Buôn lậu nguyên phụ liệu may mặc, Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng bị bắt
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty cổ phần may Hưng Long II, địa chỉ tại thôn Cao Xá, phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên, để điều tra về hành vi “Buôn lậu".
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/buon-lau-nguyen-phu-lieu-may-mac-tong-giam-doc-va-ke-toan-truong-bi-bat-post672322.antd