Buổi sáng đặc biệt của vị giáo sư vừa đoạt Nobel Y sinh

Các con của chủ nhân Nobel Y sinh vỡ òa khi nghe tin cha đoạt giải Karl Deisseroth nhận tin đoạt Nobel Y sinh 2026 vào sáng thứ Hai, báo tin cho các con và đón nhận những phản ứng đầy phấn khích. Sau đó, ông vẫn làm sandwich và đưa chúng đến trường như mọi ngày.

Sáng thứ Hai của Karl Deisseroth bắt đầu như mọi ngày với việc chuẩn bị cho các con đến trường, nhưng nhanh chóng trở nên đặc biệt khi giáo sư Đại học Stanford nhận cuộc gọi báo tin ông đoạt Nobel Y sinh 2026.

Một video do Stanford chia sẻ ghi lại phản ứng đầy phấn khích của gia đình khi Deisseroth đánh thức các con gái và nói rằng ông vừa nhận giải Nobel. Hai cô bé hét lên vì vui sướng rồi ôm chầm lấy cha.

Sau đó, ông báo tin cho cậu con trai 16 tuổi Hudson.

“Bố vừa nhận được một cuộc điện thoại sáng nay nói rằng bố đã đoạt giải Nobel”, Deisseroth nói. Hudson sững người trong giây lát trước khi ôm cha, đập tay ăn mừng và chia sẻ niềm vui cùng gia đình.

Con trai cả của ông, Alexander, 18 tuổi, khi đó đã có mặt tại Đại học Stanford. Nhận được tin nhắn từ mẹ, Alexander gọi về nhà và lập tức hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cậu sau đó đạp xe về để ở bên gia đình, theo India Today.

Deisseroth được trao Nobel nhờ những đóng góp tiên phong cho quang di truyền học (optogenetics), kỹ thuật cho phép các nhà khoa học điều khiển từng tế bào thần kinh bằng ánh sáng. Ông chia sẻ giải thưởng với hai nhà khoa học Đức Peter Hegemann và Georg Nagel, những người có các phát hiện về protein nhạy sáng trong tảo đã đặt nền móng cho công nghệ này.

Quang di truyền học đã làm thay đổi lĩnh vực thần kinh học khi cho phép các nhà nghiên cứu bật hoặc tắt những neuron cụ thể, qua đó tìm hiểu cách từng mạch thần kinh trong não chi phối hành vi, cảm xúc và bệnh tật. Kỹ thuật này đã được sử dụng để nghiên cứu nhiều bệnh lý, trong đó có Parkinson và trầm cảm, đồng thời đang được tiếp tục nghiên cứu cho các ứng dụng y học tiềm năng.

Công trình nghiên cứu của Karl Deisseroth cùng 2 nhà khoa học Peter Hegemann và Georg Nagel đã được giải Nobel Y sinh 2026. Ảnh: Nobel Prize.

Nhưng ngay cả trong buổi sáng mà cả thế giới hướng sự chú ý đến thành tựu Nobel của mình, Deisseroth vẫn là một người cha trước tiên.

Ông vẫn phải chuẩn bị đồ ăn trưa cho các con trước giờ đi học.

Theo Stanford, sáng hôm đó Deisseroth vẫn làm sandwich cho các con, một công việc hết sức bình thường giữa một ngày đặc biệt. Khi được hỏi sẽ ăn mừng giải Nobel như thế nào, ông cũng đưa ra câu trả lời giản dị không kém: “Quay lại làm việc. Chúng ta vẫn còn rất nhiều điều phải khám phá và rất nhiều người cần được giúp đỡ”.