tiếng Việt, Hari Won vẫn được nhiều khán giả yêu mến.

Dẫu vậy, những năm gần đây, Hari Won đã đưa ra quyết định chia tay với âm nhạc. Thay vào đó, cô dành nhiều thời gian cho công việc dẫn chương trình, tham gia gameshow và các hoạt động giải trí khác. Dù vẫn duy trì sự hiện diện trước công chúng, tần suất phát hành sản phẩm âm nhạc của nữ nghệ sĩ đã giảm đáng kể so với giai đoạn hoạt động sôi nổi trước đây.

Chính sự thay đổi này khiến việc loạt ca khúc cũ được chia sẻ trở lại mang đến nhiều cảm xúc trái ngược. Bên cạnh sự thích thú khi được nghe lại những giai điệu quen thuộc, không ít khán giả cũng bày tỏ sự tiếc nuối, đồng thời đặt câu hỏi về khả năng Hari Won tái xuất với âm nhạc.

Đến hiện tại, nữ ca sĩ vẫn chưa đưa ra thông tin cụ thể về kế hoạch trở lại đường đua Vpop. Dù vậy, những dấu ấn cô từng tạo dựng là điều không thể phủ nhận. Trong số các nghệ sĩ Hàn Quốc từng lựa chọn Việt Nam làm thị trường hoạt động, Hari Won là trường hợp đặc biệt khi không chỉ được biết đến rộng rãi mà còn sở hữu những ca khúc có khả năng lưu lại trong ký ức khán giả.

Khán giả chờ đợi ngày Hari Won tái xuất với âm nhạc sau nhiều năm tạm chia tay.

Sự trở lại của loạt hit cũ vì thế không đơn thuần là một trào lưu hoài niệm. Đó còn là lời nhắc về một giai đoạn Hari Won từng hoạt động âm nhạc đầy năng lượng và có chỗ đứng riêng trong lòng công chúng. Với những gì đã làm được, việc nữ ca sĩ có một ngày tái xuất với sản phẩm âm nhạc mới vẫn là điều được nhiều người chờ đợi.