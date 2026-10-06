Buồn khi Thủy Tiên lại tiếp tục nói lời chia tay

Sau khoảng 6 năm gần như rút khỏi đời sống âm nhạc, Thủy Tiên từng khiến khán giả bất ngờ khi phát hành Chấp niệm. Thế nhưng, màn trở lại tưởng như mở ra một chương mới trong sự nghiệp của nữ ca sĩ lại diễn ra chóng vánh. Ca khúc xuất hiện lặng lẽ, không MV, không chiến dịch quảng bá đáng kể và sau khi phát hành, Thủy Tiên tiếp tục lựa chọn im ắng.

Nói cách khác, nữ ca sĩ dường như vừa tìm lại âm nhạc đã nhanh chóng một lần nữa rời khỏi cuộc chơi.

Thủy Tiên trở lại với ca khúc Chấp niệm sau 6 năm ở ẩn, thu hút sự chú ý từ khán giả.

Chấp niệm được Thủy Tiên tự sáng tác và phát hành sau quãng thời gian dài không hoạt động âm nhạc thường xuyên. Tuy nhiên, sản phẩm không được triển khai theo cách thường thấy của một màn comeback.

Không MV, không chuỗi hoạt động quảng bá, không những màn xuất hiện dày đặc trên truyền thông hay mạng xã hội, Chấp niệm gần như tồn tại độc lập như một sản phẩm mang tính cá nhân.

Sau hơn một tháng, ca khúc đạt gần 60.000 lượt xem trên YouTube. Đây là con số khá khiêm tốn nếu đặt cạnh vị thế mà Thủy Tiên từng sở hữu trong Vpop.

Dù vậy, chỉ nhìn vào lượt xem để kết luận nữ ca sĩ mất sức hút sẽ là cách đánh giá chưa đầy đủ. Bởi ngay từ đầu, Chấp niệm dường như không được đặt trong một chiến dịch hướng đến mục tiêu tạo hiệu ứng thị trường.

Điều đáng nói hơn nằm ở câu hỏi: Nếu không có ý định trở lại đường đua âm nhạc, tại sao Thủy Tiên phát hành ca khúc mới?

Tuy nhiên ca khúc mới của Thủy Tiên không được thành công như mong đợi.

Nếu Chấp niệm được xem là tín hiệu cho thấy Thủy Tiên muốn quay lại với âm nhạc, cách nữ ca sĩ hành động sau đó lại tạo ra một nghịch lý.

Thay vì tận dụng sản phẩm mới để kết nối lại với công chúng, Thủy Tiên tiếp tục giữ sự im lặng. Ca khúc chưa tạo được hiệu ứng đáng kể nhưng cũng không xuất hiện một chiến lược tiếp theo nhằm đưa sản phẩm đến gần khán giả hơn.

Vì thế, Chấp niệm giống một lần Thủy Tiên tìm lại cảm hứng sáng tác hơn là một tuyên bố chính thức rằng cô đã sẵn sàng trở lại Vpop.

Điều này cũng khiến sự xuất hiện của ca khúc mang theo không ít tiếc nuối. Bởi sau 6 năm, công chúng có lý do để chờ đợi một màn tái xuất rõ ràng hơn từ nữ ca sĩ từng sở hữu nhiều ca khúc được yêu thích.

Thủy Tiên trở lại chóng vánh với ca khúc mới rồi sau đó tiếp tục quay về sống ẩn.

Thủy Tiên từng có một giai đoạn hoạt động nổi bật tại thị trường nhạc Việt. Cô xây dựng được màu sắc riêng, sở hữu những bản hit quen thuộc và từng là một trong những giọng ca nữ nhận được sự quan tâm lớn của công chúng.

Nhưng 6 năm là khoảng thời gian rất dài đối với một thị trường âm nhạc liên tục vận động.

Trong thời gian Thủy Tiên vắng bóng, cách một ca khúc được đưa đến khán giả đã thay đổi đáng kể. YouTube, TikTok và các nền tảng mạng xã hội ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra độ phủ cho một sản phẩm.

Một ca khúc mới ngày nay không chỉ cần được phát hành. Nó cần có câu chuyện để công chúng bàn luận, hình ảnh để chia sẻ, đoạn nhạc đủ sức tạo xu hướng hoặc ít nhất một lý do đủ mạnh để khán giả tò mò.

Khán giả hụt hẫng khi Thủy Tiên vẫn chưa thật sự rõ ràng với con đường âm nhạc trong tương lai.

Với Thủy Tiên, khoảng cách 6 năm khiến cô không chỉ rời khỏi sân khấu mà còn phần nào đứng ngoài sự vận động của một thị trường từng rất quen thuộc.

Bởi vậy, điều đáng tiếc nhất không hẳn là Chấp niệm có lượt xem thấp. Đáng tiếc hơn là sau khi khơi lại sự tò mò của khán giả bằng một sản phẩm mới, Thủy Tiên lại tiếp tục chọn cách đứng ngoài cuộc chơi.

Chấp niệm vì thế có thể không phải là một màn comeback thất bại. Nó đơn giản là dấu hiệu cho thấy Thủy Tiên vẫn còn tình yêu với âm nhạc, nhưng chưa chắc còn mong muốn trở lại với cuộc đua của thị trường.

Và nếu nữ ca sĩ tiếp tục im lặng, Chấp niệm có thể sẽ trở thành một màn tái xuất đặc biệt: Thủy Tiên vừa trở lại với âm nhạc, nhưng cũng gần như ngay lập tức “chia tay” nó một lần nữa.