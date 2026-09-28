Buồn cho quyết định của NSƯT Xuân Hinh ở tuổi 63

Ở tuổi 63, NSƯT Xuân Hinh từng khiến khán giả bất ngờ khi quyết định chạm ngõ điện ảnh với Mùi Phở trong dịp Tết 2026. Đây được xem là một bước chuyển đáng chú ý trong hành trình hoạt động nghệ thuật của “vua hài đất Bắc”, người vốn đã quá quen thuộc với sân khấu và những vai diễn mang đậm màu sắc dân gian.

Thế nhưng sau màn thử sức đầu tiên ấy, đến nay Xuân Hinh vẫn chưa công bố thêm một dự án điện ảnh nào. Điều này khiến không ít người cảm thấy tiếc, bởi Mùi Phở đáng lẽ có thể là điểm khởi đầu cho một hành trình mới của nam nghệ sĩ trên màn ảnh rộng.

NSƯT Xuân Hinh lần đầu chạm ngõ điện ảnh trong Mùi Phở, ra mắt Tết Nguyên đán 2026.

Mùi Phở mang về khoảng 40 tỷ đồng doanh thu. Nếu nhìn một cách độc lập, đây không phải con số quá nhỏ. Tuy nhiên, đặt trong bối cảnh phim Việt mùa Tết - thời điểm phòng vé thường chứng kiến cuộc cạnh tranh gay gắt và nhiều tác phẩm đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng, kết quả này chưa tạo ra cú hích đủ lớn cho một màn chào sân được chờ đợi như của Xuân Hinh. Đáng tiếc hơn, điều khán giả chờ đợi sau đó lại chưa xuất hiện.

Xuân Hinh không phải một gương mặt mới trong làng giải trí. Hơn nhiều thập kỷ hoạt động, nam nghệ sĩ đã tạo dựng một vị trí đặc biệt trong lòng khán giả miền Bắc nói riêng và cả nước nói chung. Sân khấu mới là nơi Xuân Hinh thuộc về, nơi tên tuổi và phong cách của nam nghệ sĩ đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ.

Chính vì vậy, việc Xuân Hinh bất ngờ bước sang điện ảnh ở tuổi 63 từng khiến nhiều người tò mò. Người ta muốn biết một Xuân Hinh đã quá thành công trên sân khấu sẽ biến hóa thế nào trước ống kính điện ảnh, liệu kinh nghiệm hàng chục năm có thể giúp nam nghệ sĩ tạo ra một dấu ấn khác biệt trên màn ảnh rộng hay không. Và Mùi Phở đã cho khán giả câu trả lời đầu tiên!

Thế nhưng dường như câu chuyện ấy mới chỉ dừng ở chương mở đầu. Sau bộ phim, Xuân Hinh vẫn tiếp tục với những hoạt động quen thuộc của mình. Trong khi đó, điện ảnh vẫn chưa đón nhận thêm một thông tin nào về màn tái xuất của Xuân Hinh. Với một nghệ sĩ đã mất nhiều thời gian để quyết định thử sức ở một lĩnh vực mới, khoảng lặng này thực sự khiến người ta tiếc nuối.

Dù được đặt nhiều kỳ vọng, song Mùi Phở có NSƯT Xuân Hinh đóng chính không đạt được thành tích khả quan về mặt thương mại.

Bởi tuổi 63 có thể không phải thời điểm để một diễn viên chạy đua với số lượng dự án, nhưng lại hoàn toàn có thể là giai đoạn để lựa chọn những vai diễn thật sự phù hợp với trải nghiệm sống và vốn nghề của mình.

Xuân Hinh có một lợi thế mà không phải diễn viên nào cũng sở hữu, đó là vốn sống, trải nghiệm sân khấu và khả năng hóa thân đã được kiểm chứng qua hàng chục năm. Điện ảnh, nếu biết khai thác đúng hoàn toàn có thể mang đến cho Xuân Hinh những vai diễn mà sân khấu chưa từng có cơ hội trao.

Thực tế, Mùi Phở chưa phải một thất bại đến mức khiến cánh cửa điện ảnh đóng lại với Xuân Hinh. Khoảng 40 tỷ đồng vẫn là một kết quả đáng ghi nhận đối với một tác phẩm có sự tham gia của nam nghệ sĩ. Vấn đề nằm ở chỗ bộ phim chưa tạo được một hiệu ứng đủ mạnh để biến màn chạm ngõ ấy thành cú bứt phá. Và có lẽ chính ở đây mới xuất hiện điều đáng buồn.

Nếu Xuân Hinh tiếp tục xuất hiện trong một dự án mới, nam nghệ sĩ hoàn toàn có thể biến Mùi Phở thành bước thử đầu tiên, thay vì để nó trở thành một dấu chấm lửng. Một vai diễn khác biệt, một đạo diễn có cách tiếp cận mới hoặc đơn giản là một nhân vật đủ sức khai thác những khía cạnh mà khán giả chưa từng nhìn thấy ở nam nghệ sĩ đều có thể tạo nên một câu chuyện khác.

Tất nhiên, quyết định có tiếp tục đóng phim hay không vẫn thuộc về Xuân Hinh. Một nghệ sĩ ở tuổi 63 có quyền lựa chọn con đường mình muốn, đặc biệt khi Xuân Hinh đã có một sự nghiệp sân khấu đủ đồ sộ.

Nhưng từ góc nhìn của khán giả, thật khó không tiếc bởi điện ảnh đã từng mở cánh cửa cho Xuân Hinh ở tuổi 63. Nam nghệ sĩ đã bước qua cánh cửa ấy, đã thử sức và đã để lại một dấu mốc riêng. Nếu hành trình chỉ dừng lại sau một bộ phim, màn chạm ngõ ấy sẽ phần nào giống một cuộc thử nghiệm chưa được viết tiếp.

Đến nay, NSƯT Xuân Hinh vẫn chưa có tín hiệu cho thấy sẽ trở lại với điện ảnh.

Xuân Hinh không thiếu một sự nghiệp thành công để phải chứng minh điều gì với điện ảnh. Nhưng chính vì nam nghệ sĩ đã có quá nhiều thành tựu trên sân khấu, khán giả lại càng tò mò về những gì Xuân Hinh có thể làm được trên màn ảnh rộng.

Một bộ phim Tết, 40 tỷ đồng và một lần thử sức ở tuổi 63 có thể chưa phải câu chuyện hoàn chỉnh. Và điều đáng tiếc nhất lúc này có lẽ không phải doanh thu của Mùi Phở, mà là việc sau dấu mốc ấy, Xuân Hinh vẫn chưa cho khán giả biết chương tiếp theo của mình trong điện ảnh sẽ là gì.

Ở tuổi 63, Xuân Hinh không cần phải vội vàng nhưng nếu vẫn còn tình yêu với màn ảnh rộng, có lẽ một lần trở lại đúng vai, đúng thời điểm sẽ đáng để chờ đợi hơn rất nhiều...