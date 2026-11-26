Năm 2026 đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình hoạt động nghệ thuật của NSND Hồng Vân. Ở tuổi 60, nữ nghệ sĩ vẫn miệt mài với công việc, duy trì sự hiện diện trên sân khấu lẫn màn ảnh rộng. Đặc biệt, sự góp mặt trong phim điện ảnh Lên Hương của đạo diễn Khương Ngọc đã giúp Hồng Vân có thêm một dấu ấn đáng kể tại phòng vé Việt.

NSND Hồng Vân ghi dấu ấn trên màn ảnh rộng với vai diễn trong Lên Hương.

Từng có thời điểm được kỳ vọng sẽ gia nhập danh sách những bộ phim Việt đạt doanh thu trăm tỷ trong năm 2026, song Lên Hương cuối cùng chỉ dừng lại ở con số hơn 95 tỷ đồng. Khoảng cách chưa đầy 5 tỷ đồng khiến hành trình điện ảnh của NSND Hồng Vân ở tuổi 60 khép lại với một chút dang dở.

Nhìn lại chặng đường phòng vé của Lên Hương, bộ phim từng có tốc độ tăng trưởng doanh thu khá tích cực. Từ những ngày đầu công chiếu, tác phẩm lần lượt vượt qua các cột mốc 70 tỷ đồng, 80 tỷ đồng rồi 90 tỷ đồng. Khi doanh thu tiến sát 100 tỷ đồng, nhiều khán giả đã kỳ vọng một cái kết trọn vẹn hơn dành cho Hồng Vân cùng ê-kíp.

Tuy nhiên, sau hơn một tháng hiện diện tại các cụm rạp, sức bán vé của Lên Hương giảm đáng kể. Số suất chiếu ngày càng thu hẹp, khiến bộ phim không thể tạo nên cú bứt phá ở chặng cuối. Cột mốc 100 tỷ đồng tưởng chừng nằm trong tầm tay cuối cùng lại trở thành điều còn dang dở.

Sở dĩ kết quả này khiến nhiều người tiếc nuối cho NSND Hồng Vân là bởi hành trình điện ảnh của nữ nghệ sĩ những năm gần đây không phải lúc nào cũng thuận lợi. Trước Lên Hương, Hồng Vân từng góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh nhưng chưa tạo được sức bật lớn về mặt thương mại. Trong đó, Chốt Đơn! thu về hơn 5 tỷ đồng, Cưới Vợ Cho Cha đạt khoảng 9 tỷ đồng, còn Nhà Mình Đi Thôi ghi nhận doanh thu hơn 14 tỷ đồng. Tổng doanh thu của cả ba tác phẩm chỉ đạt hơn 28 tỷ đồng.

NSND Hồng Vân từng có hành trình điện ảnh đáng tiếc trước khi có được hào quang sau Lên Hương.

Vì thế, sự xuất hiện của Lên Hương với thành tích hơn 95 tỷ đồng được xem là bước chuyển mình đáng kể của NSND Hồng Vân tại phòng vé. Chỉ riêng bộ phim này đã mang về doanh thu cao gấp hơn ba lần tổng thành tích của ba dự án kể trên.

Sau những lần chưa gặp nhiều thuận lợi về mặt thương mại, Hồng Vân cuối cùng cũng có thêm một tác phẩm tạo được sức hút đáng kể với khán giả màn ảnh rộng. Nếu Lên Hương cán mốc 100 tỷ đồng, niềm vui ấy có lẽ sẽ càng trọn vẹn, đặc biệt khi nữ nghệ sĩ vừa bước sang tuổi 60.

Ở độ tuổi mà nhiều nghệ sĩ đã lựa chọn giảm bớt khối lượng công việc, NSND Hồng Vân vẫn duy trì tinh thần lao động nghệ thuật bền bỉ. Nữ nghệ sĩ không chỉ dành tâm huyết cho sân khấu kịch, đào tạo thế hệ diễn viên trẻ mà còn liên tục thử sức với những vai diễn điện ảnh khác nhau.

Hồng Vân không thiếu những thành tựu để khẳng định vị trí trong làng nghệ thuật Việt Nam. Thế nhưng, việc vẫn kiên trì tìm kiếm những dấu ấn mới trên màn ảnh rộng sau hàng chục năm làm nghề là điều đáng trân trọng.

Sau hàng chục năm cống hiến, NSND Hồng Vân vẫn duy trì tinh thần lao động nghệ thuật bền bỉ.

Dẫu vậy, sẽ thiếu công bằng nếu chỉ vì gần 5 tỷ đồng còn thiếu mà xem hành trình của Lên Hương là một thất bại. Doanh thu hơn 95 tỷ đồng vẫn là thành tích đáng ghi nhận. Hơn hết, giá trị của một vai diễn hay những đóng góp của người nghệ sĩ không thể được quyết định chỉ bằng một cột mốc phòng vé.

Điều đáng buồn ở đây không phải NSND Hồng Vân chưa thành công, mà là thành công ấy đã đến rất gần một dấu mốc đẹp nhưng cuối cùng vẫn thiếu một chút may mắn để trở nên trọn vẹn.

Ở tuổi 60, Hồng Vân có thể đã lỡ hẹn với cột mốc 100 tỷ đồng cùng Lên Hương, nhưng hành trình điện ảnh của nữ nghệ sĩ vẫn còn nhiều cơ hội phía trước. Và có lẽ, điều khán giả mong đợi nhất lúc này không chỉ là gần 5 tỷ đồng còn thiếu của Lên Hương, mà là một ngày không xa, NSND Hồng Vân sẽ trở lại với một vai diễn đủ sức tạo nên dấu ấn lớn hơn tại phòng vé Việt.

Nhiều khán giả kỳ vọng NSND Hồng Vân sẽ có hành trình điện ảnh nhiều dấu ấn trong thời gian sắp tới.