Buồn vì Lý Hải và Minh Hà chọn chia tay sau 10 năm

Năm 2026, thị trường điện ảnh Việt chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt dự án thuộc nhiều thể loại khác nhau. Giữa không khí sôi động ấy, một số khán giả lại cảm thấy thiếu vắng cái tên từng rất quen thuộc ở đường đua phòng vé mùa lễ 30/4 - 1/5, đó chính là vợ chồng Lý Hải - Minh Hà cùng thương hiệu Lật Mặt. Sau 10 năm gắn bó với màn ảnh rộng, cả hai đã chọn chia tay đường đua điện ảnh trong năm nay, thay vì tiếp tục trình làng phần phim mới như kỳ vọng.

Cuộc chia tay màn ảnh rộng của vợ chồng Lý Hải - Minh Hà trong năm 2026 khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Đối với những người đã đồng hành cùng Lật Mặt từ những ngày đầu, sự vắng bóng này mang đến cảm giác hụt hẫng nhất định. Bởi trong suốt một thập kỷ, thương hiệu do Lý Hải đạo diễn và Minh Hà đồng hành sản xuất đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống giải trí của đông đảo khán giả Việt.

Kể từ phần Lật Mặt đầu tiên ra mắt năm 2015 đến Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng phát hành năm 2025, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà đã xây dựng nên một series điện ảnh kéo dài qua 8 phần phim. Mỗi phần mang một câu chuyện, một dàn nhân vật và màu sắc khác nhau nhưng đều gắn với tâm huyết của những người đứng sau thương hiệu.

Đáng chú ý, những mùa phim lễ 30/4 - 1/5 trong nhiều năm qua thường gắn liền với sự xuất hiện của Lật Mặt. Khán giả quen với việc chờ đợi những hình ảnh đầu tiên, theo dõi trailer, bàn luận về nội dung rồi cùng gia đình, bạn bè ra rạp thưởng thức tác phẩm mới của Lý Hải. Cứ thế, Lật Mặt dần trở thành một cuộc hẹn quen thuộc. Và khi cuộc hẹn ấy không còn diễn ra trong năm 2026, cảm giác buồn và tiếc nuối là điều dễ hiểu.

Từ phần Lật Mặt đầu tiên ra mắt năm 2015 đến Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng phát hành năm 2025, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà đã xây dựng nên một series điện ảnh kéo dài qua 8 phần phim.

Có lẽ, điều khiến những khán giả trung thành buồn nhất không đơn thuần là việc thiếu đi một bộ phim để thưởng thức trong mùa lễ. Đó còn là cảm giác một hành trình đã gắn bó suốt nhiều năm bất ngờ bị ngắt quãng.

Từ những ngày đầu Lý Hải chuyển hướng sang điện ảnh, không ít khán giả đã chứng kiến sự trưởng thành của thương hiệu Lật Mặt qua từng phần phim. Từ một dự án còn nhiều thử thách, series dần trở thành cái tên có sức hút tại phòng vé, với những phần phim đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng.

Đặc biệt, Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh từng đạt 273 tỷ đồng, Lật Mặt 7: Một Điều Ước thu về 482 tỷ đồng, trong khi Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng ghi nhận 231 tỷ đồng. Những thành tích này cho thấy sự quan tâm đáng kể mà khán giả dành cho các dự án của vợ chồng Lý Hải - Minh Hà.

Bởi vậy, việc năm 2026 không có phần Lật Mặt mới càng khiến nhiều người nhớ về những mùa phim trước. Khi ấy, sự xuất hiện của Lý Hải - Minh Hà thường góp phần tạo nên những cuộc cạnh tranh phòng vé đáng chú ý, đồng thời mang đến thêm lựa chọn giải trí cho khán giả trong kỳ nghỉ lễ.

Đáng nói, trước khi tạm rời đường đua điện ảnh, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà từng chia sẻ rằng hành trình Lật Mặt vẫn còn nhiều giấc mơ chưa kể hết và những câu chuyện chưa dừng lại. Chính điều này càng khiến sự vắng bóng trong năm 2026 mang đến cảm giác dang dở. Tuy nhiên, nỗi buồn ấy không đồng nghĩa với việc khán giả không ủng hộ lựa chọn của cả hai. Sau một thập kỷ dành nhiều tâm huyết cho điện ảnh, việc Lý Hải - Minh Hà có một khoảng nghỉ cũng là điều dễ cảm thông.

Trước khi tạm rời đường đua điện ảnh, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà từng chia sẻ rằng hành trình Lật Mặt vẫn còn nhiều giấc mơ chưa kể hết và những câu chuyện chưa dừng lại.

Một thương hiệu muốn đi đường dài không thể chỉ dựa vào sự quen thuộc. Khi thị hiếu khán giả liên tục thay đổi, áp lực đổi mới nội dung và duy trì chất lượng qua từng phần phim cũng ngày càng lớn. Vì vậy, một năm tạm dừng có thể giúp vợ chồng nam đạo diễn có thêm thời gian tìm kiếm những câu chuyện mới, chuẩn bị cho lần trở lại tiếp theo.

Dẫu vậy, với những người đã yêu mến Lật Mặt suốt 10 năm, cảm giác thiếu vắng chắc chắn không dễ khỏa lấp. Bởi có những thương hiệu điện ảnh không chỉ được nhớ đến bằng doanh thu hay thành tích, mà còn bằng những kỷ niệm đã hình thành trong lòng khán giả.

Năm 2026, Lý Hải - Minh Hà không có phim mới ra rạp. Đó có thể chỉ là một khoảng nghỉ trong hành trình nghệ thuật của cả hai, nhưng lại là một mùa phim thiếu đi cuộc hẹn quen thuộc đối với những người yêu mến series.

Sau cùng, điều khiến khán giả buồn nhất có lẽ không phải vì Lý Hải - Minh Hà đã chọn chia tay đường đua điện ảnh mà bởi sau 10 năm đồng hành, họ vẫn còn muốn được tiếp tục hành trình ấy cùng vợ chồng nam đạo diễn. Và biết đâu, chính sự chờ đợi cùng những tiếc nuối trong năm 2026 sẽ khiến ngày Lật Mặt trở lại, nếu có, trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

Biết đâu chính sự chờ đợi, tiếc nuối trong năm 2026 sẽ khiến ngày Lật Mặt trở lại trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.