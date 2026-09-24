Buổi sáng nên ăn trái cây trước hay sau bữa chính?

Trái cây là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất, chất xơ và nhiều hợp chất có lợi cho cơ thể. Tuy nhiên, không ít người vẫn băn khoăn về thời điểm ăn trái cây, đặc biệt là nên dùng trước hay sau bữa sáng.

Không nhất thiết phải ăn trái cây trước bữa chính

Theo quan niệm phổ biến, ăn trái cây trước bữa chính có thể giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn. Tuy nhiên, với người khỏe mạnh, hiện chưa có cơ sở cho thấy phải ăn trái cây vào một thời điểm cố định mới nhận được lợi ích từ loại thực phẩm này.

Trái cây hoàn toàn có thể được ăn trước hoặc sau bữa sáng, tùy khẩu vị, thói quen và tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Nếu ăn trái cây trước bữa chính, chất xơ và lượng nước trong trái cây có thể giúp tạo cảm giác no, từ đó khiến một số người ăn ít hơn trong bữa tiếp theo. Điều này có thể phù hợp với những người muốn kiểm soát tổng lượng thức ăn trong ngày.

Tuy nhiên, nếu chỉ ăn một phần trái cây vào buổi sáng mà bỏ qua bữa chính, cơ thể có thể không được cung cấp đủ protein, chất béo và các dưỡng chất cần thiết cho một bữa ăn cân đối.

Ăn trái cây sau bữa sáng cũng không gây “lên men” trong dạ dày

Một số người cho rằng ăn trái cây ngay sau bữa chính khiến trái cây bị “ứ lại”, lên men trong dạ dày và gây đầy bụng. Đây là quan niệm chưa chính xác.

Dạ dày có khả năng tiêu hóa thức ăn theo nhiều giai đoạn, sau đó đưa thức ăn xuống ruột non để tiếp tục tiêu hóa và hấp thu. Vì vậy, trái cây ăn sau bữa sáng không đơn giản là bị giữ lại trong dạ dày để lên men như nhiều lời truyền miệng.

Tuy nhiên, một số người có hệ tiêu hóa nhạy cảm có thể cảm thấy đầy bụng, khó chịu khi ăn một lượng lớn trái cây ngay sau bữa ăn. Trong trường hợp này, có thể chuyển trái cây sang một thời điểm khác trong ngày hoặc ăn với lượng vừa phải.

Ăn trái cây vào buổi sáng thế nào cho hợp lý?

Thay vì quá chú trọng vào việc ăn trước hay sau bữa chính, điều quan trọng hơn là lựa chọn trái cây phù hợp và duy trì chế độ ăn cân bằng.

Nếu muốn ăn trái cây trước bữa sáng, có thể dùng một khẩu phần vừa phải, sau đó ăn thêm các thực phẩm giàu protein và chất xơ như trứng, sữa chua không đường, các loại hạt hoặc ngũ cốc nguyên hạt.

Nếu thích ăn sau bữa sáng, có thể dùng trái cây như một phần của bữa ăn hoặc ăn sau đó một khoảng thời gian tùy nhu cầu. Không nhất thiết phải chờ một khoảng thời gian cố định để trái cây mới được tiêu hóa tốt.

Những loại trái cây nguyên miếng thường là lựa chọn phù hợp hơn nước ép, bởi quá trình ăn nguyên quả cung cấp chất xơ và thường tạo cảm giác no tốt hơn. Nước ép cũng có thể chứa lượng đường tự nhiên khá cao nhưng lại ít chất xơ hơn so với trái cây nguyên quả.

Ngoài ra, nên đa dạng các loại trái cây thay vì chỉ ăn một loại trong thời gian dài. Khẩu phần cũng cần phù hợp với tổng chế độ ăn và nhu cầu năng lượng của mỗi người.

Ai nên chú ý khi ăn trái cây vào buổi sáng?

Người mắc bệnh tiểu đường hoặc cần kiểm soát đường huyết nên quan tâm đến loại trái cây, khẩu phần và tổng lượng carbohydrate trong bữa ăn, thay vì chỉ chú ý đến việc ăn trước hay sau bữa chính.

Những người thường xuyên bị đầy bụng, trào ngược hoặc có hệ tiêu hóa nhạy cảm cũng nên theo dõi phản ứng của cơ thể. Nếu một loại trái cây hoặc cách ăn cụ thể khiến triệu chứng khó chịu xuất hiện thường xuyên, nên điều chỉnh khẩu phần và thời điểm sử dụng.

Nhìn chung, không có quy định bắt buộc phải ăn trái cây trước hay sau bữa sáng. Với đa số người khỏe mạnh, điều quan trọng hơn là ăn trái cây nguyên quả với lượng phù hợp, kết hợp cùng một bữa sáng cân đối và đa dạng thực phẩm.