Buồn cho quyết định của Thủy Tiên ở tuổi 41

Ở tuổi 41, Thủy Tiên từng khiến nhiều khán giả bất ngờ khi quyết định trở lại với âm nhạc sau một quãng thời gian dài sống kín tiếng, hạn chế hoạt động nghệ thuật và từng có lúc muốn buông bỏ. Thế nhưng, sau khi Chấp Niệm được phát hành, những gì nhận lại chưa thực sự tương xứng với sự kỳ vọng dành cho màn tái xuất này. Đến hiện tại, sản phẩm mới của nữ ca sĩ chỉ đạt hơn 58 nghìn lượt xem trên YouTube.

Ở tuổi 41, Thủy Tiên bất ngờ quay trở lại với nghệ thuật bằng một sản phẩm âm nhạc.

Con số này có thể khiến nhiều người tiếc nuối, đặc biệt nếu đặt cạnh vị trí mà Thủy Tiên từng có trong làng nhạc Việt. Bà xã Công Vinh từng là một trong những nữ ca sĩ sở hữu lượng khán giả lớn, nhiều ca khúc tạo được dấu ấn và có thời gian dài hoạt động nổi bật trên thị trường. Vì vậy, việc một sản phẩm đánh dấu sự trở lại của Thủy Tiên sau nhiều năm lại chỉ nhận được lượng lượt xem khiêm tốn dễ tạo cảm giác buồn, không phải bởi Thủy Tiên không còn giá trị mà bởi khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại quá rõ ràng.

Điều đáng nói là Chấp Niệm không phải một sản phẩm được Thủy Tiên tung ra trong giai đoạn nữ ca sĩ hoạt động âm nhạc đều đặn. Trước đó, Thủy Tiên đã có một khoảng thời gian dài gần như đứng ngoài cuộc chơi. Cô ít xuất hiện trên sân khấu, không thường xuyên quảng bá sản phẩm mới và dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống riêng. Thậm chí, Thủy Tiên từng chia sẻ về mong muốn buông bỏ những vướng bận, sống đơn giản và bình yên hơn.

Chính vì vậy, quyết định trở lại với âm nhạc ở tuổi 41 từng được xem là một bước đi đáng chú ý. Trước khi Chấp Niệm ra mắt, Thủy Tiên từng tiết lộ đã có ca khúc mới nhưng vẫn đang tìm động lực để phát hành. Chi tiết này cho thấy việc trở lại không hẳn là một kế hoạch được thúc đẩy bởi áp lực phải duy trì tên tuổi. Nó giống một lựa chọn cá nhân, khi Thủy Tiên một lần nữa muốn tìm lại cảm giác được làm nhạc và đứng trước khán giả. Thế nhưng, cũng chính điều đó khiến con số hơn 58 nghìn lượt xem hiện tại trở nên đáng suy ngẫm.

Quyết định trở lại với âm nhạc ở tuổi 41 từng được xem là một bước đi đáng chú ý của Thủy Tiên.

Một sản phẩm sau nhiều năm vắng bóng rất cần sự quan tâm của công chúng để tạo ra hiệu ứng trở lại. Nhưng trong trường hợp của Thủy Tiên, dường như khoảng thời gian quá dài không xuất hiện đã khiến sức nóng của cái tên này không còn được duy trì như trước. Khán giả vẫn nhớ Thủy Tiên, vẫn có những người chờ đợi, nhưng sự chờ đợi ấy chưa chuyển hóa thành một lượng quan tâm đủ lớn dành cho sản phẩm mới.

Nếu nhìn vào hành trình của Thủy Tiên, đây có lẽ là điều đáng buồn nhất. Bà xã Công Vinh từng có thời điểm chỉ cần một ca khúc mới cũng đủ tạo ra sự chú ý lớn. Còn hiện tại, khi đã 41 tuổi và quyết định quay lại sau nhiều năm, Chấp Niệm lại đang âm thầm đi qua đời sống âm nhạc mà chưa tạo được dấu ấn tương xứng.

Tất nhiên, lượt xem không phải thước đo duy nhất của giá trị một ca khúc. Đặc biệt với một nghệ sĩ đã trải qua nhiều thay đổi trong cuộc sống và sự nghiệp, việc có thể một lần nữa phát hành âm nhạc cũng đã là một lựa chọn đáng trân trọng. Thủy Tiên có thể không còn đặt mục tiêu trở lại thời kỳ đỉnh cao, cũng không nhất thiết phải cạnh tranh với những nghệ sĩ trẻ đang thống trị thị trường nhưng nếu nói rằng không buồn thì có lẽ vẫn khó. Bởi Chấp Niệm không chỉ là một MV mới, mà còn là dấu hiệu cho thấy Thủy Tiên vẫn còn muốn gắn bó với âm nhạc sau những năm tháng từng nghĩ đến chuyện buông bỏ. Và khi sự trở lại ấy chưa nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ khán giả, cảm giác tiếc nuối là điều dễ hiểu.

Nhiều khán giả vẫn mong Thủy Tiên sẽ quay trở lại với âm nhạc sau nhiều năm vắng bóng.

Có lẽ điều đáng buồn không nằm ở 58 nghìn lượt xem, mà nằm ở việc một Thủy Tiên từng rất được yêu thích giờ đây phải bắt đầu lại gần như từ đầu. Tuy nhiên, nếu nữ ca sĩ thực sự muốn tiếp tục, Chấp Niệm vẫn có thể chỉ là bước đầu tiên. Một lần trở lại chưa thành công về mặt độ phủ không đồng nghĩa với việc hành trình âm nhạc đã kết thúc. Điều quan trọng là sau nhiều năm muốn buông bỏ, ở tuổi 41, Thủy Tiên vẫn còn muốn thử thêm một lần.