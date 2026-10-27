Buôn lậu qua cửa khẩu, 13 bị cáo hầu tòa

13 bị cáo tại phiên toà. (Ảnh: Kim Oanh)

Thủ đoạn đưa hàng lậu qua cửa khẩu

Ngày 27/10, TAND TP Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 13 bị cáo trong vụ án buôn lậu hàng hóa qua cửa khẩu Bắc Luân 2.

Theo cáo trạng, Công ty Thiên Kiến (Logistics Tianzhijian Dong Quan) là doanh nghiệp có trụ sở tại Trung Quốc, do Zhang Hua (Trương Hóa) làm Tổng Giám đốc. Công ty này tiếp nhận đơn đặt hàng nguyên vật liệu phục vụ sản xuất da giày, may mặc, giấy… của các doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời thu gom hàng hóa thành phẩm như máy móc, thiết bị công nghiệp, hóa chất, sơn, đồ điện tử, thực phẩm… của các chủ hàng Trung Quốc để đưa vào Việt Nam qua khu vực cửa khẩu Bắc Luân 2, Móng Cái.

Để vận chuyển hàng hóa qua biên giới, các đối tượng sử dụng thủ đoạn xen kẹp, cất giấu hàng nhập lậu cùng hàng hóa gia công, nguyên liệu sản xuất đã được khai báo hải quan hợp pháp theo luồng được miễn kiểm tra hồ sơ và miễn kiểm tra thực tế hàng hóa. Một số container chỉ chở hàng nhập lậu nhằm tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng.

Sau khi đưa hàng qua biên giới, các đối tượng vận chuyển về kho tại xã An Khánh, TP Hải Phòng để tập kết, phân loại, đóng gói và giao cho khách hàng. Các bị cáo được phân công thực hiện những công đoạn khác nhau, từ điều phối phương tiện, lập danh sách container, làm thủ tục hải quan đến tiếp nhận, phân loại, giao hàng và hạch toán thu chi.

Theo cáo trạng, hoạt động buôn lậu diễn ra từ năm 2023 đến trước ngày 29/9/2025, với tần suất trung bình 2-3 lần mỗi tuần.

Ngày 29/9/2025, các đối tượng tổ chức vận chuyển 51 container hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam, trong đó có 4 container chứa hàng nhập lậu. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái kiểm tra, thu giữ hàng hóa trên 4 container.

Kết quả kiểm đếm, định giá xác định có 218 mặt hàng nhập lậu, tổng trị giá 8.650.555.756 đồng.

Đối với một số cá nhân liên quan tại Trung Quốc, cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định khi có kết quả tương trợ tư pháp.

Toàn cảnh phiên tòa sơ thẩm. (Ảnh: Kim Oanh)

13 bị cáo lĩnh án về tội “Buôn lậu”

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, bày tỏ sự ăn năn, hối hận. Mặc dù nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật, các bị cáo vẫn cố tình thực hiện vì hám lợi trước mắt.

Sau khi xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, vai trò của từng bị cáo và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt 13 bị cáo về tội “Buôn lậu”. Trong đó, 3 bị cáo mang quốc tịch Trung Quốc gồm Huang Huiguang lĩnh 12 năm tù, He Shen Shen 9 năm tù và Liu Chuan 8 năm tù; đồng thời tuyên trục xuất các bị cáo khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sau khi chấp hành xong án phạt tù, nếu không liên quan đến vụ án hoặc hành vi phạm tội khác.

Các bị cáo còn lại gồm Nông Văn Hậu lĩnh 7 năm tù; Trương Văn Hà 6 năm 6 tháng tù; Cao Thị Ngọc và Sần Văn Lỳ cùng 6 năm tù; Ngô Văn Hà và Mạc Văn Nam cùng 5 năm tù; Đỗ Tuấn Anh và Nguyễn Đức Lợi cùng 4 năm 6 tháng tù; Ngô Văn Ngọc 4 năm tù. Riêng bị cáo Ngô Thị Mỹ bị tuyên phạt 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Vụ án là lời cảnh báo đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, logistics về hậu quả pháp lý nghiêm khắc của hành vi buôn lậu. Các doanh nghiệp cần chấp hành nghiêm quy định về hải quan, khai báo trung thực nguồn gốc, chủng loại và số lượng hàng hóa; không tham gia vận chuyển, tiêu thụ hàng hóa nhập lậu, góp phần bảo đảm an ninh kinh tế và trật tự quản lý hoạt động xuất nhập khẩu.