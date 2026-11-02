Bước vào thế giới riêng của 'Nữ hoàng trinh thám' Agatha Christie qua triển lãm đặc biệt tại London

Khai mạc ngày 30.10.2026, triển lãm Agatha Christie: A World of Mystery (Agatha Christie: Thế giới bí ẩn) được xây dựng thành năm không gian, tái hiện những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của người được mệnh danh là "Nữ hoàng trinh thám". Từ ngôi nhà đồng quê, hiệu thuốc thời chiến đến toa tàu Orient Express, công trường khảo cổ và sân khấu, mỗi không gian đều hé lộ một phần thế giới đã nuôi dưỡng trí tưởng tượng của bà.

Poster triển lãm "Agatha Christie: A World of Mystery"

Nhân dịp 50 năm ngày mất của nữ nhà văn, sự kiện này đưa công chúng khám phá cuộc đời nhiều trải nghiệm và những nguồn cảm hứng đã tạo nên các câu chuyện trinh thám nổi tiếng thế giới.

Người phụ nữ phía sau những vụ án bất hủ

Trong trí nhớ của hàng triệu độc giả, Agatha Christie gắn liền với những vụ án hóc búa, thám tử Hercule Poirot và nữ thám tử nghiệp dư Miss Marple. Tuy nhiên, phía sau những câu chuyện ấy là một người phụ nữ có cuộc đời phong phú, với nhiều sở thích và trải nghiệm không phải ai cũng biết.

Agatha Christie, nhà văn được mệnh danh là “Nữ hoàng trinh thám”, có sự nghiệp sáng tác kéo dài hơn nửa thế kỷ. Ảnh: British Library

James Prichard, chắt của Christie và Giám đốc điều hành Agatha Christie Limited, cho rằng công chúng thường biết đến nữ nhà văn qua các tác phẩm, nhưng triển lãm lần này giúp họ hiểu rõ hơn về con người đứng sau những câu chuyện.

Ông nhắc đến những bức ảnh Christie lướt sóng, trượt patin cùng các tư liệu phản ánh sở thích cá nhân của bà. Theo Prichard, những hình ảnh ấy cho thấy một Agatha Christie năng động, thích khám phá, thay vì chỉ là nhà văn dành phần lớn thời gian bên bàn viết.

Sinh năm 1890 tại Torquay, thị trấn ven biển thuộc hạt Devon, miền Nam nước Anh, Christie lớn lên trong môi trường gia đình tương đối đầy đủ. Bà chủ yếu được mẹ hướng dẫn học tập tại nhà, sớm yêu thích đọc sách và kể chuyện. Những năm tháng tuổi thơ tại vùng biển nước Anh sau này trở thành một phần chất liệu quen thuộc trong sáng tác.

Một góc trưng bày tái hiện không gian nhà đồng quê nước Anh – bối cảnh quen thuộc trong nhiều tiểu thuyết của Agatha Christie

Không gian đầu tiên của triển lãm được thiết kế như một ngôi nhà đồng quê, gợi lại môi trường sống thời thơ ấu và bối cảnh thường xuất hiện trong tiểu thuyết của Christie. Những ngôi nhà rộng, khu vườn và cộng đồng dân cư nhỏ tưởng như bình yên nhưng thường ẩn chứa những mâu thuẫn, bí mật và động cơ phạm tội.

Đó cũng là một trong những đặc điểm tạo nên sức hấp dẫn của văn chương Christie. Một vụ án có thể bắt đầu từ bữa tiệc gia đình, chuyến thăm nhà bạn bè hay cuộc gặp gỡ giữa những người xa lạ. Các nhân vật đều có tính cách, quan hệ và bí mật riêng, khiến bất kỳ ai cũng có thể trở thành nghi phạm.

Thay vì dựa vào những tình tiết gây sốc, Christie thường dẫn dắt độc giả bằng những chi tiết nhỏ trong hành vi, lời nói và tâm lý nhân vật. Những manh mối tưởng như không quan trọng dần kết nối với nhau, tạo thành nút thắt chỉ được tháo gỡ ở cuối câu chuyện.

Ít người biết nữ nhà văn từng thử sức với môn lướt sóng trong chuyến du hành vòng quanh thế giới năm 1922

Thông qua ảnh gia đình, thư từ và vật dụng cá nhân, triển lãm muốn khắc họa một Christie vượt ra ngoài hình ảnh quen thuộc về "Nữ hoàng trinh thám". Những sở thích và hoạt động đời thường cho thấy bà luôn quan tâm đến thế giới xung quanh, một yếu tố góp phần làm phong phú chất liệu sáng tác.

Từ hiệu thuốc thời chiến đến những chuyến đi khám phá thế giới

Một không gian nổi bật của triển lãm được thiết kế như hiệu thuốc, với những chiếc lọ chứa hóa chất và chất độc. Đây là phần trưng bày gợi nhớ quãng thời gian Christie tình nguyện làm y tá và nhân viên cấp phát thuốc trong Thế chiến I.

Khách tham quan tìm hiểu các tư liệu liên quan đến thời gian Christie làm y tá và nhân viên cấp phát thuốc trong chiến tranh

Trong thời gian phục vụ tại bệnh viện, bà có cơ hội tiếp xúc với thuốc men, hóa chất và các phương pháp điều trị. Sau đó, Christie làm việc tại bộ phận cấp phát thuốc, đồng thời học tập để hoàn thành kỳ thi chuyên môn về dược phẩm năm 1917.

Những kiến thức này trở thành lợi thế đặc biệt trong sự nghiệp viết truyện trinh thám. Chất độc xuất hiện trong nhiều tác phẩm của Christie, không chỉ như phương tiện gây án mà còn là yếu tố quan trọng trong quá trình điều tra. Bà chú ý đến đặc tính của từng loại độc chất, tác động đối với cơ thể và những dấu hiệu có thể giúp nhận diện thủ phạm.

Triển lãm tại Thư viện Anh tái hiện năm không gian gắn với cuộc đời và sự nghiệp của nữ nhà văn, từ ngôi nhà đồng quê đến hiệu thuốc, toa tàu, công trường khảo cổ và sân khấu

Triển lãm giới thiệu những ghi chép học tập và tư liệu liên quan đến công việc dược phẩm của Christie, giúp công chúng hiểu rõ hơn nguồn gốc những chi tiết chuyên môn trong tiểu thuyết. Đây cũng là minh chứng cho cách bà kết hợp kiến thức thực tế với trí tưởng tượng để tạo nên những vụ án có tính thuyết phục.

Không gian tiếp theo được thiết kế như toa tàu từ thập niên 1920, gợi nhớ niềm đam mê du lịch của nữ nhà văn. Năm 1922, Christie cùng người chồng đầu tiên Archibald Christie thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới kéo dài khoảng 10 tháng. Bà có dịp khám phá nhiều vùng đất, tiếp xúc với những nền văn hóa khác nhau và ghi lại những trải nghiệm qua ảnh tư liệu.

Agatha Christie lên tàu trong chuyến đi từ Bulawayo đến Cape năm 1922. Những hành trình bằng tàu hỏa góp phần hình thành bối cảnh cho các câu chuyện trinh thám nổi tiếng

Đặc biệt, những chuyến đi bằng tàu hỏa trở thành nguồn cảm hứng quan trọng. Tuyến Orient Express, với những toa tàu sang trọng và hành trình xuyên lục địa, sau này được Christie lựa chọn làm bối cảnh cho Murder on the Orient Express (Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông), xuất bản năm 1934.

Tác phẩm kể về vụ sát hại một hành khách trên chuyến tàu và cuộc điều tra của thám tử Hercule Poirot. Khi đoàn tàu bị tuyết chặn lại, những hành khách gần như bị cô lập với thế giới bên ngoài. Mỗi người đều có một bí mật riêng và có thể trở thành nghi phạm.

Agatha Christie đồng hành và hỗ trợ công việc khảo cổ của người chồng thứ hai, Max Mallowan, tại Iraq. Những chuyến đi này góp phần tạo cảm hứng cho nhiều tiểu thuyết của bà

Bằng cách giới hạn không gian, tập trung vào một nhóm nhân vật và liên tục đưa ra những manh mối mới, Christie khiến độc giả không ngừng thay đổi phán đoán. Đây là một trong những tác phẩm tiêu biểu cho khả năng xây dựng cốt truyện chặt chẽ và tạo bất ngờ của bà.

Niềm yêu thích khám phá còn đưa Christie đến với khảo cổ học. Sau khi kết hôn với nhà khảo cổ học Max Mallowan năm 1930, bà thường xuyên đồng hành cùng chồng trong các chuyến khai quật tại Trung Đông.

Christie không chỉ đi cùng mà còn tích cực hỗ trợ công việc, chụp ảnh hiện vật và ghi lại những phát hiện tại các địa điểm khảo cổ. Không gian thứ tư của triển lãm được xây dựng như một công trường khai quật thập niên 1930, giới thiệu những hình ảnh và kỷ vật gắn với giai đoạn này.

Trong số hiện vật có chiếc máy ảnh Leica từng được Christie sử dụng để chụp các phát hiện khảo cổ và những thước phim do chính bà ghi lại. Các tư liệu cho thấy sự quan tâm thực sự của nữ nhà văn đối với lịch sử và những nền văn minh cổ đại.

Khu trưng bày tái hiện những chuyến khai quật tại Trung Đông, nơi Christie đồng hành cùng nhà khảo cổ học Max Mallowan

Những chuyến đi Trung Đông cũng góp phần tạo nên bối cảnh cho các tác phẩm như Murder in Mesopotamia (Án mạng ở Mesopotamia) và Death on the Nile (Án mạng trên sông Nile). Cảnh quan, địa điểm khảo cổ và những mối quan hệ giữa con người thuộc các nền văn hóa khác nhau được đưa vào truyện, mở rộng thế giới sáng tác vốn thường gắn với những ngôi làng nước Anh.

Qua các không gian hiệu thuốc, toa tàu và công trường khảo cổ, triển lãm cho thấy những trải nghiệm thực tế đã góp phần hình thành phong cách của Christie. Bà không chỉ sáng tạo các vụ án bằng trí tưởng tượng mà còn dựa vào vốn kiến thức và khả năng quan sát được tích lũy trong cuộc sống.

Từ Hercule Poirot đến di sản văn chương vượt thời gian

Không gian cuối cùng tập trung vào sự nghiệp sân khấu của Christie, lĩnh vực cũng mang lại cho bà nhiều thành công. Những vở kịch của nữ nhà văn tiếp tục khai thác thế mạnh về cấu trúc trinh thám, tâm lý nhân vật và những nút thắt bất ngờ, nhưng được thể hiện thông qua lời thoại và diễn xuất trực tiếp.

Vở kịch "The Mousetrap" trên sân khấu. Tác phẩm ra mắt năm 1952 và trở thành một trong những vở diễn có thời gian công diễn liên tục lâu nhất thế giới

Nổi bật nhất là The Mousetrap (Cái bẫy chuột), vở kịch ra mắt tại London năm 1952. Tác phẩm kể về một nhóm người bị mắc kẹt tại nhà nghỉ giữa mùa Đông. Khi một vụ án mạng xảy ra, những người có mặt đều trở thành đối tượng bị nghi ngờ.

Vở diễn sau đó lập kỷ lục về thời gian công diễn liên tục lâu nhất thế giới. Christie từng đề nghị khán giả không tiết lộ danh tính hung thủ sau khi xem, nhằm giữ nguyên sự bất ngờ cho những người đến sau. Lời đề nghị này trở thành nét đặc biệt trong lịch sử của tác phẩm.

Một vở kịch nổi tiếng khác là Witness for the Prosecution (Nhân chứng buộc tội), được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên. Triển lãm giới thiệu những ghi chép của Christie trong quá trình xây dựng phiên bản sân khấu, cho thấy cách bà điều chỉnh cốt truyện để phù hợp với hình thức biểu diễn.

Bên cạnh các tư liệu sân khấu, khách tham quan còn được tiếp cận bản đánh máy Curtain: Poirot's Last Case (Bức màn: Vụ án cuối cùng của Poirot), tác phẩm đánh dấu chặng cuối của vị thám tử người Bỉ. Chiếc máy ghi âm Dictaphone mà Christie sử dụng trong những năm cuối đời cũng được trưng bày, gợi lại phương pháp làm việc của bà khi ghi âm các bản thảo trước khi chuyển thành văn bản.

Agatha Christie bên bàn viết. Những bản thảo, ghi chép và chiếc máy đánh chữ là một phần tư liệu được giới thiệu trong triển lãm tại Thư viện Anh

Một hiện vật đáng chú ý khác là chiếc máy đánh chữ Remington năm 1937, được cho là từng được Christie sử dụng khi sáng tác And Then There Were None (Và rồi chẳng còn ai). Xuất bản năm 1939, cuốn sách kể về 10 người xa lạ được mời đến một hòn đảo biệt lập. Từng người lần lượt chết trong những hoàn cảnh bí ẩn, trong khi danh tính kẻ đứng sau vẫn là câu hỏi xuyên suốt câu chuyện.

Triển lãm còn giới thiệu bản đánh máy House of Beauty, truyện ngắn đầu tiên của Christie, được bà viết khi còn trẻ. Tư liệu này giúp người xem hình dung những bước khởi đầu của một sự nghiệp văn chương sau đó kéo dài hơn nửa thế kỷ.

Khu trưng bày tái hiện không khí sân khấu West End những năm 1950, giới thiệu quá trình Agatha Christie chuyển thể các tác phẩm trinh thám thành những vở kịch nổi tiếng, trong đó có "The Mousetrap" và "Witness for the Prosecution"

Trong sự nghiệp của mình, Christie sáng tác 66 tiểu thuyết trinh thám và 14 tuyển tập truyện ngắn, cùng hơn 25 vở kịch. Bà còn viết sáu tiểu thuyết tình cảm dưới bút danh Mary Westmacott, cho thấy khả năng sáng tác vượt ra ngoài thể loại đã làm nên danh tiếng.

Hai nhân vật nổi tiếng nhất của Christie là Hercule Poirot và Miss Marple. Poirot là thám tử người Bỉ với bộ ria mép đặc trưng, tính cách tỉ mỉ và niềm tin vào sức mạnh của những "tế bào xám" trong bộ não. Ông thường giải quyết vụ án bằng khả năng phân tích tâm lý, quan sát hành vi và kết nối những chi tiết tưởng như không liên quan.

Trong khi đó, Miss Marple là một phụ nữ lớn tuổi sống tại ngôi làng St. Mary Mead. Không có vẻ ngoài của một thám tử chuyên nghiệp, bà lại sở hữu khả năng quan sát tinh tế và hiểu biết sâu sắc về bản chất con người. Từ những câu chuyện nhỏ trong đời sống cộng đồng, Miss Marple có thể nhận ra những động cơ và bí mật mà người khác bỏ qua.

Bức chân dung ghi lại khoảnh khắc đời thường của Agatha Christie cùng con gái duy nhất, Rosalind, khoảng năm 1923

Theo Agatha Christie Limited, sách của nữ nhà văn đã bán hơn 2 tỷ bản trên toàn thế giới và được dịch ra hơn 100 ngôn ngữ. Các tác phẩm của bà liên tục được chuyển thể thành phim điện ảnh, truyền hình, phát thanh và sân khấu, giúp những câu chuyện trinh thám tiếp cận nhiều thế hệ công chúng.

Triển lãm Agatha Christie: A World of Mystery kéo dài đến ngày 20/6/2027 tại British Library. Không chỉ là hoạt động tưởng nhớ 50 năm ngày mất của nữ nhà văn, sự kiện còn mở ra cơ hội nhìn lại cách bà biến kiến thức, trải nghiệm và khả năng quan sát đời sống thành những câu chuyện có sức sống vượt thời gian.