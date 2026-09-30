Buồn cho cái kết không trọn vẹn của HLV Park Hang Seo tại Thái Lan

Sự xuất hiện của HLV Park Hang Seo tại Kanchanaburi Power FC từng tạo ra nhiều sự chú ý. Sau những dấu ấn đặc biệt cùng tuyển Việt Nam, nhà cầm quân người Hàn Quốc mang theo kinh nghiệm và một lượng lớn kỳ vọng khi bước sang môi trường bóng đá Thái Lan.

Theo truyền thông Thái Lan, Kanchanaburi Power FC vẫn đang trong quá trình thích nghi với triết lý của HLV Park Hang Seo. Đội bóng chưa tạo ra được sự ổn định cần thiết sau những vòng đấu đầu tiên của mùa giải.

Thai League 2 đã tạm dừng lại ở dịp FIFA Days, và HLV Park Hang Seo đang đối mặt với thử thách lớn trong lần đầu làm việc tại bóng đá Thái Lan.

Sau 4 trận tại giải hạng Hai Thái Lan, Kanchanaburi Power FC chưa thua nhưng mới có 1 chiến thắng và 3 trận hòa, giành 6 điểm và đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng. Thành tích này cho thấy đội bóng của HLV Park Hang Seo có sự chắc chắn nhất định, nhưng khả năng chuyển hóa thế trận thành những chiến thắng vẫn là vấn đề cần cải thiện.

Đáng chú ý hơn, Kanchanaburi Power FC vừa phải dừng bước ở vòng loại Cúp FA Thái Lan sau khi thất bại trước Phetchabun FC trên loạt sút luân lưu. Phetchabun là đội bóng đang thi đấu tại Thai League Semi-Pro, thấp hơn Kanchanaburi Power FC trên hệ thống giải đấu chuyên nghiệp.

Thất bại này chắc chắn không phải kết quả mà HLV Park Hang Seo mong muốn. Nó cũng đặt ra thêm những câu hỏi về khả năng giúp đội bóng tạo ra sự khác biệt của nhà cầm quân từng có nhiều năm làm việc ở cấp độ đội tuyển.

Điểm tích cực là Kanchanaburi Power FC vẫn chưa phải nhận thất bại nào sau 4 vòng đấu tại giải hạng Hai. HLV Park Hang Seo vì thế còn rất nhiều thời gian để điều chỉnh đội hình, xây dựng lối chơi và tìm ra công thức phù hợp với các cầu thủ hiện có.

Khoảng thời gian giải đấu tạm nghỉ cũng trở nên quan trọng với ông. Đây là lúc HLV Park Hang Seo có thêm thời gian làm việc với đội bóng, củng cố nền tảng thể lực, điều chỉnh chiến thuật và truyền tải rõ hơn triết lý bóng đá của mình.

Bóng đá Thái Lan cũng là môi trường mới đối với HLV Park Hang Seo. Những thành công trong quá khứ tại Việt Nam không thể tự động chuyển thành thành tích ở một CLB mới. Ông cần thời gian để hiểu cầu thủ, giải đấu và những đặc thù của bóng đá Thái Lan.

Chính vì vậy, giai đoạn sắp tới sẽ là bài kiểm chứng đáng chú ý đối với HLV Park Hang Seo. Người hâm mộ Kanchanaburi Power FC đang chờ xem nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể biến kinh nghiệm từng giúp ông tạo dấu ấn ở Việt Nam thành một tập thể đủ sức cạnh tranh tại Thai League 2 hay không.

Bốn trận đầu tiên chưa thể nói lên toàn bộ câu chuyện. Nhưng với chỉ một chiến thắng và ba trận hòa, HLV Park Hang Seo rõ ràng còn rất nhiều việc phải làm để Kanchanaburi Power FC tiến gần hơn đến những mục tiêu mà đội bóng đặt ra.