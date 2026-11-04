Buồn cho HLV Park Hang Seo

Từ một nhà cầm quân được chào đón nhờ danh tiếng từng tạo dựng tại Việt Nam, ông liên tục xuất hiện trong những câu chuyện gây tranh cãi, từ phản ứng trọng tài, phát ngôn thiếu kiềm chế đến vụ việc bị CĐV xúc phạm sau trận hòa Pattaya United 2-2.

Điều đáng chú ý là những sự việc này đang tạo ra tác động không nhỏ đến hình ảnh của ông Park. Thành công trong quá khứ giúp nhà cầm quân người Hàn Quốc có được sự kính trọng tại bóng đá Đông Nam Á, nhưng danh tiếng ấy không đồng nghĩa ông được bảo đảm thành công ở mọi môi trường.

Khi đến Kanchanaburi Power, ông Park nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông Thái Lan. Những kinh nghiệm từng giúp bóng đá Việt Nam đạt được nhiều thành tựu được kỳ vọng sẽ tạo ra sự thay đổi cho đội bóng. Phương pháp huấn luyện chú trọng kỷ luật, thể lực và tính tổ chức cũng được xem là điểm khác biệt.

Mọi thứ tại Thái Lan đang trở thành quãng thời gian nhiều sóng gió với HLV Park Hang Seo. Liệu ông có phải chia tay sớm? Ảnh: Kanchanaburi Power

Tuy nhiên, thay vì được nhắc đến bởi những dấu ấn chuyên môn, HLV Park Hang Seo lại liên tục trở thành tâm điểm vì các phản ứng bên ngoài sân cỏ. Những tranh cãi với trọng tài và tuyên bố sẽ công khai các vấn đề của bóng đá Thái Lan nếu nghỉ việc khiến hình ảnh của ông trở nên phức tạp hơn.

Đây là vấn đề đáng quan tâm đối với một HLV từng xây dựng được thương hiệu cá nhân rất mạnh. Ông Park nổi tiếng với sự quyết liệt, giàu cảm xúc và khả năng truyền động lực cho cầu thủ. Nhưng khi những phản ứng nóng nảy xuất hiện quá thường xuyên, phẩm chất quyết liệt ấy có thể bị nhìn nhận theo hướng tiêu cực. Một nhà cầm quân cần thể hiện cá tính, nhưng cũng phải biết kiểm soát cảm xúc để bảo vệ uy tín của chính mình.

Vụ việc bị CĐV Thái Lan công kích, hành vi mang món kim chi ra chế giễu ông Park không đơn thuần là sự phản ứng từ khán đài. Đó là hành vi thiếu tôn trọng, cần được xử lý nghiêm túc.

Tuy nhiên, cách ông Park phản ứng trước những hành vi này cũng có thể tiếp tục ảnh hưởng đến hình ảnh của bản thân. Nếu không kiểm soát được cảm xúc, ông có nguy cơ bị truyền thông và dư luận tập trung vào những hành động nóng nảy.

Ở góc độ chuyên môn, tình hình của Kanchanaburi Power cũng chưa đáp ứng kỳ vọng. Họ có 14 điểm, đứng thứ sáu và kém đội đầu bảng bảy điểm. Khoảng cách này chưa phải không thể san lấp, nhưng rõ ràng ông Park vẫn cần chứng minh năng lực bằng những kết quả cụ thể.

Thành công tại Việt Nam từng giúp ông Park có được vị thế đặc biệt trong bóng đá khu vực. Nhưng ở Thái Lan, ông phải đối diện với một môi trường hoàn toàn khác, nơi danh tiếng trong quá khứ không thể thay thế thành tích hiện tại. Người hâm mộ có thể tôn trọng những gì ông từng làm được, nhưng họ vẫn cần nhìn thấy hiệu quả từ công việc mà ông đang đảm nhiệm.

Nếu những tranh cãi tiếp tục kéo dài trong khi thành tích không cải thiện, uy tín nghề nghiệp của ông Park chắc chắn sẽ chịu thêm sức ép. Đặc biệt, những cơ hội làm việc tiếp theo cũng có thể bị ảnh hưởng bởi cách truyền thông và dư luận nhìn nhận giai đoạn tại Kanchanaburi Power. Một chuyến đi không thành công chưa thể xóa bỏ những thành tựu trong quá khứ, nhưng cách ông khép lại hành trình này sẽ quyết định phần nào hình ảnh của ông trong giai đoạn cuối sự nghiệp huấn luyện.

HLV Park Hang Seo vẫn có cơ hội thay đổi tình hình. Điều ông cần lúc này không chỉ là sự bảo vệ trước những hành vi thiếu fair-play, mà còn là khả năng kiểm soát cảm xúc, hạn chế tranh cãi không cần thiết và đưa Kanchanaburi Power trở lại quỹ đạo chiến thắng. Bởi với một nhà cầm quân từng có vị thế lớn như ông, điều quan trọng nhất vẫn là để chuyên môn và thành tích lên tiếng.