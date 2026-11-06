Buồn tiểu liên tục, cứ 30 phút đi một lần là dấu hiệu bệnh gì?

Các rối loạn tiểu tiện và chức năng sàn chậu có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý và chất lượng cuộc sống của phụ nữ ở nhiều độ tuổi. Ảnh: BSCC.

Vừa uống vài ngụm nước đã thấy buồn tiểu, cứ khoảng 30 phút lại phải tìm nhà vệ sinh một lần. Với không ít người, một chuyến xe khách đường dài, một chặng bay hay một đoạn cao tốc không có trạm dừng trở thành nỗi lo, chỉ vì sợ không kịp đi tiểu.

Những biểu hiện này thường bị xem là bất tiện nhỏ trong sinh hoạt. Thực tế, đó có thể là dấu hiệu của rối loạn chức năng đường tiểu dưới, trong đó có hội chứng bàng quang tăng hoạt.

Bệnh khiến nhiều người thấp thỏm mỗi khi đi xa

Chia sẻ với Tri Thức - Znews bên lề Hội thảo Tập huấn toàn diện về Niệu nữ chuẩn châu Âu ngày 6/11 tại TP.HCM, TS.BS Trang Võ Anh Vinh, Trưởng khoa Niệu nữ - Niệu chức năng, Bệnh viện Bình Dân, cho biết các rối loạn chức năng đường tiểu dưới và sàn chậu là vấn đề khá phổ biến ở nữ giới. Nhiều nghiên cứu ghi nhận tỷ lệ mắc các bệnh lý này dao động 10-30%, gây ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống.

Riêng với bệnh bàng quang tăng hoạt, theo bác sĩ Vinh, năm 2025 Bệnh viện Bình Dân ghi nhận khoảng 18.000 lượt khám của hơn 9.000 người bệnh. Trong đó, khoảng 70% là nữ giới.

TS.BS Trang Võ Anh Vinh, Trưởng khoa Niệu nữ - Niệu chức năng, Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM), chia sẻ về các rối loạn tiểu tiện thường gặp ở nữ giới và hướng điều trị. Ảnh: Minh Châu.

Biểu hiện điển hình của bàng quang tăng hoạt là cảm giác buồn tiểu đột ngột, thôi thúc khiến người bệnh khó nhịn để chờ đến nhà vệ sinh. Tình trạng này có thể đi kèm tiểu nhiều lần trong ngày, thường xuyên thức giấc giữa đêm để đi tiểu, thậm chí són tiểu.

Theo bác sĩ Vinh, người bệnh thường mô tả triệu chứng bằng nhiều cách như tiểu gắt, tiểu lắt nhắt hoặc cứ uống nước là buồn tiểu. Tuy nhiên, những biểu hiện này đôi khi dễ bị nhầm lẫn với tiểu buốt, tiểu đau do nhiễm khuẩn đường tiết niệu.

Bác sĩ Vinh lưu ý không phải cứ đi tiểu nhiều lần là mắc bàng quang tăng hoạt. Tần suất đi tiểu còn phụ thuộc vào lượng nước uống, thói quen sinh hoạt và tình trạng sức khỏe của mỗi người. Dấu hiệu đáng lưu ý là cảm giác buồn tiểu đột ngột, khó trì hoãn, xuất hiện thường xuyên và ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Bác sĩ Vinh cho biết có người bệnh cứ khoảng 30 phút lại phải đi vệ sinh, thậm chí vừa uống nước đã muốn đi tiểu. Tình trạng này khiến người bệnh luôn thấp thỏm khi di chuyển bằng xe khách, xe buýt hoặc đi trên cao tốc vì lo không tìm được nhà vệ sinh kịp lúc.

Đáng nói, bệnh thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi 40-60, nhưng phụ nữ trẻ cũng có thể mắc. Các triệu chứng dai dẳng khiến người bệnh khó tập trung làm việc, mất ngủ và thường xuyên căng thẳng vì phải để ý đến nhu cầu đi vệ sinh. Lâu dần, tình trạng này làm giảm sự tự tin và ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống.

Âm thầm chịu đựng vì nghĩ là chuyện bình thường

Bên cạnh bàng quang tăng hoạt, phụ nữ còn có thể gặp các rối loạn khác như tiểu không kiểm soát khi gắng sức, sa tạng chậu hoặc đau vùng chậu mạn tính. Đây đều là những vấn đề sức khỏe nhạy cảm, không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt mà còn ảnh hưởng đến tâm lý người bệnh.

Tiểu són khi ho, hắt hơi hoặc vận động và cảm giác nặng tức, xuất hiện khối phồng ở vùng kín có thể là dấu hiệu của các rối loạn sàn chậu ở phụ nữ. Ảnh: Magnific.

Với tình trạng tiểu không kiểm soát khi gắng sức, nước tiểu có thể rò rỉ mỗi khi người bệnh ho, hắt hơi, cười lớn, chạy nhảy hoặc mang vác vật nặng. Trong khi đó, sa tạng chậu có thể gây cảm giác nặng tức, khó chịu ở vùng chậu, thậm chí khiến người bệnh nhận thấy khối phồng bất thường ở vùng kín.

Theo bác sĩ Vinh, một thách thức trong điều trị là các bệnh lý này có triệu chứng chồng lấp, dễ khiến người bệnh nhầm lẫn. Chẳng hạn, một số phụ nữ liên tục gặp tình trạng tiểu gắt, tiểu lắt nhắt, đi khám và dùng kháng sinh nhưng triệu chứng chỉ giảm trong thời gian ngắn rồi tái diễn.

Chuyên gia khuyến cáo người bệnh không nên tự chẩn đoán, mua thuốc điều trị, đặc biệt là kháng sinh mà chỉ dựa trên các biểu hiện bên ngoài. Khi tình trạng tiểu tiện bất thường tái diễn, người bệnh cần được thăm khám chuyên sâu để xác định nguyên nhân, phân biệt các bệnh lý và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

Theo bác sĩ Vinh, hiện nay, điều trị các rối loạn tiểu tiện ở nữ giới không chỉ giới hạn ở việc sử dụng thuốc. Tùy tình trạng bệnh, bác sĩ có thể hướng dẫn người bệnh điều chỉnh lối sống, thay đổi thói quen đi tiểu, tập phục hồi chức năng sàn chậu hoặc áp dụng các phương pháp chuyên sâu như tiêm Botox vào bàng quang, kích thích thần kinh chày.