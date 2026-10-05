Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Thời điểm này, vùng trồng bưởi của Công ty TNHH BATO Việt Nam ở thôn Kim Thành và Hà Chua (xã Sơn Tây), đang vào vụ thu hoạch, những quả bưởi da xanh căng tròn, xanh bóng.

Vùng bưởi này được doanh nghiệp đầu tư, chăm sóc từ hơn 4 năm trước với tổng diện tích khoảng 16ha. Đến nay, khoảng 7ha đã bước vào thời kỳ cho quả, dự kiến sản lượng đạt khoảng 30 tấn trong năm đầu tiên.

Theo chị Trần Thị Lệ Khuyên, đại diện Công ty TNHH BATO Việt Nam, cây bưởi da xanh sinh trưởng khá tốt trên vùng đất Sơn Tây, cho quả có trọng lượng từ 1,5 - 2,5kg, mẫu mã đẹp, mọng nước, vị ngọt thanh, tép có màu tía đỏ.

Hiện sản phẩm bưởi da xanh của doanh nghiệp được tiêu thụ trong tỉnh và một số tỉnh, thành phố như Hà Nội, Nghệ An... Doanh nghiệp đang tiếp tục tìm kiếm, mở rộng các kênh phân phối nhằm đưa sản phẩm đến nhiều thị trường hơn.

“Việc thu hoạch mùa bưởi đầu tiên giúp chúng tôi có thêm cơ sở để đánh giá khả năng thích nghi của cây với điều kiện đất đai, khí hậu tại địa phương cũng như hiệu quả đầu tư. Qua thực tế chăm sóc, cây sinh trưởng ổn định, quả đạt yêu cầu về mẫu mã và chất lượng. Đây là cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện quy trình chăm sóc, nâng cao chất lượng sản phẩm và từng bước phát triển vùng trồng trong thời gian tới”, chị Khuyên cho biết.

Để cây sinh trưởng ổn định, cho quả đồng đều, doanh nghiệp đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt kết hợp bón phân qua nước, đồng thời thực hiện tỉa cành, tạo tán, điều chỉnh độ ẩm và bổ sung vi lượng theo từng giai đoạn.

Từ tháng 9/2025, đơn vị áp dụng thêm các biện pháp kỹ thuật để điều tiết cây ra hoa, đậu quả, qua đó chủ động hơn trong chăm sóc và bố trí thời điểm thu hoạch. Một số khâu cũng từng bước được cơ giới hóa, tự động hóa, tạo cơ sở để doanh nghiệp hoàn thiện quy trình sản xuất, hướng tới tiêu chuẩn GlobalGAP và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Với giá bán hiện nay khoảng 30.000 - 40.000 đồng/kg, sản lượng bưởi dự kiến khoảng 30 tấn trong vụ đầu tiên có thể mang lại doanh thu từ 900 triệu đến 1,2 tỷ đồng nếu tiêu thụ hết sản phẩm. Bên cạnh giá trị từ sản phẩm, công ty còn tạo việc làm cho 10 lao động địa phương.

Thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục hoàn thiện quy trình sản xuất, chăm sóc diện tích bưởi đã trồng và tìm kiếm thêm thị trường tiêu thụ. Kết quả từ những vụ thu hoạch tiếp theo sẽ là cơ sở để đánh giá rõ hơn hiệu quả, khả năng duy trì sản xuất ổn định và hướng phát triển của cây bưởi da xanh trên vùng đất đồi Sơn Tây.

Ông Phạm Hoài An (áo trắng) - Chủ tịch UBND xã Sơn Tây đánh giá: “Qua thực tế triển khai và kết quả của vụ thu hoạch đầu tiên, có thể thấy mô hình trồng bưởi da xanh của Công ty TNHH BATO Việt Nam đang phát huy hiệu quả bước đầu. Doanh nghiệp đã hình thành được vùng trồng tập trung, tổ chức sản xuất tương đối bài bản và tạo ra sản phẩm có giá trị. Việc khai thác hiệu quả diện tích đất đồi để phát triển cây ăn quả có giá trị là hướng đi cần được tiếp tục theo dõi, đánh giá, qua đó có thêm cơ sở để địa phương định hướng phát triển các mô hình sản xuất phù hợp trong thời gian tới”.