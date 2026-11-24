Diễn viên Thúy Nga là gương mặt quen thuộc với khán giả qua những hoạt động nghệ thuật và các vai diễn trên màn ảnh. Sau khi sang Mỹ sinh sống, nữ diễn viên vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng, đặc biệt mỗi khi chia sẻ những câu chuyện xoay quanh công việc và cuộc sống cá nhân.

Mới đây, Thúy Nga khiến nhiều người chú ý khi thẳng thắn kể về một sự cố không mong muốn mà cô vừa gặp phải tại Mỹ. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, cô nhận được lời mời tham gia làm giám khảo một cuộc thi. Vì trân trọng lời mời cũng như trách nhiệm với vai trò được giao, Thúy Nga đã dành nhiều tâm huyết để chuẩn bị cho lần xuất hiện này.

Thúy Nga chia sẻ về sự cố gần đây khi nhận lời mời làm giám khảo một chương trình giải trí ở Mỹ.

Tuy nhiên, sự việc lại diễn ra không như dự kiến. Khi có mặt tại địa điểm tổ chức, nữ diễn viên bất ngờ nhận được thông báo rằng cô sẽ không đảm nhận vị trí giám khảo như lời mời ban đầu. Thay vào đó, phía chương trình muốn Thúy Nga ngồi ở hàng ghế khán giả với tư cách khách mời.

Trước sự thay đổi vào phút chót, Thúy Nga không giấu được sự bức xúc và quyết định không đồng ý với cách sắp xếp này. Nữ diễn viên sau đó lựa chọn ra về thay vì tiếp tục ở lại tham dự chương trình với vai trò khách mời như đề nghị từ ban tổ chức.

Khi chia sẻ câu chuyện, Thúy Nga thể hiện thái độ không hài lòng trước cách làm việc của phía chương trình. Điều khiến nữ diễn viên thất vọng không đơn thuần nằm ở việc vị trí xuất hiện bị thay đổi, mà còn là cách cô được thông báo khi mọi thứ đã được chuẩn bị và bản thân đã có mặt tại địa điểm tổ chức. Việc thay đổi thỏa thuận vào thời điểm sát chương trình cũng khiến những công sức chuẩn bị trước đó của cô trở nên không cần thiết.

Câu chuyện nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Nhiều ý kiến bày tỏ buồn cho Thúy Nga, cũng như đồng cảm với cô, cho rằng việc một nghệ sĩ nhận lời tham gia chương trình với tư cách giám khảo đồng nghĩa với việc họ dành thời gian, công sức và sự nghiêm túc cho lời mời. Vì vậy, việc bất ngờ thay đổi vai trò khi khách mời đã có mặt là điều khó tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.

Một số khán giả cũng cho rằng ban tổ chức cần có sự thống nhất rõ ràng về vị trí, quyền lợi và trách nhiệm của khách mời trước khi chương trình diễn ra. Nếu có thay đổi, phía tổ chức nên chủ động trao đổi từ sớm thay vì để nghệ sĩ rơi vào tình huống khó xử ngay tại sự kiện.

Không ít người tiếc cho Thúy Nga bởi nữ diễn viên đã có sự đầu tư nghiêm túc, chuẩn bị chu đáo trước khi nhận lời. Dù sự cố không mong muốn xảy ra, quyết định ra về của cô cũng nhận được sự ủng hộ từ những khán giả cho rằng nghệ sĩ cần được tôn trọng đối với những thỏa thuận đã thống nhất.

Câu chuyện của Thúy Nga tiếp tục thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Sự việc cũng đặt ra vấn đề về tính chuyên nghiệp trong khâu tổ chức các chương trình nghệ thuật, đặc biệt là cách làm việc và ứng xử với những nghệ sĩ được mời tham gia.

Nhiều khán giả bày tỏ sự quan tâm trước sự cố mà Thúy Nga vừa gặp.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Thúy Nga hiện có cuộc sống tại Mỹ. Việc chuyển sang sinh sống ở nước ngoài mở ra cho nữ diễn viên một chặng đường mới, với những thay đổi trong sinh hoạt, công việc và các mối quan hệ xã hội. Dù không còn thường xuyên xuất hiện trên các sân khấu và màn ảnh trong nước như trước, cô vẫn duy trì sự kết nối với khán giả thông qua những chia sẻ trên mạng xã hội.

Cuộc sống ở Mỹ cũng mang đến cho Thúy Nga những trải nghiệm khác biệt. Bên cạnh việc thích nghi với môi trường sống mới, nữ diễn viên vẫn dành sự quan tâm cho các hoạt động nghệ thuật và cộng đồng người Việt tại nước ngoài. Những chương trình văn nghệ, sự kiện giao lưu hay hoạt động dành cho kiều bào là dịp để cô tiếp tục gặp gỡ khán giả, đồng nghiệp và giữ gìn tình yêu với nghề diễn.