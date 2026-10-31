Buồn cho NSƯT Xuân Hinh ở tuổi 63

Từng được mệnh danh là "vua hài đất Bắc", NSƯT Xuân Hinh là một trong những nghệ sĩ sở hữu vị trí đặc biệt trong lòng khán giả Việt. Sau nhiều thập kỷ gắn bó với sân khấu, nam nghệ sĩ bất ngờ quyết định thử sức ở lĩnh vực điện ảnh khi đảm nhận vai chính trong bộ phim Mùi Phở, ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán 2026.

NSƯT Xuân Hinh có màn chạm ngõ điện ảnh chưa trọn vẹn trong Mùi Phở.

Đây được xem là bước ngoặt đáng chú ý trong sự nghiệp của Xuân Hinh. Bởi trước đó, dù đã có nhiều năm hoạt động nghệ thuật, sở hữu kinh nghiệm diễn xuất dày dặn cùng lượng khán giả yêu mến đông đảo, nam nghệ sĩ vẫn chưa có một vai chính trên màn ảnh rộng.

Sự xuất hiện của Xuân Hinh trong Mùi Phở vì thế từng mang đến nhiều kỳ vọng. Không ít người mong đợi một nghệ sĩ gạo cội, nổi tiếng với khả năng biến hóa trong diễn xuất và lối thể hiện duyên dáng, sẽ tạo nên dấu ấn đặc biệt khi lần đầu bước chân vào thị trường điện ảnh. Tuy nhiên, hành trình phòng vé của Mùi Phở lại không diễn ra như mong đợi.

Sau thời gian công chiếu, bộ phim chỉ thu về khoảng 40 tỷ đồng. Dù đây không phải con số quá thấp đối với một dự án điện ảnh Việt, thành tích này vẫn tương đối khiêm tốn nếu đặt trong bối cảnh mùa phim Tết, thời điểm nhiều tác phẩm có thể chinh phục doanh thu hàng trăm tỷ đồng.

Đặc biệt, khi đặt cạnh tên tuổi và sức ảnh hưởng của NSƯT Xuân Hinh, kết quả thương mại của Mùi Phở càng khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối. Một nghệ sĩ đã dành phần lớn cuộc đời cho nghệ thuật, lần đầu đảm nhận vai chính điện ảnh ở tuổi 63 nhưng chưa thể tạo nên cú bứt phá như kỳ vọng, rõ ràng là câu chuyện để lại nhiều suy ngẫm.

Dẫu vậy, điều khiến khán giả buồn hơn cả không hẳn nằm ở doanh thu 40 tỷ đồng. Kể từ sau Mùi Phở, đến nay, NSƯT Xuân Hinh vẫn chưa công bố thêm bất kỳ dự án điện ảnh mới nào. Điều này đồng nghĩa những người yêu mến nam nghệ sĩ vẫn phải tiếp tục chờ đợi, chưa biết khi nào mới có cơ hội nhìn thấy Xuân Hinh trở lại màn ảnh rộng.

Kể từ sau Mùi Phở, đến nay, NSƯT Xuân Hinh vẫn chưa công bố thêm bất kỳ dự án điện ảnh mới nào.

Đáng nói, Mùi Phở mới chỉ là bước khởi đầu trong hành trình điện ảnh của nam danh hài đất Bắc. Một bộ phim chưa đạt thành tích thương mại như kỳ vọng không có nghĩa nghệ sĩ không phù hợp với màn ảnh rộng, càng không thể trở thành cơ sở để đánh giá toàn bộ khả năng diễn xuất của Xuân Hinh.

Bởi điện ảnh là lĩnh vực đòi hỏi sự kết hợp của nhiều yếu tố, từ kịch bản, đạo diễn, diễn viên cho đến cách tiếp cận khán giả. Thành công của một bộ phim không phụ thuộc hoàn toàn vào sức hút của một cá nhân, dù đó là nghệ sĩ đã có vị trí vững chắc trong lòng công chúng.

Với NSƯT Xuân Hinh, những kinh nghiệm tích lũy qua hàng chục năm hoạt động nghệ thuật vẫn là lợi thế đáng kể. Khả năng thể hiện tâm lý nhân vật, sự duyên dáng trong cách thoại và đặc biệt là vốn hiểu biết về văn hóa truyền thống có thể trở thành chất liệu thú vị nếu nam nghệ sĩ tìm được một kịch bản phù hợp.

Thực tế, không phải vai diễn điện ảnh nào cũng cần đến những màn thể hiện hài hước hay yếu tố gây cười. Một nhân vật có chiều sâu, mang nhiều trải nghiệm cuộc sống, thậm chí có những góc khuất nội tâm, hoàn toàn có thể mở ra cơ hội để Xuân Hinh cho thấy một khía cạnh khác trong diễn xuất.

Đó cũng là lý do nhiều người vẫn mong đợi nam nghệ sĩ tiếp tục thử sức với điện ảnh, thay vì để Mùi Phở trở thành dấu mốc duy nhất trong hành trình màn ảnh rộng.

Ở tuổi 63, Xuân Hinh không còn là một gương mặt trẻ cần tìm kiếm cơ hội khẳng định tên tuổi. Nam nghệ sĩ đã có chỗ đứng riêng, có lượng khán giả trung thành và những thành tựu đáng ghi nhận trong sự nghiệp. Tuy nhiên, chính điều đó lại khiến việc Xuân Hinh chưa có thêm dự án điện ảnh mới trở nên đáng tiếc.

Ở tuổi 63, Xuân Hinh đã có chỗ đứng riêng, có lượng khán giả trung thành và những thành tựu đáng ghi nhận trong sự nghiệp.

Bởi với một nghệ sĩ giàu kinh nghiệm, mỗi vai diễn mới không đơn thuần là cơ hội xuất hiện trước công chúng mà còn là dịp để làm mới bản thân, thử thách khả năng và mang đến những trải nghiệm nghệ thuật khác biệt.

Tất nhiên, việc chưa công bố dự án mới không đồng nghĩa NSƯT Xuân Hinh đã quyết định chia tay điện ảnh. Nam nghệ sĩ hoàn toàn có thể đang chờ đợi một kịch bản phù hợp hoặc dành thời gian cho những hoạt động nghệ thuật khác. Song ở thời điểm hiện tại, sự im ắng sau Mùi Phở vẫn khiến hành trình chạm ngõ điện ảnh của Xuân Hinh có phần dang dở.

Có lẽ, điều buồn nhất với NSƯT Xuân Hinh ở tuổi 63 không phải là việc bộ phim đầu tiên chỉ thu về 40 tỷ đồng, mà là sau lần đầu bước lên màn ảnh rộng, khán giả vẫn chưa nhìn thấy một cơ hội tiếp theo dành cho nam nghệ sĩ.

Dù vậy, cánh cửa điện ảnh chưa hẳn đã khép lại với Xuân Hinh. Nếu một ngày không xa, nam nghệ sĩ tìm được kịch bản phù hợp và quyết định trở lại, đó chắc chắn sẽ là tin vui đối với những người đã yêu mến, đồng hành cùng "vua hài đất Bắc" suốt nhiều thập kỷ.