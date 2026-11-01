Bưởi Đại Minh mùa quả chín

Gắn với lịch sử hơn 300 năm của vùng đất Khả Lĩnh, bưởi Đại Minh được người dân gìn giữ và phát triển qua nhiều thế hệ. Theo truyền thuyết dân gian, những trái bưởi thơm ngon nơi đây từng được chọn làm sản vật dâng tiến triều đình.

Bưởi Đại Minh có dáng tròn hơi dẹt, vỏ vàng khi chín, múi mọng nước, vị ngọt thanh, đậm đà và hương thơm dịu nhẹ. Qua bàn tay chăm sóc của người nông dân, nhiều cây bưởi hàng chục đến hơn trăm năm tuổi vẫn đều đặn đơm hoa, kết trái.

Năm 2020, bưởi Khả Lĩnh được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý, ghi dấu giá trị và danh tiếng của đặc sản địa phương. Sản phẩm bưởi OCOP cũng đã có mặt trên các sàn thương mại điện tử, mở thêm kênh tiếp cận người tiêu dùng.

Mỗi mùa thu hoạch, sắc vàng xen lẫn màu xanh phủ khắp những khu vườn không chỉ mang đến nguồn thu mà còn tiếp nối câu chuyện gìn giữ giống bưởi quý của vùng đất ven sông Chảy.

Vườn bưởi Đại Minh, xã Thác Bà nhìn từ trên cao.

Du khách hào hứng trải nghiệm vườn bưởi Đại Minh vào mùa quả chín.

Bưởi Đại Minh có múi mọng nước, vị ngọt thanh và hương thơm dịu nhẹ đặc trưng.

Bưởi Đại Minh mang lại nguồn thu ổn định, đảm bảo sinh kế của nhiều gia đình địa phương.