Buôn lậu điện thoại di động trị giá gần 20 tỷ đồng, 2 đối tượng bị khởi tố

Ngày 2/11, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam để điều tra đối với Nguyễn Văn Tuấn (SN 1989, trú tại phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình) và Trần Thị Hồng Vân (SN 1993, trú tại phường Nghĩa Đô, TP. Hà Nội) về hành vi “Buôn lậu”.

Hai bị can bị khởi tố về hành vi “Buôn lậu”. (Ảnh: Công an Ninh Bình)

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện cửa hàng điện thoại Thanh Tuấn Mobile (có địa chỉ tại phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình) có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động nhập lậu điện thoại di động đã qua sử dụng từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định các đối tượng trong đường dây buôn lậu có sự liên kết chặt chẽ, sử dụng các ứng dụng nước ngoài, mượn thông tin, danh tính người nước ngoài để liên lạc, đặt hàng, thanh toán và chuyển điện thoại cũ từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ với số lượng lớn.

Qua đấu tranh, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình tiến hành kiểm tra, thu giữ tại cửa hàng điện thoại Thanh Tuấn Mobile.

Đồng thời, truy xét thu hồi hàng trăm điện thoại cũ Tuấn đã bán ra thị trường với nhiều thương hiệu nổi tiếng, nhưng chủ yếu đều không phải là sản phẩm được phép phân phối trên thị trường Việt Nam.

Nguyễn Văn Tuấn và Trần Thị Hồng Vân khai từ tháng 1/2025 đến nay, đã câu kết nhập lậu hàng nghìn chiếc điện thoại di động cũ từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ, với tổng trị giá hàng hóa giao dịch ước tính gần 20 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức, đơn vị có liên quan.