Buồn cho cái kết của NSƯT Xuân Hinh ở tuổi 63

Nhắc đến NSƯT Xuân Hinh, khán giả nhiều thế hệ thường nhớ ngay đến hình ảnh một nghệ sĩ tài hoa, sở hữu lối diễn xuất duyên dáng cùng khả năng biến hóa trong nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống. Với hàng chục năm hoạt động nghệ thuật, nam danh hài đất Bắc đã xây dựng được vị trí riêng trong lòng công chúng, trở thành một trong những gương mặt quen thuộc mỗi dịp Tết đến, xuân về.

NSƯT Xuân Hinh là cái tên quen thuộc với khán giả nhiều thế hệ.

Thế nhưng, phải đến năm 63 tuổi, NSƯT Xuân Hinh mới quyết định thử sức với điện ảnh thông qua vai chính trong bộ phim Mùi Phở, ra mắt dịp Tết Nguyên đán 2026. Đây được xem là bước ngoặt đáng chú ý trong sự nghiệp của nam nghệ sĩ bởi sau nhiều thập kỷ gắn bó với sân khấu, Xuân Hinh cuối cùng cũng có cơ hội xuất hiện trên màn ảnh rộng với một vai diễn quan trọng.

Sự góp mặt của NSƯT Xuân Hinh từng tạo nên nhiều kỳ vọng. Không chỉ bởi tên tuổi và kinh nghiệm diễn xuất, nam nghệ sĩ còn sở hữu lượng khán giả yêu mến đông đảo, đặc biệt ở khu vực phía Bắc. Chính vì thế, nhiều người từng mong đợi Mùi Phở sẽ trở thành một trong những bất ngờ thú vị tại phòng vé mùa Tết 2026. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng lại không thực sự như mong đợi.

Sau hành trình công chiếu, Mùi Phở chỉ thu về khoảng 40 tỷ đồng. Đây không phải con số quá thấp đối với một dự án điện ảnh Việt, nhưng nếu đặt trong bối cảnh thị trường phim Tết vốn có sức cạnh tranh lớn và thường chứng kiến những tác phẩm đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng, thành tích này rõ ràng chưa tạo được cú bứt phá đáng kể.

Mùi Phở với sự tham gia đóng chính của NSƯT Xuân Hinh chỉ thu về 40 tỷ đồng ở rạp Việt.

Đặc biệt, khi đặt cạnh tên tuổi và sức ảnh hưởng của NSƯT Xuân Hinh, doanh thu 40 tỷ đồng càng khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối. Bởi lẽ, một nghệ sĩ đã dành gần cả cuộc đời cho nghệ thuật, lần đầu bước lên màn ảnh rộng ở tuổi 63 hẳn sẽ mang theo không ít kỳ vọng về một dấu ấn thật đặc biệt.

Điều đáng nói, thành tích phòng vé của Mùi Phở không đồng nghĩa với việc tài năng hay sức hút của Xuân Hinh bị phủ nhận. Điện ảnh và sân khấu vốn là hai môi trường nghệ thuật có những đặc thù khác nhau. Một nghệ sĩ thành công trên sân khấu chưa chắc có thể ngay lập tức tạo nên hiện tượng phòng vé, nhất là khi doanh thu một bộ phim còn phụ thuộc vào kịch bản, cách kể chuyện, chiến lược phát hành và thị hiếu khán giả.

Ở góc độ này, 40 tỷ đồng là kết quả của cả một dự án, không thể trở thành thước đo duy nhất để đánh giá năng lực của nam danh hài đất Bắc. Dẫu vậy, điều khiến hành trình điện ảnh của Xuân Hinh ở tuổi 63 trở nên có phần dang dở chính là việc Mùi Phở chưa thể tạo nên bước đệm đủ mạnh như kỳ vọng. Sau dự án này, nam nghệ sĩ cũng chưa công bố thêm kế hoạch điện ảnh mới, khiến khán giả chưa biết liệu có tiếp tục được chứng kiến Xuân Hinh trên màn ảnh rộng hay không.

Nếu Mùi Phở thực sự là lần thử sức duy nhất của Xuân Hinh với điện ảnh, đó có lẽ sẽ là một điều đáng tiếc. Bởi với kinh nghiệm biểu diễn, khả năng làm chủ cảm xúc và vốn sống tích lũy qua nhiều thập kỷ, nam nghệ sĩ vẫn còn những chất liệu đáng quý để mang đến cho khán giả những vai diễn khác biệt.

Nếu Mùi Phở thực sự là lần thử sức duy nhất của Xuân Hinh với điện ảnh, đó có lẽ sẽ là một điều đáng tiếc.

Ở tuổi 63, việc Xuân Hinh lựa chọn bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức với một lĩnh vực mới đã là quyết định đáng ghi nhận. Không phải nghệ sĩ nào sau nhiều năm thành danh cũng sẵn sàng bắt đầu một hành trình khác, đặc biệt khi phía trước là những áp lực về doanh thu và sự đón nhận của công chúng.

Sau cùng, cái kết chưa trọn vẹn của NSƯT Xuân Hinh với Mùi Phở không nằm ở việc bộ phim chỉ thu về 40 tỷ đồng, mà ở khoảng cách giữa những kỳ vọng ban đầu và thành tích thực tế. Có thể Xuân Hinh chưa có được một màn chào sân điện ảnh bùng nổ ở tuổi 63. Nhưng điều khiến khán giả tiếc nuối hơn cả là hành trình ấy có nguy cơ dừng lại khi nam nghệ sĩ mới chỉ vừa bắt đầu.