Bưởi Quế Phước mở rộng kết nối thị trường

Vườn bưởi da xanh của gia đình ông Trương Nhược (thôn Bình Yên, xã Quế Phước). Ảnh: MINH THÔNG

Hướng đi này góp phần ổn định đầu ra, nâng cao giá trị nông sản, mở ra cơ hội phát triển du lịch trải nghiệm gắn với vườn cây và ẩm thực địa phương.

Mở hướng tiêu thụ

Vườn bưởi rộng hơn 1,5ha của gia đình ông Trương Nhược ở thôn Bình Yên có hơn 320 gốc bưởi da xanh và bưởi trụ Đại Bình đang cho thu hoạch. Nhờ lợi thế đất phù sa ven sông Thu Bồn cùng kinh nghiệm chăm sóc nhiều năm, vườn bưởi cho trái có vị ngọt thanh, múi dày, mọng nước.

Ông Nhược cho biết, vụ bưởi năm nay thời tiết thuận lợi nên sản lượng đạt khoảng 10 tấn với gần 7.000 quả, giá bán tại vườn dao động từ 25.000 - 30.000 đồng/kg, gia đình thu về hơn 200 triệu đồng/vụ.

Theo ông Nhược, trước đây, đầu ra chủ yếu phụ thuộc vào thương lái thu mua tại vườn nên giá cả thường thiếu ổn định. Vài năm trở lại đây, gia đình chuyển sang bán hàng trực tuyến, giao sản phẩm đến người tiêu dùng ở Quế Sơn, Hội An, Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh. Cách làm này giúp bưởi tiếp cận thêm nhiều khách hàng, giá bán cũng được cải thiện.

“Bán hàng trực tuyến thuận lợi hơn trước, nhưng chúng tôi vẫn mong có thêm những kênh tiêu thụ ổn định, lâu dài. Nếu kết nối được với các nhà hàng, khách sạn thì người trồng bưởi sẽ yên tâm đầu tư, chăm sóc vườn cây và phát triển sản xuất”, ông Nhược chia sẻ.

Bà Trương Lan Hương (Furama Resort Đà Nẵng) trải nghiệm sản phẩm bưởi Quế Phước. Ảnh: MINH THÔNG

Toàn xã Quế Phước hiện có khoảng 15ha cây ăn quả các loại, trong đó diện tích bưởi da xanh và bưởi trụ Đại Bình chiếm khoảng 8ha, tập trung chủ yếu ở vùng đất bãi bồi ven sông Thu Bồn.

Từ lợi thế về chất lượng sản phẩm, xã Quế Phước đang hướng đến quảng bá, xúc tiến thương mại và tìm kiếm cơ hội đưa bưởi vào hệ thống nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Thanh Anh, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Quế Phước cho biết, địa phương kỳ vọng thông qua các hoạt động quảng bá, sản phẩm bưởi sẽ được nhiều doanh nghiệp du lịch biết đến, từng bước hình thành đầu ra ổn định hơn cho người trồng.

“Chúng tôi mong muốn đưa bưởi Quế Phước tiếp cận sâu hơn với chuỗi nhà hàng, khách sạn và các đơn vị kinh doanh du lịch tại Đà Nẵng. Khi sản phẩm được quảng bá rộng rãi, không chỉ tạo thêm cơ hội tiêu thụ nông sản mà còn góp phần giới thiệu hình ảnh quê hương. Đây cũng là tiền đề để địa phương kết nối các điểm đến tiềm năng, phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm gắn với vườn bưởi và văn hóa ẩm thực ven sông Thu Bồn”, ông Anh nói.

Mở rộng thị trường

Một tín hiệu tích cực cho hướng đi này là sản phẩm bưởi trụ Đại Bình và bưởi da xanh Quế Phước vừa được giới thiệu tại chương trình quảng bá, giao lưu du lịch và Cuộc thi Đầu bếp chuyên nghiệp thành phố Đà Nẵng tổ chức tại Furama Resort Đà Nẵng. Tại đây, sản phẩm địa phương có dịp tiếp cận với các chuyên gia ẩm thực, đại diện khách sạn, khu nghỉ dưỡng và doanh nghiệp du lịch.

Bưởi Quế Phước thu hút các doanh nghiệp du lịch tại Furama Resort Đà Nẵng. Ảnh: MINH THÔNG

Sau khi trải nghiệm sản phẩm, bà Trương Lan Hương, Giám đốc Cung hội nghị Ariyana (Furama Resort Đà Nẵng) cho biết, đây là lần thứ hai bà được thưởng thức loại bưởi này, cảm giác khi ăn khá đặc biệt với vị ngọt dịu, hương thơm nhẹ và đặc trưng.

Theo bà Hương, đây là sản phẩm có tiềm năng đưa vào thực đơn phục vụ khách lưu trú tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, qua đó giúp du khách có thêm cơ hội thưởng thức nông sản đặc trưng của địa phương.

Từ góc độ ngành du lịch, ông Nguyễn Đức Quỳnh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng cho rằng, bưởi Quế Phước có hương vị phù hợp với thị hiếu của nhiều đối tượng khách hàng, trong đó có khách du lịch quốc tế.

Với hệ thống hơn 2.000 khách sạn và lượng khách du lịch hằng năm lên đến hơn 10 triệu lượt, Đà Nẵng có dư địa lớn để tiêu thụ các sản phẩm trái cây đặc sản từ những vùng sản xuất lân cận. Du khách trong nước và quốc tế đều có thể đón nhận sản phẩm này bởi vị ngọt thanh, mọng nước và hương vị đặc trưng.

Theo ông Quỳnh, bên cạnh tiêu thụ trái bưởi tươi, địa phương có thể nghiên cứu khai thác thêm giá trị từ vỏ, hoa và tinh dầu bưởi để phát triển các sản phẩm phục vụ du lịch, quà tặng đặc sản. Quế Phước cần sớm quan tâm đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm bưởi để định vị thương hiệu, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường.

“Hiệp hội Du lịch thành phố và Chi hội Khách sạn Đà Nẵng sẵn sàng hỗ trợ kết nối, tiến tới ký kết các bản ghi nhớ hợp tác tiêu thụ nông sản với địa phương. Trong đó, Furama Đà Nẵng có thể xem xét ký kết bản ghi nhớ nhằm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của người dân; Chi hội Khách sạn Đà Nẵng cũng có thể vận động các khách sạn hội viên tham gia sử dụng, quảng bá nông sản địa phương để các sản vật của bà con nông dân Đà Nẵng phát triển hơn”, ông Quỳnh chia sẻ.