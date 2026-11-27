Ở tuổi 56, NSƯT Hoài Linh đứng trước nguy cơ vắng bóng trên màn ảnh rộng trong năm 2026. Người Được Chọn, dự án từng được kỳ vọng đánh dấu màn tái xuất của nam nghệ sĩ đã lỡ lịch khởi chiếu ngày 6/11 và đến nay vẫn chưa công bố thời điểm phát hành mới. Khi năm 2026 chỉ còn hơn một tháng, cơ hội để bộ phim kịp ra rạp ngày càng trở nên mong manh.

Thông tin này khiến những khán giả đang chờ đợi Hoài Linh không khỏi tiếc nuối. Bởi trước đó, Người Được Chọn từng được xem là một cuộc hẹn đáng mong chờ, không chỉ bởi sự trở lại của nam nghệ sĩ mà còn ở hình tượng nhân vật hoàn toàn khác biệt. Trong phim, anh đảm nhận vai thầy Thạch, một người hầu đồng trải qua nhiều biến cố, mang những góc khuất nội tâm phức tạp. Đây là cơ hội để Hoài Linh thể hiện khả năng diễn xuất ở màu sắc tâm lý, thay vì những vai hài quen thuộc từng gắn liền với tên tuổi.

Hoài Linh trong phim Người Được Chọn.

Đặc biệt, sự kết hợp giữa Hoài Linh và NSƯT Hạnh Thúy cũng là yếu tố khiến công chúng tò mò. Bộ phim khai thác tín ngưỡng thờ Mẫu và văn hóa hầu đồng, chất liệu mang đậm bản sắc dân gian Việt Nam. Theo thông tin SAOstar từng ghi nhận, tác phẩm hiện vẫn trong quá trình chỉnh sửa, hoàn thiện hậu kỳ. Tuy nhiên, khi lịch chiếu mới chưa được công bố, khán giả vẫn chưa biết khi nào mới có thể thưởng thức bộ phim.

Sự tiếc nuối càng rõ rệt khi nhìn lại hành trình trở lại điện ảnh của Hoài Linh trong hai năm qua. Năm 2024, nam nghệ sĩ gây chú ý với vai ông Đạo trong Làm Giàu Với Ma. Hình ảnh người cha nghèo, lam lũ nhưng hết lòng thương con giúp anh tạo được nhiều cảm xúc. Bộ phim đạt doanh thu khoảng 128 tỷ đồng, trở thành một trong những dấu ấn đáng chú ý của Hoài Linh tại phòng vé.

Đến năm 2025, anh tiếp tục xuất hiện trong Làm Giàu Với Ma 2: Cuộc Chiến Hột Xoàn với vai ông Nháy. Nhân vật có tính cách hài hước, láu lỉnh giúp nam nghệ sĩ phát huy sở trường diễn xuất. Tác phẩm thu về khoảng 101 tỷ đồng. Như vậy, hai phần phim đã mang về tổng doanh thu hơn 229 tỷ đồng, cho thấy sức hút của Hoài Linh vẫn được duy trì khi trở lại màn ảnh rộng.

Hoài Linh tham gia Làm Giàu Với Ma cùng Tuấn Trần.

Trước đó, nam nghệ sĩ cũng ghi dấu qua nhiều tác phẩm như Nhà Có Năm Nàng Tiên, Quý Tử Bất Đắc Dĩ, Tía Tui Là Cao Thủ, Nắng và Dạ Cổ Hoài Lang. Những vai diễn đa dạng, từ hài hước đến tình cảm gia đình, giúp anh trở thành gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả.

Dù có nguy cơ lỡ hẹn với điện ảnh năm nay, Hoài Linh không hoàn toàn vắng bóng trong hoạt động nghệ thuật. Nam nghệ sĩ vẫn duy trì sự gắn bó với sân khấu kịch, lựa chọn những dự án và suất diễn phù hợp thay vì xuất hiện dày đặc trên các chương trình giải trí. Đáng chú ý, anh từng trở lại trong vở Một Mối Tình với vai ông Hai Nhân, người cha miền Tây chân chất, giàu tâm tư.

Hoài Linh vẫn miệt mài đi diễn sân khấu ở tuổi 56.

Ở tuổi 56, Hoài Linh vẫn còn những cơ hội để tiếp tục gặp gỡ khán giả qua nhiều loại hình nghệ thuật. Thế nhưng, với những người yêu mến nam nghệ sĩ, việc chưa thể nhìn thấy anh trên màn ảnh rộng trong năm 2026 vẫn là điều đáng tiếc. Sau hai bộ phim liên tiếp đạt doanh thu trăm tỷ, khán giả có lý do để mong chờ một vai diễn mới, và hy vọng cuộc hẹn với Người Được Chọn sẽ sớm trở thành hiện thực.