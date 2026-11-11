Buổi hòa nhạc của KARA tại Macau bị hủy 19 ngày trước khi diễn

Broadway Macau thông báo trên tài khoản Weibo chính thức rằng, buổi hòa nhạc Once Again: Reunion Macau của nhóm KARA, dự kiến ​​diễn ra vào lúc 19h ngày 28/11 (giờ địa phương), đã bị hủy bỏ theo thông báo từ đơn vị tổ chức là Công ty TNHH Truyền thông Văn hóa Thượng Hải Ruiyang (Shanghai Ruiyang Culture Communication Co., Ltd.). Quyết định này được đưa ra chỉ 12 ngày sau khi vé bắt đầu được mở bán rộng rãi vào ngày 28/10.

Đơn vị tổ chức thông báo: "Tất cả vé và các quyền lợi trả phí bổ sung sẽ được hoàn tiền đầy đủ và tự động về phương thức thanh toán ban đầu mà không cần phải làm đơn yêu cầu hay chịu thêm bất kỳ khoản phí nào". Tuy nhiên, chi phí đi lại và lưu trú không nằm trong phạm vi được bồi hoàn. Broadway Macau khẳng định rõ rằng "các chi phí cá nhân như vé máy bay và khách sạn do khán giả tự đặt sẽ không được bồi thường". Điều này đồng nghĩa với việc những người hâm mộ đã lên kế hoạch di chuyển có thể phải đối mặt với các khoản phí hủy dịch vụ, tùy thuộc vào điều khoản đặt chỗ của họ.

Ban đầu, đơn vị tổ chức dự kiến ​​thực hiện một chương trình kéo dài khoảng 100 phút, bao gồm các quyền lợi trả phí như ký tặng trực tiếp (một đối một) và chụp ảnh cùng các thành viên. Nhưng kế hoạch này cũng đã bị hủy bỏ cùng với sự kiện chính.

Đây là lần thứ hai lịch trình hoạt động tại nước ngoài của KARA bị gián đoạn trong năm nay. Trước đó, vào ngày 31/5, đơn vị tổ chức tại Nhật Bản là HUB JAPAN đã thông báo hoãn cả bốn buổi họp mặt người hâm mộ (fan meeting) của KARA, vốn dự kiến ​​diễn ra vào ngày 4 và 5/7 tại TOYOTA ARENA TOKYO. Vào thời điểm đó, phía ban tổ chức cho biết, việc hoãn sự kiện là điều không thể tránh khỏi nhằm mang đến một chương trình chỉn chu và ổn định hơn.

Trang web chính thức của sự kiện tại Nhật Bản cũng thông báo vào ngày 1/6 rằng, các chi phí liên quan đến việc hoãn sự kiện bao gồm chi phí đi lại, lưu trú và phí hủy dịch vụ (cụ thể là vé máy bay, vé tàu cao tốc và khách sạn) sẽ không được bồi hoàn. Sau đó, sự kiện họp mặt người hâm mộ tại Nhật Bản đã được chuyển đổi thành một buổi hòa nhạc dành cho người hâm mộ (fan concert), diễn ra vào ngày 23 và 24/10, tại Yokohama BUNTAI. Do vé của sự kiện dự kiến ​​vào tháng 7/2026 không còn giá trị sử dụng, một quy trình hoàn tiền riêng biệt đã được triển khai.