Buồn cho Hoa hậu Ý Nhi

Hoa hậu Ý Nhi đăng quang Miss World Vietnam 2023. Những năm qua, người đẹp 24 tuổi tập trung cho việc học tập tại Úc, đồng thời từng bước hoàn thiện bản thân và duy trì các hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp.

Mới đây, Ý Nhi chia sẻ hình ảnh đời thường tại Sydney, Úc, thu hút sự quan tâm của khán giả. Trong khung hình được đăng tải, nàng hậu xuất hiện với phong cách trẻ trung, giản dị, tận hưởng khoảng thời gian ở thành phố đã gắn bó với mình suốt 3 năm qua.

Hình ảnh đời thường của Hoa hậu Ý Nhi ở Úc trước khi trở về Việt Nam.

Đáng chú ý, đi kèm hình ảnh, Ý Nhi bày tỏ cảm xúc buồn, có phần lưu luyến khi sắp phải chia tay nơi từng lưu giữ nhiều kỷ niệm đáng nhớ. "Tận hưởng những ngày cuối cùng ở Sydney. Vừa háo hức được trở về nhà nhưng cũng buồn nhẹ vì sắp phải tạm biệt nơi này rồi", Ý Nhi chia sẻ.

Dòng trạng thái của nàng hậu nhanh chóng nhận được sự chú ý. Nhiều khán giả bày tỏ sự đồng cảm với cảm xúc của cô khi phải rời xa một nơi đã gắn bó trong khoảng thời gian dài. Sau 3 năm sinh sống, học tập và trải nghiệm tại nước ngoài, Sydney không chỉ là nơi Ý Nhi theo đuổi việc học mà còn đánh dấu một chặng đường trưởng thành của người đẹp.

Bên cạnh đó, đông đảo người hâm mộ cũng bày tỏ sự háo hức trước thông tin Ý Nhi sắp trở về Việt Nam. Một số ý kiến mong chờ những hoạt động tiếp theo của nàng hậu sau khi kết thúc hành trình du học, đồng thời kỳ vọng cô sẽ có thêm nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp trong nước.

Ý Nhi ở Úc.

Ý Nhi đăng quang Miss World Vietnam 2023. Tuy nhiên, ngay sau khi giành vương miện, người đẹp vướng phải nhiều tranh cãi liên quan đến những phát ngôn trong các buổi phỏng vấn. Một số câu trả lời của cô bị nhận xét là thiếu khéo léo, chưa phù hợp với hình ảnh của một hoa hậu. Những ồn ào liên tiếp khiến Ý Nhi trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội, thậm chí đối diện với làn sóng phản ứng từ một bộ phận khán giả.

Vài tháng sau đăng quang, Ý Nhi quyết định sang Úc du học. Đây được xem là khoảng thời gian để cô tập trung cho việc học tập, trau dồi kiến thức và hoàn thiện bản thân sau những ồn ào trước đó. Dù sinh sống ở nước ngoài, nàng hậu vẫn duy trì kết nối với khán giả thông qua các hoạt động cập nhật cuộc sống, chia sẻ hình ảnh cá nhân và những dấu mốc đáng nhớ.

Năm 2025, Ý Nhi tham gia Miss World lần thứ 72. Tại đấu trường nhan sắc quốc tế, người đẹp có cơ hội thể hiện bản thân qua nhiều phần thi, hoạt động bên lề và dự án cộng đồng. Kết quả, cô lọt Top 40 chung cuộc. Dù chưa thể tiến sâu hơn, thành tích này vẫn đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình hoạt động sắc đẹp của người đẹp sinh năm 2002.

Sau cuộc thi, Ý Nhi tiếp tục duy trì hình ảnh tích cực, xuất hiện trong một số sự kiện và nhận được sự quan tâm của công chúng. So với thời điểm mới đăng quang, nàng hậu được nhận xét có sự trưởng thành hơn trong cách giao tiếp, ứng xử cũng như phong thái trước công chúng. Những thay đổi qua từng giai đoạn giúp cô dần cải thiện hình ảnh và nhận được sự đón nhận từ nhiều khán giả.

Nhiều khán giả trông chờ chặng đường phía trước của Ý Nhi khi cô kết thúc 3 năm du học ở Úc.

Việc sắp kết thúc 3 năm du học cũng mở ra một chặng đường mới trong cuộc sống của Ý Nhi. Khán giả đang chờ đợi những hoạt động tiếp theo của nàng hậu khi trở về Việt Nam, sau quãng thời gian vừa học tập, vừa tích lũy trải nghiệm và trưởng thành tại nước ngoài.