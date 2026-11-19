Thủy Tiên và Công Vinh từng là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự ngưỡng mộ của showbiz và bóng đá Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều năm gắn bó, họ vẫn không ít lần trở thành tâm điểm của những lời đồn đoán về chuyện tình cảm. Đáng tiếc hơn, có những thời điểm cả hai phải trực tiếp lên tiếng chỉ để làm rõ thông tin không đúng sự thật.

Gần đây, câu chuyện chia tay một lần nữa được nhắc đến khi một tài khoản mạng xã hội bình luận rằng Công Vinh và Thủy Tiên đã đường ai nấy đi. Thay vì im lặng như cách nhiều nghệ sĩ thường lựa chọn, Thủy Tiên đáp lại bằng một câu hỏi đầy hài hước: “Ủa thiệt hả bạn? Lâu chưa bạn?”. Phản ứng ngắn gọn nhưng đủ cho thấy nữ ca sĩ không né tránh những lời đồn liên quan đến cuộc hôn nhân của mình.

Những tin đồn thiếu căn cứ liên tục xuất hiện khiến Thủy Tiên và Công Vinh phải lên tiếng về chuyện hôn nhân, dù cả hai đang có cuộc sống hạnh phúc.

Đây không phải lần đầu Công Vinh và Thủy Tiên phải đối diện với câu chuyện tương tự. Tháng 6/2024, cựu tiền đạo tuyển Việt Nam từng lên tiếng khi tin đồn ly dị xuất hiện trên mạng xã hội. Thậm chí, bố mẹ hai bên cũng đọc được những thông tin này và gọi điện hỏi han, khiến vợ chồng anh rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Công Vinh từng kể cả hai ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bởi cuộc sống gia đình vẫn bình thường.

Điều đáng buồn là một cặp đôi đã đi cùng nhau qua nhiều năm tháng, xây dựng gia đình và có một cô con gái vẫn phải nhiều lần đối diện với những suy diễn về chuyện hôn nhân. Việc ít xuất hiện trên mạng xã hội, hạn chế chia sẻ đời tư dường như trở thành lý do để một bộ phận khán giả đặt ra những nghi vấn. Nhưng sự kín tiếng không đồng nghĩa với rạn nứt, càng không thể được xem là bằng chứng cho một cuộc chia tay.

Thực tế, Công Vinh và Thủy Tiên vẫn đang có cuộc sống riêng ổn định, hạnh phúc. Cả hai lựa chọn xuất hiện ít hơn trước, dành sự quan tâm cho công việc và những điều bình dị của gia đình. Công Vinh vẫn theo đuổi con đường bóng đá sau khi trở về từ Nhật Bản, nơi anh tham gia chương trình đào tạo bằng huấn luyện viên A. Trong khi đó, Thủy Tiên cũng có những hoạt động riêng, gần đây hoàn thành hai đợt in sách với tổng cộng 4.000 quyển để tặng người hâm mộ.

Những chuyển động ấy không phải điều gì quá ồn ào, nhưng cho thấy cả hai vẫn đang tiếp tục cuộc sống theo cách mình lựa chọn. Công Vinh nghiêm túc với con đường chuyên môn, còn Thủy Tiên duy trì sự kết nối với khán giả bằng những việc làm gần gũi. Họ không cần liên tục đăng tải hình ảnh chung để chứng minh tình cảm với công chúng.

Công Vinh và Thủy Tiên kết hôn ngày 27/12/2014, sau hành trình yêu nhau kéo dài nhiều năm. Chuyện tình của cựu đội trưởng tuyển Việt Nam và nữ ca sĩ từng trải qua không ít áp lực dư luận, nhưng cả hai đã cùng nhau xây dựng tổ ấm. Hình ảnh ấy từng khiến người hâm mộ ví von họ như phiên bản Vic - Beck của bóng đá Việt Nam.

Có lẽ, điều đáng tiếc nhất không nằm ở việc Thủy Tiên hay Công Vinh phải trả lời một bình luận trên mạng xã hội, mà là những lời đồn thiếu căn cứ có thể khiến người trong cuộc và gia đình bị ảnh hưởng. Hạnh phúc vốn là chuyện riêng tư, không nhất thiết phải được chứng minh bằng tần suất xuất hiện hay những bức ảnh đăng tải mỗi ngày.

Sau tất cả, Thủy Tiên và Công Vinh vẫn có quyền lựa chọn cuộc sống kín tiếng, bình yên mà không phải liên tục giải thích trước những suy đoán. Người hâm mộ có thể quan tâm, mong muốn nhìn thấy họ xuất hiện bên nhau nhiều hơn, nhưng điều cần thiết hơn cả là tôn trọng cuộc sống riêng của cặp đôi.