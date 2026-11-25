Những năm gần đây, cùng với cây cà phê, bưởi da xanh được nhiều hộ dân tại khu vực Mường Ảng lựa chọn đưa vào trồng xen canh, hoặc phát triển trên diện tích đất phù hợp. Qua thực tế sản xuất, loại cây này bước đầu cho thấy hiệu quả kinh tế, góp phần đa dạng hóa cây trồng và tăng thu nhập cho người dân.

Tại khối 4, xã Mường Ảng, gia đình ông Nguyễn Văn Du có 7ha trồng cây lâu năm, chủ yếu là cà phê. Những năm gần đây, ông trồng xen bưởi da xanh trong vườn cà phê nhằm tận dụng diện tích đất, tạo bóng mát và có thêm nguồn thu từ cây ăn quả. Theo ông Du, nhờ áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong chăm sóc, vườn bưởi sinh trưởng, phát triển tốt, thu hoạch ổn định. Mỗi năm, riêng cây bưởi da xanh mang lại cho gia đình ông khoản lãi khoảng 300 triệu đồng.

Mỗi vườn bưởi có thể đạt lợi nhuận từ 100 - 150 triệu đồng/ha/năm.

Không riêng gia đình ông Du, nhiều hộ dân tại khu vực Mường Ảng cũng khai thác hiệu quả kinh tế từ cây bưởi da xanh. Tùy điều kiện đất đai, người dân lựa chọn trồng tập trung hoặc xen canh với cà phê. Đối với diện tích trồng thuần, lợi nhuận có thể đạt từ 100 - 150 triệu đồng/ha/năm. Giá bán tại vườn phổ biến từ 15.000 - 30.000 đồng/kg, tùy thời điểm và chất lượng quả.

Việc phát triển trồng bưởi da xanh tạo điều kiện để các hộ dân tận dụng diện tích đất trong những năm đầu khi cây chưa khép tán để trồng cây ngắn ngày. Một số hộ kết hợp chăn nuôi gia cầm dưới tán cây, góp phần đa dạng hóa nguồn thu trên cùng diện tích đất sản xuất. Bưởi da xanh trồng tại Mường Ảng có trọng lượng phổ biến từ 1 - 2,2kg/quả, tùy điều kiện chăm sóc và thời điểm thu hoạch. Khi chín, vỏ quả thường có màu xanh đến xanh vàng hoặc vàng nhạt, tép màu hồng, vị ngọt pha chua thanh.

Khu vực các xã Mường Ảng, Nà Tấu, Búng Lao, Mường Lạn có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp với phát triển một số loại cây ăn quả. Những năm qua, cùng với việc duy trì cây trồng chủ lực, địa phương từng bước chuyển đổi một số diện tích đất sản xuất kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế.

Hiện nay, tổng diện tích trồng các loại bưởi tại 4 xã đạt khoảng 100ha, trong đó bưởi da xanh chiếm 70ha. Sản lượng bưởi da xanh ước đạt 400 tấn/năm, năng suất bình quân gần 6 tấn/ha. Một số diện tích được trồng từ năm 2018 đến nay đã bước vào thời kỳ cho thu hoạch ổn định. Phần lớn diện tích bưởi da xanh được trồng xen trong vườn cà phê, giúp người dân tận dụng đất đai, đồng thời có thêm sản phẩm thu hoạch bên cạnh cây trồng chính. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: mật độ trồng, kỹ thuật chăm sóc, năng suất, chất lượng quả và giá bán trên thị trường.

Bưởi da xanh được thị trường ưa chuộng, thương lái tìm đến tận vườn thu mua.

Theo nhận xét của một số nhà vườn, bưởi da xanh có những đặc điểm về màu sắc vỏ, độ dày cùi và hương vị do ảnh hưởng của điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng. Đây là những yếu tố có thể tiếp tục được nghiên cứu, đánh giá, để xác định đặc tính chất lượng của sản phẩm, làm cơ sở cho việc xây dựng và phát triển thương hiệu.

Vụ thu hoạch năm nay, bưởi da xanh Mường Ảng tiêu thụ khá thuận lợi. Theo anh Nguyễn Văn Tâm thành viên Hợp tác xã Cây ăn quả sạch Mường Ảng, do tình trạng mất mùa, nguồn cung bưởi tại một số địa phương giảm, tác động đến thị trường tiêu thụ, giúp sản phẩm bưởi da xanh Mường Ảng dễ bán hơn so với những năm trước.

Tuy nhiên, thị trường thuận lợi trong một vụ thu hoạch chưa thể bảo đảm đầu ra ổn định lâu dài. Trong khi đó, bưởi da xanh hiện chưa phải cây trồng chủ lực tại khu vực Mường Ảng, diện tích trồng phân tán, chủ yếu trồng xen. Thực tế này đặt ra yêu cầu tăng cường liên kết giữa các hộ sản xuất, hợp tác xã trong tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Việc áp dụng quy trình kỹ thuật thống nhất, nâng cao chất lượng, phân loại sản phẩm và phát triển các kênh tiêu thụ là những yếu tố cần được chú trọng nếu muốn mở rộng quy mô sản xuất.

Bưởi da xanh Mường Ảng được xây dựng nhãn hiệu, nâng cao khả năng nhận diện sản phẩm trên thị trường.

Việc xây dựng nhãn hiệu chứng nhận “Bưởi da xanh Mường Ảng” được xem là một hướng đi nhằm tạo cơ sở cho công tác quản lý chất lượng, xác định nguồn gốc và nâng cao khả năng nhận diện sản phẩm trên thị trường. Để nhãn hiệu phát huy hiệu quả, bên cạnh việc hoàn thiện các quy định quản lý và sử dụng, cần có sự tham gia của các hộ trồng bưởi, hợp tác xã và đơn vị liên quan trong việc duy trì chất lượng sản phẩm, kiểm soát nguồn gốc và tổ chức tiêu thụ.

Vốn là một loại cây được đưa vào trồng bổ sung trong các vườn cà phê, giờ đây, bưởi da xanh đang mang lại nguồn thu đáng kể cho một số hộ dân tại Mường Ảng. Dù vậy, khả năng phát triển lâu dài của bưởi da xanh vẫn phụ thuộc vào hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm và nhu cầu thị trường. Xây dựng thương hiệu gắn với tổ chức lại sản xuất, tăng cường liên kết tiêu thụ là những yếu tố quan trọng để nâng cao giá trị bưởi da xanh Mường Ảng trong thời gian tới.