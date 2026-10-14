Buổi họp báo đầu tiên của Thư ký Báo chí Nhà Trắng Zacharia chỉ kéo dài 15 phút và không giải đáp được nhiều thắc mắc của giới báo chí. Ảnh: Văn phòng Truyền thông Nhà Trắng

Theo báo Anh, mở đầu buổi họp báo, bà Zacharia cảm ơn Tổng thống Donald Trump đã tin tưởng bổ nhiệm bà, đồng thời bày tỏ mong muốn được làm việc cho nhà lãnh đạo Mỹ. Sau đó, bà dành khoảng 8 phút đọc nội dung đã chuẩn bị trước khi chuyển sang phần hỏi đáp với phóng viên.

Tuy nhiên, phần hỏi đáp diễn ra trong thời gian ngắn. Bà Zacharia chỉ mời đại diện ba cơ quan truyền thông đặt câu hỏi, gồm Breitbart, Fox News và The Daily Mail. Buổi họp báo kết thúc sau khoảng 5 phút rưỡi hỏi đáp.

Một trong những vấn đề được quan tâm là khả năng Mỹ ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine, trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Washington và Kiev gặp khó khăn. Khi được hỏi về vấn đề này, bà Zacharia cho biết sẽ phản hồi sau.

Bà cũng được hỏi về cách cân bằng công việc mới với cuộc sống gia đình, trong đó có việc chăm sóc chồng và bốn người con.

Một thông tin đáng chú ý được bà Zacharia công bố tại buổi họp báo liên quan đến Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp Kimberly Guilfoyle. Trả lời câu hỏi về tương lai của bà Guilfoyle, tân Thư ký Báo chí Nhà Trắng cho biết chính quyền Mỹ đã yêu cầu bà Guilfoyle từ chức. Tuy nhiên, các phóng viên không có thêm cơ hội đặt câu hỏi về vấn đề này do bà Zacharia thông báo kết thúc buổi họp báo để chuẩn bị cho lịch trình của Tổng thống Trump.

Khi các phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi về Đại sứ Guilfoyle và khả năng nhập khẩu dầu diesel của Nga vào Mỹ, bà Zacharia cho biết Tổng thống Trump sẽ trả lời khi ra khu vực trực thăng Marine One.

Sau buổi họp báo, bà Zacharia cùng Tổng thống Trump xuất hiện tại bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng. Tại đây, ông Trump trả lời các câu hỏi của báo giới về Iran, Ukraine, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và việc bà Guilfoyle rời cương vị đại sứ Mỹ tại Hy Lạp.

Khi được hỏi đánh giá thế nào về buổi họp báo đầu tiên của tân Thư ký Báo chí Nhà Trắng và lý do bà chỉ nhận một số ít câu hỏi, Tổng thống Trump nhận xét bà Zacharia đã làm rất tốt.

Bà Zacharia (41 tuổi) từng là bình luận viên của kênh Fox News trước khi được bổ nhiệm vào vị trí hiện tại. Người tiền nhiệm của bà là Karoline Leavitt (28 tuổi) từng tham gia chiến dịch tái tranh cử của ông Trump. Trong các cuộc họp báo, bà Leavitt thường thể hiện lập trường cứng rắn khi trao đổi với phóng viên.

Kinh nghiệm và mức độ tiếp cận Tổng thống được xem là những yếu tố có ảnh hưởng đến khả năng thực hiện công việc của các thư ký báo chí Nhà Trắng. Những người đảm nhiệm vị trí này vừa phải truyền tải thông điệp của chính quyền, vừa phải trả lời các câu hỏi về những vấn đề chính trị và chính sách đang được dư luận quan tâm.

Một vấn đề khác được đề cập sau buổi họp báo liên quan đến trình độ chuyên môn của bà Zacharia. Trong thông báo bổ nhiệm đăng trên mạng xã hội tuần trước, Tổng thống Trump gọi bà là luật sư. Bản thân bà cũng tự nhận có chuyên môn pháp lý. Khi được hỏi bà đã vượt qua kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề luật sư tại bang nào, bà Zacharia trả lời: “Khi tôi chuyển đến Trung Quốc”. Câu trả lời này chưa làm rõ được vấn đề mà phóng viên đặt ra.

Sau đó, khi được yêu cầu cung cấp thêm thông tin, các quan chức Nhà Trắng không cho biết bà Zacharia đã vượt qua kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề luật sư hay chưa, cũng như địa điểm nếu bà đã tham gia kỳ thi.

Trong tuyên bố gửi qua thư điện tử, Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung đánh giá bà Zacharia là sự bổ sung tích cực cho đội ngũ, đồng thời cho rằng bà có năng lực và sự nhạy bén cần thiết để truyền tải tới người dân Mỹ những kết quả mà chính quyền Tổng thống Trump đạt được.