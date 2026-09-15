Buôn bán lấn vỉa hè, xe dừng dưới lòng đường trên phố Lê Văn Hiến, Hà Nội

Buôn bán lấn chiếm vỉa hè, phương tiện dừng đỗ dưới lòng đường khiến trật tự đô thị trên phố Lê Văn Hiến bị ảnh hưởng.

Chiều 15/9, ghi nhận của PV Báo Sức khỏe & Đời sống trên tuyến phố Lê Văn Hiến, thuộc phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội, cho thấy tình trạng sử dụng vỉa hè để kinh doanh, buôn bán vẫn diễn ra tại một số vị trí.

Theo phản ánh của người dân, hoạt động này thường xuất hiện vào các buổi chiều trong tuần. Một số người bán hàng bố trí hàng hóa ngay trên vỉa hè, tận dụng phần không gian vốn dành cho người đi bộ để phục vụ việc kinh doanh.

Cùng với hoạt động buôn bán, người đến mua hàng thường dừng phương tiện ngay dưới lòng đường hoặc sát khu vực có hàng hóa. Các phương tiện không được tập trung, sắp xếp tại một vị trí cố định mà dừng rải rác dọc tuyến phố để mua hàng.

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, buôn bán trên phố Lê Văn Hiến, Đông Ngạc, Hà Nội diễn ra thường xuyên, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến trật tự đô thị. (Ảnh Thành Long)

Ghi nhận chiều 15/9 cho thấy, vào thời điểm có đông người mua bán, vỉa hè tại một số đoạn bị thu hẹp bởi hàng hóa, trong khi dưới lòng đường xuất hiện các phương tiện dừng, đỗ phục vụ việc giao dịch, trao đổi. Trực trạng này khiến không gian dành cho người đi bộ bị ảnh hưởng, đồng thời làm giảm sự thông thoáng của tuyến đường vốn có diện tích không quá lớn.

Việc người bán sử dụng vỉa hè để kinh doanh, còn người mua dừng phương tiện dưới lòng đường để giao dịch cũng tạo ra sự xáo trộn trong tổ chức giao thông tại khu vực. Các phương tiện lưu thông qua đây phải di chuyển giữa những vị trí có người, xe dừng đỗ và hoạt động mua bán, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Hoạt động mua bán trên phố Lê Văn Hiến kéo theo tình trạng người dân dừng, đỗ phương tiện dưới lòng đường để mua hàng, gây cản trở giao thông. (Ảnh Thành Long)

Trước đó, theo Kế hoạch số 332 của UBND thành phố Hà Nội về giải quyết các “điểm nghẽn” trật tự đô thị, thành phố đặt mục tiêu xây dựng 100% xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, tạo chuyển biến rõ nét về diện mạo đô thị, hướng tới một Thủ đô “sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn”.

Kế hoạch cũng yêu cầu tập trung xử lý các khu vực phức tạp, tồn tại vi phạm trật tự đô thị kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân; triển khai theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ địa bàn”, duy trì liên tục, không để hình thành “điểm dừng”, “điểm nghẽn” trong công tác quản lý.

Đáng chú ý, trong nhóm tiêu chí về trật tự đô thị, Kế hoạch số 332 yêu cầu không tồn tại các điểm “chợ cóc”, “chợ tạm” trái quy định và các trường hợp lấn chiếm lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán. Việc sử dụng lòng đường, hè phố vào mục đích khác ngoài giao thông phải được cấp phép theo đúng quy định.

Kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu phương tiện trên hè phố phải được sắp xếp gọn gàng, đúng quy định, bảo đảm phần hè phố dành cho người đi bộ; phương tiện dừng, đỗ, đón, trả khách phải được bố trí tại các khu vực, vị trí phù hợp, không gây cản trở, ùn tắc giao thông.

Tình trạng buôn bán trên vỉa hè, phương tiện dừng dưới lòng đường tại phố Lê Văn Hiến có thời điểm khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng, xảy ra ùn ứ. (Ảnh Thành Long)

Trước những yêu cầu trên, tình trạng kinh doanh trên vỉa hè, phương tiện dừng, đỗ thiếu trật tự được ghi nhận trên phố Lê Văn Hiến cho thấy khu vực này vẫn còn những vấn đề cần được cơ quan chức năng kiểm tra, chấn chỉnh, đặc biệt trong việc ngăn ngừa tái diễn tình trạng lấn chiếm không gian công cộng để kinh doanh, buôn bán.

Việc xử lý cần được thực hiện đồng thời với tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định, bảo đảm hoạt động kinh doanh hợp pháp không bị ảnh hưởng, nhưng phải giữ được không gian dành cho người đi bộ, bảo đảm giao thông và trật tự, mỹ quan đô thị.