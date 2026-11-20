Chia nhỏ hàng hóa, phân tán nơi cất giấu

Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang, thực hiện chỉ đạo về tăng cường đấu tranh với hoạt động kinh doanh, mua bán, tàng trữ trái phép thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, các Đội quản lý thị trường đã tăng cường giám sát địa bàn, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Qua nắm tình hình, Đội Quản lý thị trường số 1 đã kiểm tra 12 vụ việc buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu, tạm giữ gần 2.000 bao thuốc lá các loại do nước ngoài sản xuất, tổng trị giá khoảng 25 triệu đồng. Đội đã xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 86 triệu đồng và phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy số thuốc lá liên quan.

Thuốc lá được chia nhỏ để vận chuyển qua biên giới. (Ảnh: QLTT An Giang).

Trong khi đó, Đội Quản lý thị trường số 2 kiểm tra đột xuất 4 hộ kinh doanh tại phường Rạch Giá, xã Mỹ Thuận và xã Bình Sơn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các cơ sở buôn bán hàng trăm bao thuốc lá nhập lậu mang nhãn hiệu Hero, Jet, 555 và Esse. Các trường hợp vi phạm bị xử phạt với tổng số tiền 16 triệu đồng.

Một vụ việc khác được phát hiện ngày 19/9/2026 tại khu vực tổ 5, khu phố Suối Mây, xã Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc. Đội Quản lý thị trường số 4 khám đồ vật theo thủ tục hành chính, phát hiện 2 thùng giấy carton chứa 1.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Hero do nước ngoài sản xuất, không có tem thuốc lá điếu nhập khẩu theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, không có tổ chức, cá nhân nào đến nhận là chủ sở hữu lô hàng. Đội Quản lý thị trường số 4 đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số thuốc lá để xác minh, xử lý theo quy định.

Theo lực lượng Quản lý thị trường, do thuốc lá điếu nhập lậu là hàng cấm, hành vi vi phạm có thể bị xử phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên, các đối tượng thường tìm cách đối phó bằng việc giao nhận, tàng trữ, buôn bán với số lượng nhỏ; hàng hóa được chia thành nhiều điểm tập kết, cất giấu tại nhà dân gần nơi kinh doanh. Thủ đoạn này khiến việc kiểm tra, ngăn chặn và xử lý gặp nhiều khó khăn.

Tăng cường kiểm tra, xử lý, tiêu hủy thuốc lá nhập lậu

Không chỉ tập trung phát hiện, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng tỉnh An Giang còn tổ chức tiêu hủy thuốc lá nhập lậu bị tịch thu theo quy định.

Ngày 30/9/2026, Hội đồng tiêu hủy thuốc lá thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389/AG, Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, Công ty BAT Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức tiêu hủy 3.480 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Lực lượng chức năng tỉnh An Giang đang kiểm tra hàng hóa vi phạm.

Số thuốc lá này đã được lập phương án xử lý tài sản, phê duyệt theo thẩm quyền và đăng ký tiêu hủy tập trung theo kế hoạch của tỉnh. Việc tiêu hủy được thực hiện tại Nhà máy xử lý rác Rạch Giá, phường Vĩnh Thông, bảo đảm công khai, an toàn và đúng quy định.

Theo UBND tỉnh An Giang, sau thời gian triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 9/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá trong tình hình mới, các lực lượng chức năng trên địa bàn đã phối hợp bắt giữ, khởi tố 12 vụ với 12 bị can về các tội buôn bán, vận chuyển hàng cấm; thu giữ tổng cộng 55.032 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại.

Dù đạt một số kết quả, UBND tỉnh nhận định tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và kinh tế - xã hội.

Trước tình hình này, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống buôn lậu thuốc lá. Trong đó, Công an tỉnh được giao chủ động nắm tình hình, phát hiện, ngăn chặn, điều tra và xử lý nghiêm các vụ việc; tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây, không để phát sinh điểm nóng.

Tại khu vực biên giới, Bộ đội Biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát các tuyến, địa bàn trọng điểm, đường mòn và hoạt động vận chuyển thuốc lá trái phép qua cửa khẩu. Chi cục Hải quan khu vực XX kiểm soát chặt hàng hóa, phương tiện tại cửa khẩu, cảng biển và địa bàn hoạt động hải quan, kịp thời phát hiện hành vi nhập lậu, vận chuyển trái phép thuốc lá.

UBND tỉnh cũng giao Sở Công Thương tăng cường công tác quản lý thị trường, phối hợp kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc lá và các nguyên liệu liên quan. Các cơ quan chuyên môn, địa phương được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm soát hoạt động quảng cáo, giới thiệu thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trên môi trường mạng; đồng thời kiểm tra, xử lý vi phạm tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ.

Việc tăng cường kiểm tra, xử lý từ địa bàn biên giới đến thị trường nội địa được tỉnh An Giang xác định là giải pháp quan trọng nhằm ngăn chặn nguồn cung thuốc lá nhập lậu, bảo vệ quyền lợi của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hợp pháp và góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.